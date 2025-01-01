MarkТогда я все равно буду его любить. Так же, как люблю тебя. Таким, какой ты был, какой ты есть и каким всегда будешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MarkТы справишься. Ты точно справишься. Мы сделаем это вместе. Просто вспомни, что жизнь уже подкидывала тебе. Ты превращала катастрофы в победы своей чистой, радостной, неутомимой, заразительной жаждой жизни. Ты почти всю беременность прошла сама, несмотря на сумасшедшую мать, сдержанных мужчин и парней, которые тебя не заслуживают.
MarkЗнаешь что? Я вовсе не твой приятель. И я ничего не понимаю в этих вибрациях и негативной энергии, не говоря уже о пренатальном ветре и тем более об алгоритмах. Так что признаюсь, законы притяжения для меня — это что-то непостижимое. На самом деле, Бриджит вообще трудно понять. Но несмотря на это, а может и благодаря длинному списку катастроф, свидетелем которых я был за последние сорок лет, я, кажется, довольно хорошо знаю Бриджит и всю эту жизнь очень заботился о ней. И пусть это противоречит логике, но я ничего с этим поделать не могу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MarkОна уехала в Гаагу, там теперь живёт, а я — нет.
Dr. RawlingsОх, я с тобой полностью согласен. Она должна расслаблять, а я всё время сжимаю задницу, чтобы не пукнуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BridgetМы думали, что будет здорово сфоткаться за кулисами среди всех этих гламурных людей. Кажется, это парень из "Секонд-хенда". Было бы классно, если бы ты смог его поймать в кадре. