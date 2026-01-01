Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы 1929 год в Литве

1929 год в Литве

18+
О фильме

Фильм, в котором камерой оператора Йонаса-Казимераса Милюса зафиксированы картины повседневности Литвы 20 века – от государственных деятелей до деревенских учеников, от жизни города, деревенского хозяйства до поместных полей. Можно видеть, как происходит поднятие флага 03 октября 1929 г. в Каунасском военном музее, как праздновалось 10-летие литовской авиации, увидеть поместье Кедайняй и Нерингу – место, где была заметена песком деревня Карвайчай, её прекрасная природа, пристань Ниды, а также другие картины того далёкого прошлого.
Страна Литва
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1929

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
