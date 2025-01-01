Juliette Marne[рассказ]Если причина достаточно веская, если причина — любовь, значит, может, это не так уж безумно.
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Hagen KahlГеран, работа, которую ты делаешь, риски, на которые идёшь, дают тебе право на хотя бы половину того, что мы зарабатываем вместе. Но человек, которым ты являешься, по сравнению со мной, заставляет меня отвергнуть, отказаться от того, что ты просишь. Это вопрос характера, утончённости, ценности, добродетели — всего того, чего ты не понимаешь. Устройся поудобнее на своём месте в жизни, Геран. Оно тебе подходит. Но ты никогда не станешь моим равным партнёром ни в каком смысле этого слова.
Hagen KahlНу, очевидно, я тебя недооценил, друг мой. По моему опыту, люди, которым скоро кирдык, обычно плачут, молятся или немного просят пощады. А вот смеяться — это оригинально. Ты действительно исключительный молодой человек, не так ли?
Кейси Стайн[рассказчик]Причины. У всех есть свои причины делать безумные и отчаянные вещи в жизни. Обычно они тебе не помогают. Особенно когда приходится собирать разбитое. Но если причина — любовь, может, это и не так безумно, потому что люди верят в любовь. Они знают, что она вращает мир. И сейчас это единственное, что держит меня в живых.
[висит вниз головой в перевернутой машине]
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Juliette MarneСлушай, у тебя же есть деньги. У тебя есть деньги. Зачем ты это делаешь?
Hagen KahlПочему? Потому что я так решил, это часть игры, мисс Марн. Назовите это игрой Троицы. Этот человек сказал: «Я стал Смертью, разрушителем миров». Вот и всё.
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Hagen KahlНаша работа — жестокая и беспощадная, правда? Да. Я имею в виду, ты и я никогда бы не стали подавать резюме, правда? Нет. Мы цеплялись, пинались... и пробивались к вершине, не так ли? Добро пожаловать в этот большой, жирный, тупой, бессмысленный мир, в котором мы все живём, движемся и существуем, где всем по#уй, потому что таков порядок вещей, брат. Всегда было, всегда будет. Мир без конца. Аминь. Аллилуйя! Смелый новый мир.
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Casey SteinОни собираются убить любовь всей моей жизни.
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Hagen KahlМне сегодня надо на день рождения жены, знаешь ли. И мои три прекрасные дочки меня жёстко *отругают*!