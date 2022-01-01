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Киноафиша Фильмы Камень на камень Камень на камень, 1971: актеры и роли
Камень на камень 1971 / СССР
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Камень на камень, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Раймондас Вабалас Raimondas Vabalas
В ролях
Казимирас Виткус Kazys Vitkus Регимантас Адомайтис Регимантас Адомайтис Юозас Ригертас Гедиминас Гирдвайнис Gediminas Girdvainis Антанас Барчас Antanas Barcas Эугения Плешките Стасис Паска
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