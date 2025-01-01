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Киноафиша Фильмы Послушай меня, Марлон Цитаты из фильма Послушай меня, Марлон

Цитаты из фильма Послушай меня, Марлон

Marlon Brando, Himself Всё, что ты делаешь — делай это максимально правдоподобно. Сделай это живым. Сделай это осязаемым. Найди правду этого момента.
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Marlon Brando, Himself Врать на жизнь. Вот что такое актёрство. Всё, чему я научился — это осознавать процесс.
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Marlon Brando, Himself И причина, по которой в зале нет света, в том, что ты там со своей фантазией. Человек на экране делает всё то, что ты хочешь сделать. Целует женщину, которую ты хочешь поцеловать. Бьёт тех, кого хочешь побить. Быть храбрым так, как хочешь быть храбрым.
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Marlon Brando, Himself Я всегда был человеком с неутолимой любознательностью к людям.
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Marlon Brando, Himself Актёрство — это просто придумывание на ходу. Но это нормально. Жизнь — это репетиция. Жизнь — это импровизация.
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Marlon Brando, Himself Давай! Сбей их — с настроем, словом, взглядом.
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Marlon Brando, Himself У каждого есть своя история, что-то, что он скрывает.
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Marlon Brando, Himself Хороший мошенник может обмануть кого угодно. И первым, кого ты обманываешь как мошенник, — это себя.
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Marlon Brando, Himself Я приехал в Нью-Йорк с дырками в носках и дырками в голове.
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Marlon Brando, Himself Самый большой страх актёра — это страх. Как тебя будут судить? Я не хочу, чтобы меня поймали на попытках. Я не хочу, чтобы меня поймали на страхе — что мою историю, мою игру, мою ложь не поверят. Это отнимет у тебя игру.
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Marlon Brando, Himself Моя душа — личное пространство.
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Marlon Brando, Himself Я боялся, что все мертвы и просто делают вид, что живы.
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Marlon Brando, Himself [Ссылаясь на свою роль в «Крёстном отце»] У нас есть это устаревшее представление о мифах добра и зла. Я не верю ни в одно из них. Но мне показалось интересным сыграть гангстера не с точки зрения плохого парня, а если он очень мягкий, герой.
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Marlon Brando, Himself Если взять какого-нибудь ребёнка и отправить его на Таити, он будет совсем другим ребёнком. Там нет этого жестокого, подлого общества, которое каждый день убивает его, убивает в нём жизнь. Все мои дети наполнены любовью с Таити.
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Marlon Brando, Himself Мне было очень одиноко. Большую часть времени я проводил в библиотеке, читая National Geographic о Таити. Меня завораживали выражения их лиц. Они были естественные, без наигранных гримас. Добрые. Вот куда я хочу попасть. Вот где я хочу быть.
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Marlon Brando, Himself Когда ветер колышет свет. Тень листьев. Это словно прекрасный, мягкий сон. И этот нежный ветер зовёт. Это ветер, которому можно доверять. Ты — воспоминания.
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Marlon Brando, Himself Мы осваиваем актёрское мастерство очень-очень рано. Ещё в детстве, когда кидаем кашу на пол, чтобы привлечь внимание мамы. Актёрство — это выживание.
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Marlon Brando, Himself У нас были бы деньги. У меня никогда не было денег. Мой отец был торговым представителем. За полгода я зарабатывал больше, чем он за десять лет. Он мерил всё деньгами. Он не мог понять, как этот бездарный сын мог так поступать.
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Marlon Brando, Himself Поразительно, но большинство даже не догадывается, что все современные фильмы, вся сегодняшняя игра — это следствие влияния Стеллы Адлер.
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Marlon Brando, Himself Бывают моменты, когда я знаю, что сыграл лучше, чем в той сцене из «На берегу». Это не зависит от меня. Зрители делают свою работу. Они и есть актёры. Каждый чувствует себя неудачником. Каждый думает, что мог бы быть претендентом.
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Marlon Brando, Himself Меня всегда интересовало угадывать то, чего люди не знали о самих себе.
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Marlon Brando Если у меня есть сцена, где нужно злиться, внутри тебя должны быть — как взведённые пружины — механизмы, наполненные презрением к чему-то. Я помню, как мой отец бил мою мать, мне было четырнадцать.
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Marlon Brando, Himself Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт. Когда всё по-настоящему, оно такое и есть! Ты чувствуешь это всем телом. Потом чувствуешь себя цельным. Потом чувствуешь себя живым.
