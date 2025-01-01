Мисс Бриско, социальный работник Она говорит, что вы не поощряете её выходить из дома и вести более осмысленную жизнь, а наоборот — ставите ей препятствия.

Алан Беннетт Я не поощряю её думать, что она может стать премьер-министром. Зато я *поощряю* её попытаться дойти до супермаркета.

Мисс Бриско, социальный работник Да. Тот, кто ухаживает, часто ощущает, что...

Алан Беннетт Извините, можно я вас прерву? Не называйте меня ухаживающим. Я не ухаживающий. Я ненавижу заботиться. Ненавижу эту мысль. Ненавижу само слово. Мне всё равно, и я ни о ком не забочусь. Я здесь, она там. Нет никакой заботы.