Marlon Brando, HimselfИ причина, по которой в зале нет света, в том, что ты там со своей фантазией. Человек на экране делает всё то, что ты хочешь сделать. Целует женщину, которую ты хочешь поцеловать. Бьёт тех, кого хочешь побить. Быть храбрым так, как хочешь быть храбрым.
Marlon Brando, HimselfСамый большой страх актёра — это страх. Как тебя будут судить? Я не хочу, чтобы меня поймали на попытках. Я не хочу, чтобы меня поймали на страхе — что мою историю, мою игру, мою ложь не поверят. Это отнимет у тебя игру.
Marlon Brando, Himself[Ссылаясь на свою роль в «Крёстном отце»]У нас есть это устаревшее представление о мифах добра и зла. Я не верю ни в одно из них. Но мне показалось интересным сыграть гангстера не с точки зрения плохого парня, а если он очень мягкий, герой.
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Marlon Brando, HimselfЕсли взять какого-нибудь ребёнка и отправить его на Таити, он будет совсем другим ребёнком. Там нет этого жестокого, подлого общества, которое каждый день убивает его, убивает в нём жизнь. Все мои дети наполнены любовью с Таити.
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Marlon Brando, HimselfМне было очень одиноко. Большую часть времени я проводил в библиотеке, читая National Geographic о Таити. Меня завораживали выражения их лиц. Они были естественные, без наигранных гримас. Добрые. Вот куда я хочу попасть. Вот где я хочу быть.
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Marlon Brando, HimselfКогда ветер колышет свет. Тень листьев. Это словно прекрасный, мягкий сон. И этот нежный ветер зовёт. Это ветер, которому можно доверять. Ты — воспоминания.
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Marlon Brando, HimselfМы осваиваем актёрское мастерство очень-очень рано. Ещё в детстве, когда кидаем кашу на пол, чтобы привлечь внимание мамы. Актёрство — это выживание.
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Marlon Brando, HimselfУ нас были бы деньги. У меня никогда не было денег. Мой отец был торговым представителем. За полгода я зарабатывал больше, чем он за десять лет. Он мерил всё деньгами. Он не мог понять, как этот бездарный сын мог так поступать.
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Marlon Brando, HimselfПоразительно, но большинство даже не догадывается, что все современные фильмы, вся сегодняшняя игра — это следствие влияния Стеллы Адлер.
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Marlon Brando, HimselfБывают моменты, когда я знаю, что сыграл лучше, чем в той сцене из «На берегу». Это не зависит от меня. Зрители делают свою работу. Они и есть актёры. Каждый чувствует себя неудачником. Каждый думает, что мог бы быть претендентом.
Marlon BrandoЕсли у меня есть сцена, где нужно злиться, внутри тебя должны быть — как взведённые пружины — механизмы, наполненные презрением к чему-то. Я помню, как мой отец бил мою мать, мне было четырнадцать.
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Marlon Brando, HimselfЧёрт, чёрт, чёрт, чёрт. Когда всё по-настоящему, оно такое и есть! Ты чувствуешь это всем телом. Потом чувствуешь себя цельным. Потом чувствуешь себя живым.
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Marlon Brando, HimselfМожет, ты отчаянно нуждаешься в любви. Всю жизнь так было. Но ты не доверял людям. Есть ли в них что-то, что пугает нас, опасно, что может нас ранить? Потому что многие люди боятся любви до смерти.
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Marlon Brando, HimselfА теперь позволь своему разуму отплыть. Назад. Очень далеко назад во времени. В то время, когда ты был совсем маленьким. Когда ты просыпался утром. Надевал одежду, пока все ещё спали. Шёл по тротуару в — Омахе — и садился под большим вязом.
Marlon Brando, HimselfВ этом есть нечто абсурдное. Люди приходят с кровно заработанными деньгами в затемнённое помещение, садятся и смотрят на кристально чистый экран, на котором движутся и говорят образы.
Marlon Brando, HimselfЯ часто вспоминаю, как был в унынии, а потом смотрел фильм, который уносил меня на несколько часов, и я полностью восстанавливался. И я понял, что, странным образом, актеры вносят вклад в жизнь людей. Дарят нам подарок, который нельзя купить. Что-то, что они могут наполнить силой, красотой и величием. Что-то большее, чем они сами. И нам это действительно нужно.
