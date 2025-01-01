Michael Curry Вы часто слышите, особенно от успешных предпринимателей или руководителей, как они говорят: «Мы пожертвовали многим, чтобы дойти до этого момента». И если вы не из их числа, или никогда не видели этого своими глазами, то склонны думать, что речь о том, «что мы работали ночами напролёт», или «что не видели своих семей», или «что было очень тяжело». Но когда вы прошли через успешный стартап, начинаете понимать, что это не те жертвы, о которых они говорят. Они говорят о том, кем им пришлось пожертвовать. Они говорят о том, что им пришлось пойти на компромиссы со своими самыми глубоко укоренившимися убеждениями. О том, что им пришлось переступить через границы, которые они себе обещали никогда не переступать.