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Marlon Brando, Himself Может, ты отчаянно нуждаешься в любви. Всю жизнь так было. Но ты не доверял людям. Есть ли в них что-то, что пугает нас, опасно, что может нас ранить? Потому что многие люди боятся любви до смерти.
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Marlon Brando, Himself А теперь позволь своему разуму отплыть. Назад. Очень далеко назад во времени. В то время, когда ты был совсем маленьким. Когда ты просыпался утром. Надевал одежду, пока все ещё спали. Шёл по тротуару в — Омахе — и садился под большим вязом.
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Marlon Brando, Himself Будь неожиданным. Найди способ сделать то, чего ещё никто не делал.
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Marlon Brando, Himself В этом есть нечто абсурдное. Люди приходят с кровно заработанными деньгами в затемнённое помещение, садятся и смотрят на кристально чистый экран, на котором движутся и говорят образы.
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Marlon Brando, Himself Комплекс неполноценности. Я всю жизнь был с ним на короткой ноге.
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Marlon Brando, Himself Художников не существует. Мы — бизнесмены. Мы торговцы. И искусства нет.
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Marlon Brando, Himself Я часто вспоминаю, как был в унынии, а потом смотрел фильм, который уносил меня на несколько часов, и я полностью восстанавливался. И я понял, что, странным образом, актеры вносят вклад в жизнь людей. Дарят нам подарок, который нельзя купить. Что-то, что они могут наполнить силой, красотой и величием. Что-то большее, чем они сами. И нам это действительно нужно.
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Marlon Brando, Himself У меня сильное чувство своей несостоятельности. Что я недостаточно знал. Что у меня не было достаточного образования. Что я чувствовал себя — тупым.
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Marlon Brando, Himself Когда то, кем ты был ребёнком, было нежеланным. Ненавистным. И ты ищешь личность, которая будет приемлемой. Хотя во мне было много разных ролей.
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Marlon Brando, Himself В Голливуде есть старая поговорка: если хочешь передать сообщение — иди в Вестерн Юнион.
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Marlon Brando, Himself Это всё б#я. Деньги. Деньги. Деньги. Если ты думаешь, что дело в чём-то другом, тебя ждут синяки.
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Marlon Brando, Himself Я всегда ненавидел, когда люди топчут других.
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Marlon Brando, Himself Я встаю не за чернокожих, я встаю за всё человечество. Все люди созданы равными.
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Marlon Brando, Himself Это жизнь и смерть. Это по-настоящему жизнь. Мы говорим о человеческих отношениях. Мы говорим о правах человека, расовых вопросах, и именно поэтому мне не всё равно.
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Marlon Brando, Himself Меня очень часто охватывает иллюзия успеха. Иногда бывает трудно, когда встречаешь людей, потому что видишь, что они уже заранее тебя осудили — и с тобой не обращаются как с обычным человеком. Когда на тебя смотрят, как на животное в зоопарке или какое-то странное существо из далёких краёв.
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Marlon Brando, Himself Боже, я пытаюсь понять. Почему всё должно было быть именно так?
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Marlon Brando, Himself Я очень хотел работать в кино, чтобы менять их и делать что-то более правдивое. И я был уверен, что смогу это сделать.
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Marlon Brando, Himself Лицо не может скрыть много чего, а люди всегда что-то прячут.
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Marlon Brando, Himself Мать дала мне чувство абсурда.
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Marlon Brando, Himself Мне как-то сказали: если выходишь на сцену и чувствуешь себя на все 100%, покажи 80; если чувствуешь 60%, покажи 40; а если только на 40%, лучше повернись и уходи домой.
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Marlon Brando, Himself Когда я был ребёнком, я продавал бутылки и стриг газоны, чтобы заработать десять центов на кино, и тогда я мог уйти от всего.
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Marlon Brando, Himself Я смотрю на эту очень глубокую, неописуемую ночь. Думаю, Боже, я не имею никакого значения. Что бы я ни делал или не делал, или что бы ни делал кто-то другой — это не важнее, чем песчинки, на которых я лежу.
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Marlon Brando, Himself «Мятеж на Баунти» — пожалуй, самый худший опыт в моей кинематографической карьере. Больше я никогда не хочу снимать такие фильмы, пока жив.
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Marlon Brando, Himself Вероятно, худший фильм, который я когда-либо снимал в жизни, под названием «Кэнди».
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Marlon Brando, Himself «Последнее танго в Париже» был для меня очень трудным фильмом.
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Bernardo Bertolucci, Himself Когда он посмотрел фильм, он был в шоке. Он чувствовал себя преданным мной, потому что я украл у него столько искренних вещей.
