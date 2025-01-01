Геран, работа, которую ты делаешь, риски, на которые идёшь, дают тебе право на хотя бы половину того, что мы зарабатываем вместе. Но человек, которым ты являешься, по сравнению со мной, заставляет меня отвергнуть, отказаться от того, что ты просишь. Это вопрос характера, утончённости, ценности, добродетели — всего того, чего ты не понимаешь. Устройся поудобнее на своём месте в жизни, Геран. Оно тебе подходит. Но ты никогда не станешь моим равным партнёром ни в каком смысле этого слова.