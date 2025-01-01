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Киноафиша Фильмы Бриджит Джонс 3 Цитаты из фильма Бриджит Джонс 3

Цитаты из фильма Бриджит Джонс 3

Mark Ну, я всегда могу найти время, чтобы спасти мир. А ты, Бриджит, — мой мир.
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Jack Мы могли бы быть так хороши друг для друга. 97%.
Bridget На бумаге. Но влюбиться на бумаге не получается. Иногда ты любишь человека за то, что он совсем не такой, как ты. А иногда — просто потому, что с ним чувствуешь себя как дома.
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Bridget [закадровый голос] Нельзя возвращаться назад и снова наступать на те же грабли. Нужно идти вперёд и делать новые ошибки.
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Bridget А что если это не твое?
Mark Тогда я все равно буду его любить. Так же, как люблю тебя. Таким, какой ты был, какой ты есть и каким всегда будешь.
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Mark Ты справишься. Ты точно справишься. Мы сделаем это вместе. Просто вспомни, что жизнь уже подкидывала тебе. Ты превращала катастрофы в победы своей чистой, радостной, неутомимой, заразительной жаждой жизни. Ты почти всю беременность прошла сама, несмотря на сумасшедшую мать, сдержанных мужчин и парней, которые тебя не заслуживают.
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Jack Давай, приятель. Почему ты так злишься?
Mark Знаешь что? Я вовсе не твой приятель. И я ничего не понимаю в этих вибрациях и негативной энергии, не говоря уже о пренатальном ветре и тем более об алгоритмах. Так что признаюсь, законы притяжения для меня — это что-то непостижимое. На самом деле, Бриджит вообще трудно понять. Но несмотря на это, а может и благодаря длинному списку катастроф, свидетелем которых я был за последние сорок лет, я, кажется, довольно хорошо знаю Бриджит и всю эту жизнь очень заботился о ней. И пусть это противоречит логике, но я ничего с этим поделать не могу.
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Mark Она уехала в Гаагу, там теперь живёт, а я — нет.
Bridget Ой, мне так жаль, Марк.
Mark В этот самый момент мне совсем не жаль.
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Mum У тебя был тройничок?
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Bridget А если это не твой ребёнок?
Jack Что?
Bridget А если малыш окажется Марка?
Jack Ну, это, конечно, многое бы изменило.
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Mark Не найдётся случайно сигаретка?
Bridget Нет. Бросила 1891 день назад.
Mark Хотя ты, наверное, не счётаешь.
Bridget С каких это пор ты куришь?
Mark Я не курю. Просто напряжённое время. Может, нервничаю.
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Dr. Rawlings Они тебе на самом деле не нужны, знаешь ли. Они хороши только для установки автокресел и вины за всё. А после этого они только мешают. Ты вполне справишься с этим сама.
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Dr. Rawlings Это как финал «X Фактора» или что-то в этом роде. Набери 01, если хочешь, чтобы это был Марк, и 02, если хочешь, чтобы это был Джек!
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Bridget Дэниэл был человеком, который тронул многих из нас сегодня, включая меня.
[переговоры в толпе]
Bridget Ох, боже. Вот тут Дэниэл бы сказал: «Заткнись, Джонс». И он был бы прав, потому что всё, что мне нужно сказать — это, эм, дорогой Дэниэл, я буду ужасно по тебе скучать. Все мы будем.
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Dad Мама устраивает рождественскую вечеринку, которая больше похожа на политический митинг. Прямо саммит G8 с яйцами в панировке.
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Dr. Rawlings Если честно, я не уверена, что от вас двоих у самой сути дела будет какая-то польза. Мой бывший сказал, что это всё равно что смотреть, как сгорает его любимый паб.
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Dr. Rawlings Бриджит, как хочешь: эпидуральная анестезия?
Jack Нет, ты справишься. Позитивный настрой сильнее любой таблетки. Просто думай — и боль уйдёт.
Bridget К чёрту это. Нет, я хочу всё — газ, кислород, уколы, морфин.
Jack Бриджит, вспомни йогу.
Bridget К чёрту йогу!
Dr. Rawlings Ох, я с тобой полностью согласен. Она должна расслаблять, а я всё время сжимаю задницу, чтобы не пукнуть.
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Bridget Мы думали, что будет здорово сфоткаться за кулисами среди всех этих гламурных людей. Кажется, это парень из "Секонд-хенда". Было бы классно, если бы ты смог его поймать в кадре. Быстро, быстро, быстро!
Ed Sheeran [держит телефон, чтобы сделать фото] Так ты вообще не хочешь, чтобы я был на фото?
Miranda Боже. Можешь сбросить эту манеру, дорогуша. Это правда так сложно?