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Marlon Brando, Himself Вы все актеры, и хорошие актеры; потому что вы все лжецы.
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Marlon Brando, Himself Меня интересует только одно — заработать столько денег, чтобы потом сказать им: «П### вам, деньги». Вот и всё.
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Marlon Brando, Himself Фрэнсис Форд Коппола хотел меня на роль в «Крестном отце». Но студия всячески противилась. Было унизительно проходить, э-э, экранные пробы; но мне тогда нужна была работа. Я не был уверен, что смогу сыграть эту роль. Я взял ватку и положил тут — немного ватки внизу. И, э-э, в следующий момент я говорю вот так, будто меня в горло выстрелили или что-то вроде того. Не знаю. Я бормотал что-то, пробираясь через это.
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Marlon Brando, Himself Раньше я думал, что никогда не вырасту. Что жизнь будет длиться вечно. А потом, в середине пути, я начал волноваться — жизнь уходит, а я не сделал этого, не сделал того. Я отказывался от этого опыта. Я лишал себя этого опыта.
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Marlon Brando, Himself Я собираюсь сделать всё, что в моих силах. Начну прямо сейчас. Расскажу белым людям то, чего они не знают. Белый человек не может понять, если он никогда не вникал. А я здесь, чтобы попытаться понять.
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Marlon Brando, Himself Через самоанализ и исследование своего сознания я чувствую, что приближаюсь к общей сути того, что значит быть человеком.
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Marlon Brando, Himself Это начало записи. Мы в моно, и, эм, микрофон номер один.
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Marlon Brando, Himself Что они чувствуют, о чём они думают, почему они так чувствуют, почему они ведут себя так же, как и мы.
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Marlon Brando, Himself В чём ответ? Есть ли вообще ответ? Людям очень нужна какая-то связь, какой-то опыт, который даст ощущение полноты.
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Marlon Brando, Himself Когда я был моложе, я был очень привлекательным. У меня было много смелости и шика. Я был непредсказуемым и возбуждающим для многих молодых девушек.
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Marlon Brando, Himself Я был молод и должен был пустить своё семя повсюду.
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Marlon Brando, Himself Когда камера приближена к тебе, твое лицо становится сценой. Твое лицо — это арка проэкниума театра высотой в 9 метров. И оно видит все мелкие движения лица, глаз и рта. У тебя есть та самая интенсивность для игры
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Marlon Brando, Himself Ты должен знать свой предмет. Ты должен знать своего персонажа.
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Marlon Brando, Himself Это очень странное дело — рассказывать истории. Не всегда понимаешь, когда ты хорош.
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Marlon Brando, Himself Зрители сами поддадутся теме. Они придумают то, чего на самом деле нет.
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Marlon Brando, Himself У нас была ролевая игра друг для друга. Я играл любящего сына, а он — обожающих родителей. В этом было много лицемерия.
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Marlon Brando, Himself Я хотел делать фильмы, которые значат для меня что-то.
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Marlon Brando, Himself Меня по-настоящему трогают и мотивируют события, которые несправедливы.
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Marlon Brando, Himself Тahitянки прекрасны, как спящие дети. А когда они проснутся, их ждет тот кошмар, в котором живет белый человек — кошмар бесконечного желания.
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Marlon Brando, Himself Актёрство дало мне возможность — времени. Мне не приходилось делать ничего больше. Нужно было всего лишь раз в год, максимум на три месяца. Это стало просто способом зарабатывать на жизнь.
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Marlon Brando, Himself Ты должен смотреть в камеру, на продюсера, который прячется в углу, и сказать: «Мне на вас всех п#хать».
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Marlon Brando, Himself [Отсылка к его роли в «Крёстном отце»] Надеваешь маску, строишь жизнь, понемногу вживаешься в роль. А потом вдруг что-то тебя захватывает. В чём природа преступности? Откуда она берётся?
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Marlon Brando, Himself Не сложно сделать что-то большое — кричать, ругаться, злиться и дать кому-то в морду. Гораздо сложнее — ничего не делать. Просто сидеть и думать — это многое значит.
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Marlon Brando, Himself Если они думают, что я в следующем фильме распахну душу, пусть подавятся своим креветочным салатом.
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Marlon Brando, Himself Я прочитал сценарий — он был тупой. Ужасный. Я сказал Фрэнсису, что он делает огромную ошибку. Этого парня, Кёртца, нельзя портить. Я переписал весь сценарий и записал всё на плёнку. У меня есть запись всего.
