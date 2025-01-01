[Бриджит и Миранда общаются по студийному рации между тем, как Миранда зачитывает каждую новостную сводку, которую сопровождает «бздынь» Биг-Бена]

Miranda [по рации] Знаешь, Бриджит? В эти выходные нам с тобой надо выйти и всерьёз заняться...

[бздынь]

Miranda [в прямом эфире] ...запоем, эта беда общества требует серьёзного разговора. Может, нужна новая законодательная инициатива?

Miranda [по рации] Ты всегда можешь снова попробовать онлайн-знакомства. На днях я была в Тиндре. Через полчаса у меня был тройничок с...

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