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Киноафиша Фильмы Леди в фургоне Цитаты из фильма Леди в фургоне

Цитаты из фильма Леди в фургоне

Rufus Извините, здесь парковаться нельзя.
Miss Shepherd Нет, мне дали указание. Здесь и должна стоять.
Rufus Указание? От кого?
Miss Shepherd От Пресвятой Девы. Я с ней вчера говорила. Она была возле почты.
Rufus А что она понимает в парковке?
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Market Trader Разве сегодня не особенно прекрасный день, дорогая?
Miss Shepherd Не называй меня «дорогая»! Я больная женщина. Возможно, умирающая!
Market Trader Держи голову выше, дорогая. Всем нам когда-нибудь придётся уйти.
[тихо, шёпотом]
Market Trader Пахнет так, будто ты уже почти ушла.
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Alan Bennett Мэри, как вы её называете, — это предвзятая, ограниченная, сварливая, хитрая, неумолимая, эгоистичная, ужасная, грубая, помешанная на машинах тётка, и это я ещё не сказал ничего про её летающие какашки и способность извергать из своей усохшей задницы такие жёсткие каки, что они падают в метре позади фургона, прямо из предполагаемого места выхода.
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Miss Shepherd Мистер Беннет. Эти молодые люди, что уходят под утро... *Я знаю, кто они.*
Alan Bennett [шёпотом] О, Боже.
Miss Shepherd Они *коммунисты*!
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Мисс Шепард С таким шумом, мне кажется, скоро придётся срочно в туалет.
Мисс Шепард [она начинает стремительно направляться к открытой входной двери Беннетта] Можно воспользоваться вашим туалетом?
Алан Беннетт Нет! Э-э... смыв сломался.
Мисс Шепард Мне всё равно.
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Свидетели Иеговы [у входной двери] Добрый день. В этом доме живёт Иисус Христос?
Алан Беннетт Нет. Попробуйте в фургон...
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Alan Bennett Тебе разве не стоит извиниться?
Miss Shepherd На извинения у меня нет времени. Извинения — для Бога.
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Мисс Бриско, социальный работник Она говорит, что вы не поощряете её выходить из дома и вести более осмысленную жизнь, а наоборот — ставите ей препятствия.
Алан Беннетт Я не поощряю её думать, что она может стать премьер-министром. Зато я *поощряю* её попытаться дойти до супермаркета.
Мисс Бриско, социальный работник Да. Тот, кто ухаживает, часто ощущает, что...
Алан Беннетт Извините, можно я вас прерву? Не называйте меня ухаживающим. Я не ухаживающий. Я ненавижу заботиться. Ненавижу эту мысль. Ненавижу само слово. Мне всё равно, и я ни о ком не забочусь. Я здесь, она там. Нет никакой заботы.
Мисс Бриско, социальный работник Алан, я снова чувствую враждебность.
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[первые строки]
Alan Bennett [печатание] Запах сладковатый, с мочой — лишь незначительная примесь, доминирующий аромат напоминает внутреннюю часть человеческого уха. Там же влажная одежда, сырая шерсть и лук, который она ест в сыром виде. Плюс то, что для меня всегда было квинтэссенцией бедности — сырые газеты. Мультиаромат мисс Шепард замаскирован щедрым слоем различных тальков, особенно часто — лавандой Yardley. И именно этот изысканный запах сейчас доминирует как бы вторым субъектом в её ароматном концерте.
[идёт по коридору]
Alan Bennett Но когда она уходит, возвращается исходная тема — её собственный первичный запах торжественно повторяется и ещё долго висит в доме после её ухода.
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Alan Bennett Вы её застраховали?
Miss Shepherd Мне страхование не нужно. Как и фургон, я застрахована на небесах.
Alan Bennett Так кто же платит, если случится авария, папа римский?
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Rufus В жизни скатываться вниз — это всё равно что карабкаться вверх.
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Rufus Правильно я понимаю, что большое, многоцветное пятно на задней части её платья — это проявление недержания?
Alan Bennett Ну, я не думаю, что это модное заявление.
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Rufus [о катафалке] Ну, это получше её предыдущего транспортного средства.
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Alan Bennett [рассказчик] Кресло поднимается на лифте. И в этом небольшом подъёме, когда она медленно поднимается над уровнем садовой стены, в ней чувствуется странная благородство бродяги. Брошенная лауреат Нобелевской премии, она смотрится так, с грязным лицом и выражением своего рода смирённого удовлетворения.
Miss Shepherd Можем повторить? Я хочу ещё разок.
Ambulance Man Когда вернёшься.
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Miss Shepherd Как людям это избежать? Видите ли, у меня это было под рукой. В крови. Я могла играть в темноте. Иногда приходилось. А клавиши — словно комнаты. До мажор и ре минор. Темные комнаты и светлые комнаты. Для меня музыка — как особняк. Только меня беспокоило, что играть мне давалось легче, чем молиться. И я... сказала это, может быть, ошибочно.