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Marlon Brando, Himself Вот сюжетная заметка: парень должен быть умным. Он бескомпромиссен не потому, что жестокий человек, а просто потому, что такова логика. Если собираешься вести войну, то либо идёшь ва-банк, либо совсем не участвуешь.
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Marlon Brando, Himself Я сказал Фрэнсису, как хочу, чтобы меня освещали. Половина — в тени, половина — в свете.
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Title Card На протяжении всей жизни Марлон Брандо записал сотни часов личных аудио, которые до этого момента никто не слышал.
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Marlon Brando, Himself Ладно, слушай, я тебе кое-что расскажу. Мою голову оцифровали. Вокруг тебя ставят лазер, и они оцифровали моё лицо. Я сделал кучу гримас, улыбался, и даже грустное лицо. Вот, у них теперь всё в цифре. А актёры скоро перестанут быть настоящими. Они будут внутри компьютера! Посмотри, это случится. Может, это наш прощальный аккорд.
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Marlon Brando, Himself Во мне нет ничего похожего на Стэнли Ковальски. Я терпеть не могу этого парня. Я просто ненавижу этого человека и никак не могу с ним себя отождествить.
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Marlon Brando, Himself Джерси Джо Уолкотт — потрясающий боец. Он вел бой, шел за ударами и бац! Его кулак уже в чьём-то лице. Кажется, что удар прилетит с юго-запада, а он — с северо-востока. Он никогда не давал понять, откуда прилетит удар. Никогда не показывал зрителям, как всё будет. Бери их в своё время.
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Marlon Brando, Himself В каждом персонаже ты оставляешь частичку себя. Но некоторые части ближе нам, чем другие.
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Marlon Brando, Himself Я был очень убедителен в своей позе равнодушия. Но на самом деле я был очень чувствительным, и мне было очень больно.
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Marlon Brando, Himself Я был в растерянности, философской растерянности, потому что думал: если я не хранитель своего брата, то кто я? Где заканчивается моя жизнь и начинается моя ответственность за жизни других?
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Marlon Brando, Himself Он тогда был в Мемфисе. Устраивался на забастовку за небольшое повышение зарплаты для мусорщиков. Это была одна из лучших работ, которую мог получить чернокожий. Эта речь, когда он говорит: «Я взошёл на гору и увидел землю обетованную. Не знаю, удастся ли мне дойти туда вместе с вами. Но я сегодня не боюсь». О, Боже, я до сих пор это помню! О, Иисус, это ужасно. Он знал, что его убьют.
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Bernardo Bertolucci, Himself Мне было интересно узнать человека, который стоит передо мной, и этот человек был Брандо.
Marlon Brando, Himself Бертолуччи хотел сделать идеальный автобиографический портрет меня в этом фильме. Он хотел, чтобы я был — собой.
Bernardo Bertolucci, Himself Я хочу видеть того человека, с которым я иду ужинать, с которым мы разговариваем, ссоримся и спорим.
Marlon Brando, Himself А я подумал, что не буду этого делать. Не буду этого делать ради тебя. Какого х#я ты обо мне думаешь?
Bernardo Bertolucci, Himself Он был одержим личным пространством. Никому не позволял заходить вглубь себя.
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Marlon Brando, Himself Марлон, бояться нечего. Очень важно довериться этому процессу.
Bernardo Bertolucci, Himself Марлон, скажи что-нибудь о своём прошлом. Покажи в моём фильме, кто ты на самом деле.
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Marlon Brando, Himself Погружайся всё глубже и глубже.
Bernardo Bertolucci, Himself С каждым разом всё более и более правдоподобно. Марлон полностью вторгался в образ Пола.
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Marlon Brando, Himself Он должен быть загадкой — мифической фигурой. Он — сердце тьмы.
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Marlon Brando, Himself И я чувствовал, как распадаюсь на части, как будто меня разрывают на двое, и это меня пугало. А потом я сказал себе: почему ты так боишься? Позволь страху овладеть тобой. И иди — вместе со страхом.
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Marlon Brando, Himself Пусть напряжение уйдёт из тебя. Пусть оно уйдёт из твоей головы. Пять. Четыре. Падаем в самолёте. Мягко подлетаем. Один. Ноль. Ты слышишь, как поют таитяне. Далёкий смех. И только что зашло солнце. Звезда зажглась. Первая звезда вечера. Мир и любовь.
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Marlon Brando, Himself Я получил слишком много е#аных ударов. Больше не хочу страдать от стресса.
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Marlon Brando, Himself Мне понадобилось время, чтобы понять: ты должен быть своим собственным аналитиком. Если мы не посмотрим внутрь себя, мы никогда не сможем ясно увидеть вокруг.
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