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Marlon Brando, HimselfУ меня сильное чувство своей несостоятельности. Что я недостаточно знал. Что у меня не было достаточного образования. Что я чувствовал себя — тупым.
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Marlon Brando, HimselfКогда то, кем ты был ребёнком, было нежеланным. Ненавистным. И ты ищешь личность, которая будет приемлемой. Хотя во мне было много разных ролей.
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Marlon Brando, HimselfВ Голливуде есть старая поговорка: если хочешь передать сообщение — иди в Вестерн Юнион.
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Marlon Brando, HimselfЭто всё б#я. Деньги. Деньги. Деньги. Если ты думаешь, что дело в чём-то другом, тебя ждут синяки.
Marlon Brando, HimselfЭто жизнь и смерть. Это по-настоящему жизнь. Мы говорим о человеческих отношениях. Мы говорим о правах человека, расовых вопросах, и именно поэтому мне не всё равно.
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Marlon Brando, HimselfМеня очень часто охватывает иллюзия успеха. Иногда бывает трудно, когда встречаешь людей, потому что видишь, что они уже заранее тебя осудили — и с тобой не обращаются как с обычным человеком. Когда на тебя смотрят, как на животное в зоопарке или какое-то странное существо из далёких краёв.
Marlon Brando, HimselfМне как-то сказали: если выходишь на сцену и чувствуешь себя на все 100%, покажи 80; если чувствуешь 60%, покажи 40; а если только на 40%, лучше повернись и уходи домой.
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Marlon Brando, HimselfКогда я был ребёнком, я продавал бутылки и стриг газоны, чтобы заработать десять центов на кино, и тогда я мог уйти от всего.
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Marlon Brando, HimselfЯ смотрю на эту очень глубокую, неописуемую ночь. Думаю, Боже, я не имею никакого значения. Что бы я ни делал или не делал, или что бы ни делал кто-то другой — это не важнее, чем песчинки, на которых я лежу.
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Marlon Brando, Himself«Мятеж на Баунти» — пожалуй, самый худший опыт в моей кинематографической карьере. Больше я никогда не хочу снимать такие фильмы, пока жив.
Marlon Brando, HimselfМеня интересует только одно — заработать столько денег, чтобы потом сказать им: «П### вам, деньги». Вот и всё.
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Marlon Brando, HimselfФрэнсис Форд Коппола хотел меня на роль в «Крестном отце». Но студия всячески противилась. Было унизительно проходить, э-э, экранные пробы; но мне тогда нужна была работа. Я не был уверен, что смогу сыграть эту роль. Я взял ватку и положил тут — немного ватки внизу. И, э-э, в следующий момент я говорю вот так, будто меня в горло выстрелили или что-то вроде того. Не знаю. Я бормотал что-то, пробираясь через это.
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Marlon Brando, HimselfРаньше я думал, что никогда не вырасту. Что жизнь будет длиться вечно. А потом, в середине пути, я начал волноваться — жизнь уходит, а я не сделал этого, не сделал того. Я отказывался от этого опыта. Я лишал себя этого опыта.
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Marlon Brando, HimselfЯ собираюсь сделать всё, что в моих силах. Начну прямо сейчас. Расскажу белым людям то, чего они не знают. Белый человек не может понять, если он никогда не вникал. А я здесь, чтобы попытаться понять.
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Marlon Brando, HimselfЧерез самоанализ и исследование своего сознания я чувствую, что приближаюсь к общей сути того, что значит быть человеком.
Marlon Brando, HimselfКогда камера приближена к тебе, твое лицо становится сценой. Твое лицо — это арка проэкниума театра высотой в 9 метров. И оно видит все мелкие движения лица, глаз и рта. У тебя есть та самая интенсивность для игры
Marlon Brando, HimselfТahitянки прекрасны, как спящие дети. А когда они проснутся, их ждет тот кошмар, в котором живет белый человек — кошмар бесконечного желания.
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Marlon Brando, HimselfАктёрство дало мне возможность — времени. Мне не приходилось делать ничего больше. Нужно было всего лишь раз в год, максимум на три месяца. Это стало просто способом зарабатывать на жизнь.