Alan Bennett Кому ты это сказала?
Miss Shepherd Исповеднику. Он сказал, что это ещё одна лазейка, через которую может пробраться дьявол. Так что он запретил пианино. Положил конец музыке вообще. Сказал, что дивиденды будут в росте духа. И они действительно были. Были.
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Alan Bennett Многое из того, что было в жизни этой женщины, я узнал только после её смерти. Поэтому, рассказывая её историю, мне иногда приходилось выдумывать, хотя многое из этого и не выдумаешь. И я не выдумываю, когда говорю, что именно утром после этого разговора, когда она лежала в фургоне с вымытыми волосами, в тот же самый день в сад заходит социальный работник с чистой одеждой, бельём и мазью и стучится в дверь фургона. Это уже не фургон. Это гробница.
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Miss Shepherd Почему? Почему ты просто позволил мне умереть? Я бы хотела подняться на небо. Вознесение, возможно. Преображение.
Alan Bennett Это не совсем моё.
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[последние реплики]
Alan Bennett (2014) [приезжая на велосипеде] Привет.
Woman [берёт велосипед] Привет, Алан.
Director Ладно, дубль 14. И, мотор!
Alan Bennett В Глостер Кресент жили многие известные люди, но никто не был страннее и удивительнее мисс Мэри Шеперд, которой сегодня мы посвящаем эту синюю табличку.
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Alan Bennett В будущем я бы предпочёл, чтобы вы не пользовались моим туалетом. Внизу на Хай-стрит есть туалеты. Пользуйтесь ими.
Miss Shepherd Они воняют. А я по натуре очень чистоплотный человек. У меня есть грамота за чистоту комнаты, выданная мне несколько лет назад. И, знаете, моя тётя, сама безупречная, говорила, что я самый чистый из всех детей моей матери, особенно в тех местах, которые не видны.
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Alan Bennett [рассказчик] Дома на Кресенте строились как виллы для викторианской буржуазии. А их подвалы теперь расширяют пары с либеральными взглядами, но не совсем уверенные в своей новой состоятельности. Одним словом — «вина». Что означает, что в разной степени они терпят мисс Шепард. Их совесть очищается её присутствием.
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Alan Bennett [о домогательствах] Они были хамами, но если ты решил так жить, то должен этого ожидать.
Miss Shepherd Я не выбирала. Меня выбрали.
Alan Bennett Ну, значит, всё ясно.
Miss Shepherd Ты так думаешь?
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Alan Bennett [рассказчик] Это как сказка, притча, в которой виновного обманывают, заставляя вынести приговор невиновному. Только чтобы понять — это их собственная гибель, которую они провозгласили.
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Miss Briscoe, Social Worker У всех нас есть имена. Может, если вы будете называть её по имени, а она — вас по имени, "Алан", "Мэри", кто знает, может, так будет легче всё обсудить.
Alan Bennett Обсудить? Тут ничего не обсудить. Как обсуждать что-то с человеком, который разговаривает с Девой Марией?
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Alan Bennett Я купил тебе это.
Miss Shepherd Цветы? Зачем они мне? Они... Они всё равно увянут. У меня и без цветов дел хватает.
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Alan Bennett [за письменным столом] Начав как кто-то случайный в моей жизни, она так долго оставалась на её окраине, что перестала быть случайной вовсе. Как дети, сидящие дома и ухаживающие за родителями, считают это просто ожиданием начала своей настоящей жизни, так и я, подобно им, понял, что времени, чтобы просто ждать, не существует — время оставляет след на тебе. Устраиваясь с ней и под неё, я вдруг обнаружил, что прошло 20 лет моей жизни. Эта старая, разваливающаяся женщина, её заблуждения и медленное сжатие её жизни, со всеми её передвижениями на машине — всё это мне было дано, чтобы записать, как другие записывают путешествия по Афганистану, Патагонии или по бедрам дюжины женщин.
Alan Bennett [другой я, в кресле] Ты хотел, чтобы я что-то делал. А у меня никогда особо ничего не получалось, но это не важно. Потому что я понял, и, может, она меня этому научила, что себя в то, что пишешь, не вкладываешь. Ты находишь себя там.
Alan Bennett [за столом] Я никогда не хотел писать о ней. Если бы в твоей жизни было чуть больше, мне бы этого не пришлось делать.
Alan Bennett [в кресле] Возможно, теперь придётся.
🧡
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Фиона Перри [Мисс Шеперд перемещает фургон на другую часть улицы] Опять на ходу? Ты недолго задержалась.
Мисс Шеперд Нет. Потому что там играла музыка без перерыва.
Фиона Перри Люси готовится к экзаменам O-level.
Мисс Шеперд Меня больше беспокоит уровень шума.
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Rufus Это не христианская парковка, это чёртова свобода!
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Sam Perry В жизни спуск — это всё равно что подъем в гору.
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