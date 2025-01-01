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Лили Марлен
Цитаты из фильма Лили Марлен
Цитаты из фильма Лили Марлен
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Цитаты
Willie
Перед казармой / У больших ворот / Стоял фонарь / И стоит он там и поныне / И вот мы хотим / Вновь встретиться / Там / У фонаря хотим стоять / Как Лили Марлен тогда / Как Лили Марлен
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