Фильм, в котором камерой оператора Йонаса-Казимераса Милюса зафиксированы картины повседневности Литвы 20 века – от государственных деятелей до деревенских учеников, от жизни города, деревенского хозяйства до поместных полей. Можно видеть, как происходит поднятие флага 03 октября 1929 г. в Каунасском военном музее, как праздновалось 10-летие литовской авиации, увидеть поместье Кедайняй и Нерингу – место, где была заметена песком деревня Карвайчай, её прекрасная природа, пристань Ниды, а также другие картины того далёкого прошлого.
СтранаЛитва
Продолжительность1 час 17 минут
Год выпуска1929