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Marlon Brando, HimselfТы должен смотреть в камеру, на продюсера, который прячется в углу, и сказать: «Мне на вас всех п#хать».
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Marlon Brando, Himself[Отсылка к его роли в «Крёстном отце»]Надеваешь маску, строишь жизнь, понемногу вживаешься в роль. А потом вдруг что-то тебя захватывает. В чём природа преступности? Откуда она берётся?
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Marlon Brando, HimselfНе сложно сделать что-то большое — кричать, ругаться, злиться и дать кому-то в морду. Гораздо сложнее — ничего не делать. Просто сидеть и думать — это многое значит.
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Marlon Brando, HimselfЕсли они думают, что я в следующем фильме распахну душу, пусть подавятся своим креветочным салатом.
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Marlon Brando, HimselfЯ прочитал сценарий — он был тупой. Ужасный. Я сказал Фрэнсису, что он делает огромную ошибку. Этого парня, Кёртца, нельзя портить. Я переписал весь сценарий и записал всё на плёнку. У меня есть запись всего.
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Marlon Brando, HimselfВот сюжетная заметка: парень должен быть умным. Он бескомпромиссен не потому, что жестокий человек, а просто потому, что такова логика. Если собираешься вести войну, то либо идёшь ва-банк, либо совсем не участвуешь.
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Marlon Brando, HimselfЯ сказал Фрэнсису, как хочу, чтобы меня освещали. Половина — в тени, половина — в свете.
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Title CardНа протяжении всей жизни Марлон Брандо записал сотни часов личных аудио, которые до этого момента никто не слышал.
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Marlon Brando, HimselfЛадно, слушай, я тебе кое-что расскажу. Мою голову оцифровали. Вокруг тебя ставят лазер, и они оцифровали моё лицо. Я сделал кучу гримас, улыбался, и даже грустное лицо. Вот, у них теперь всё в цифре. А актёры скоро перестанут быть настоящими. Они будут внутри компьютера! Посмотри, это случится. Может, это наш прощальный аккорд.
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Marlon Brando, HimselfВо мне нет ничего похожего на Стэнли Ковальски. Я терпеть не могу этого парня. Я просто ненавижу этого человека и никак не могу с ним себя отождествить.
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Marlon Brando, HimselfДжерси Джо Уолкотт — потрясающий боец. Он вел бой, шел за ударами и бац! Его кулак уже в чьём-то лице. Кажется, что удар прилетит с юго-запада, а он — с северо-востока. Он никогда не давал понять, откуда прилетит удар. Никогда не показывал зрителям, как всё будет. Бери их в своё время.
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Marlon Brando, HimselfВ каждом персонаже ты оставляешь частичку себя. Но некоторые части ближе нам, чем другие.
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Marlon Brando, HimselfЯ был очень убедителен в своей позе равнодушия. Но на самом деле я был очень чувствительным, и мне было очень больно.
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Marlon Brando, HimselfЯ был в растерянности, философской растерянности, потому что думал: если я не хранитель своего брата, то кто я? Где заканчивается моя жизнь и начинается моя ответственность за жизни других?
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Marlon Brando, HimselfОн тогда был в Мемфисе. Устраивался на забастовку за небольшое повышение зарплаты для мусорщиков. Это была одна из лучших работ, которую мог получить чернокожий. Эта речь, когда он говорит: «Я взошёл на гору и увидел землю обетованную. Не знаю, удастся ли мне дойти туда вместе с вами. Но я сегодня не боюсь». О, Боже, я до сих пор это помню! О, Иисус, это ужасно. Он знал, что его убьют.
Marlon Brando, HimselfИ я чувствовал, как распадаюсь на части, как будто меня разрывают на двое, и это меня пугало. А потом я сказал себе: почему ты так боишься? Позволь страху овладеть тобой. И иди — вместе со страхом.
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Marlon Brando, HimselfПусть напряжение уйдёт из тебя. Пусть оно уйдёт из твоей головы. Пять. Четыре. Падаем в самолёте. Мягко подлетаем. Один. Ноль. Ты слышишь, как поют таитяне. Далёкий смех. И только что зашло солнце. Звезда зажглась. Первая звезда вечера. Мир и любовь.