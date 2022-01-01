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Черногория: Мальчики с улицы Маркса и Энгельса
Черногория: Мальчики с улицы Маркса и Энгельса, 2014: актеры и роли
Djecaci iz ulice Marksa i Engelsa
Черногория: Мальчики с улицы Маркса и Энгельса
2014 / Черногория / Словения
6.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Черногория: Мальчики с улицы Маркса и Энгельса, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Никола Вукчевич
Nikola Vukčević
В ролях
Момчило Отасевич
Momčilo Otašević
Горан Богдан
Goran Bogdan
Ана Софренович
Ana Sofrenović
Эмир Хаджихафизбегович
Emir Hadžihafizbegović
Бранка Станич
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