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Леди в фургоне
Леди в фургоне, 2015: актеры и роли
The Lady in the Van
Леди в фургоне
2015 / Великобритания
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6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Леди в фургоне, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Хайтнер
Nicholas Hytner
В ролях
Мэгги Смит
Maggie Smith
Доминик Купер
Dominic Cooper
Джеймс Корден
James Corden
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Фрэнсис де ла Тур
Frances de la Tour
Роджер Аллам
Roger Allam
Сэмюэл Андерсон
Samuel Anderson
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Переводчик
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