[Берёт Бриджит за руку и отворачивается]
Miranda Боже. Теперь за кулисы пускают всякую шваль.
Bridget Не знаю. Мне он показался милым. Но выглядит знакомым. Кажется, он работает в Старбаксе в Балхэме!
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Bridget Не знаю, как тебе сказать... Эм... Я беременна.
Jack Вау. Ладно. Это гораздо лучше, чем если бы ты была психически неуравновешенной.
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Bridget А как насчёт первого сканирования? Оно покажет, когда произошло зачатие?
Dr. Rawlings Нет. Позвони по этому номеру и назначь дату. И прихвати отца, если сможешь понять, кто он.
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[либо Джек, либо Марк — отец ребёнка Бриджит; оба приводят её в роддом, когда она рожает]
Dr. Rawlings Отлично! Интересно было, сколько у нас будет пап. Полный комплект! Бинго!
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Miranda Нгочи!
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Dr. Rawlings Я рекомендую сделать амниоцентез, потому что у гериатрических мам всегда больше рисков.
Bridget Гериатрическая? Это возмутительно.
Dr. Rawlings Именно так.
Bridget Если только вы не собираетесь одновременно оформлять алименты и пенсию на ребёнка.
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Alice [Бриджит пригласила Джека в студию] Должна сказать, Бриджит. Я реально взволнована из-за этого гостя. Актуальный, понятный, чертовски привлекательный. Отличная работа.
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Bridget Прости, папа. Что не знаю, кто отец.
Dad Не гони. Я знаю кучу людей, которые могли быть чьими угодно.
Bridget Так ты не разочарован? Не думаешь, что я должна была оказаться на шоу Джерри Спрингера?
Dad Нисколько. Я в восторге. Хотя не уверен, твой ли ты ребенок, или этого приятного подполковника, который руководил клубом боулинга.
Bridget Хм.
Dad Шучу. У тебя мои ноги. У меня всегда были очень изящные ноги.
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Bridget Я бы не позволила тебе сделать это на втором свидании.
Jack Почему нет? Ты же позволила на первом.
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Jack И тогда бы я купил для нас шведскую мебель, чтобы собирать её вместе. Если мы сможем пройти через это, мы сможем пройти через всё.
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Jack На зло и на радость судьба свела нас вместе.
Mark Это не судьба, это презервативы.
Jack Что ты имеешь в виду?
Mark Эти смешные дельфиновые штуки из сумки у Бриджит.
Jack Прости, понятия не имею, о чём ты. Когда мы с Бриджит занялись этим, я... я был не в том виде.
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Jack Ты влюблена в него?
Bridget Была. В прошлом.
Jack А в меня?
Bridget Может быть когда-нибудь.
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[Бриджит и Миранда общаются по студийному рации между тем, как Миранда зачитывает каждую новостную сводку, которую сопровождает «бздынь» Биг-Бена]
Miranda [по рации] Знаешь, Бриджит? В эти выходные нам с тобой надо выйти и всерьёз заняться...
[бздынь]
Miranda [в прямом эфире] ...запоем, эта беда общества требует серьёзного разговора. Может, нужна новая законодательная инициатива?
Miranda [по рации] Ты всегда можешь снова попробовать онлайн-знакомства. На днях я была в Тиндре. Через полчаса у меня был тройничок с...
[бздынь]
Miranda [в прямом эфире] ...принцем Эндрю, королевским спецпредставителем по торговле и инвестициям.
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Bridget Поверь или нет, но когда я начинала здесь, я была немного похожа на тебя. Немного полнее, с гораздо меньшим количеством макияжа. Но я тоже хотела оставить свой след. Только я не хочу быть частью вашего ребрендинга. К тому же у меня не та стрижка, я не пью коктейли из банок для варенья и не выкладываю фото обеда в Инстаграм. И, наверное, стало немодным заботиться о том, чтобы делать что-то стоящее. Но я предпочла бы быть старомодной и без работы, чем частью шоу, которое превозносит бессмысленное. А может, когда мой сын подрастёт и поймёт, честность снова станет модной.
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Dr. Rawlings «Просто думай, что боли нет». Ты выталкиваешь целого человека из своей вагины. Хотелось бы посмотреть, как он это думает.
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Bridget Его смерть особенно тяжело восприняли в восточноевропейском модельном сообществе.
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Bridget Неплохой памятник, если уж на то пошло. Почти заставляет с нетерпением ждать своего собственного.
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Shazzer О, боже! Ты правда ими не пользовался? Веганскими презервативами?
Bridget "Биоразлагаемые и безопасные для дельфинов." Если уж быть распутной, приятно думать, что помогаешь природе.
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Bridget Два раза за неделю я прихожу в церковь в роли платной старой девы.
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