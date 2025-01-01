Alan Bennett
[за письменным столом]
Начав как кто-то случайный в моей жизни, она так долго оставалась на её окраине, что перестала быть случайной вовсе. Как дети, сидящие дома и ухаживающие за родителями, считают это просто ожиданием начала своей настоящей жизни, так и я, подобно им, понял, что времени, чтобы просто ждать, не существует — время оставляет след на тебе. Устраиваясь с ней и под неё, я вдруг обнаружил, что прошло 20 лет моей жизни. Эта старая, разваливающаяся женщина, её заблуждения и медленное сжатие её жизни, со всеми её передвижениями на машине — всё это мне было дано, чтобы записать, как другие записывают путешествия по Афганистану, Патагонии или по бедрам дюжины женщин.
Alan Bennett
[другой я, в кресле]
Ты хотел, чтобы я что-то делал. А у меня никогда особо ничего не получалось, но это не важно. Потому что я понял, и, может, она меня этому научила, что себя в то, что пишешь, не вкладываешь. Ты находишь себя там.
Alan Bennett
[за столом]
Я никогда не хотел писать о ней. Если бы в твоей жизни было чуть больше, мне бы этого не пришлось делать.
Alan Bennett
[в кресле]
Возможно, теперь придётся.