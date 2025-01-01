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Киноафиша Фильмы Автобан Цитаты из фильма Автобан

Цитаты из фильма Автобан

Casey Stein Что это? Это опасно?
Geran Что за вопрос такой? Конечно, опасно. Хочешь работу попроще? Иди в ИКЕА, не спорь со мной!
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[последние слова]
Juliette Marne Я тебя люблю.
Casey Stein Никто мне такого раньше не говорил.
Juliette Marne Девушки тебе этого не говорили?
Casey Stein Нет, никто никогда.
Juliette Marne Я тебя люблю.
Casey Stein Я тоже тебя люблю.
Juliette Marne [рассказ] Если причина достаточно веская, если причина — любовь, значит, может, это не так уж безумно.
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Hagen Kahl Геран, работа, которую ты делаешь, риски, на которые идёшь, дают тебе право на хотя бы половину того, что мы зарабатываем вместе. Но человек, которым ты являешься, по сравнению со мной, заставляет меня отвергнуть, отказаться от того, что ты просишь. Это вопрос характера, утончённости, ценности, добродетели — всего того, чего ты не понимаешь. Устройся поудобнее на своём месте в жизни, Геран. Оно тебе подходит. Но ты никогда не станешь моим равным партнёром ни в каком смысле этого слова.
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Juliette Marne В общем, это немного романтично.
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Hagen Kahl Ну, очевидно, я тебя недооценил, друг мой. По моему опыту, люди, которым скоро кирдык, обычно плачут, молятся или немного просят пощады. А вот смеяться — это оригинально. Ты действительно исключительный молодой человек, не так ли?
Casey Stein Ты этого не видишь, да?
Hagen Kahl Нет... Просвети меня, пожалуйста.
Casey Stein Я имею в виду, ты думаешь, что со всеми этими деньгами ты как-то лучше меня. Что ты в безопасности и контролируешь ситуацию. Но это не так...
[переключение на головорезов, открывающих грузовик]
Casey Stein *Я* контролирую ситуацию. Потому что у меня всё ещё твой грузовик. Так что тебе стоит подумать о сделке.
🧡
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Casey Stein Я иду за тобой, Жюльетта.
🧡
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[первые реплики]
Кейси Стайн [рассказчик] Причины. У всех есть свои причины делать безумные и отчаянные вещи в жизни. Обычно они тебе не помогают. Особенно когда приходится собирать разбитое. Но если причина — любовь, может, это и не так безумно, потому что люди верят в любовь. Они знают, что она вращает мир. И сейчас это единственное, что держит меня в живых.
[висит вниз головой в перевернутой машине]
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Juliette Marne Слушай, у тебя же есть деньги. У тебя есть деньги. Зачем ты это делаешь?
Hagen Kahl Почему? Потому что я так решил, это часть игры, мисс Марн. Назовите это игрой Троицы. Этот человек сказал: «Я стал Смертью, разрушителем миров». Вот и всё.
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Hagen Kahl Наша работа — жестокая и беспощадная, правда? Да. Я имею в виду, ты и я никогда бы не стали подавать резюме, правда? Нет. Мы цеплялись, пинались... и пробивались к вершине, не так ли? Добро пожаловать в этот большой, жирный, тупой, бессмысленный мир, в котором мы все живём, движемся и существуем, где всем по#уй, потому что таков порядок вещей, брат. Всегда было, всегда будет. Мир без конца. Аминь. Аллилуйя! Смелый новый мир.
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Casey Stein Они собираются убить любовь всей моей жизни.
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Hagen Kahl Мне сегодня надо на день рождения жены, знаешь ли. И мои три прекрасные дочки меня жёстко *отругают*!
🧡
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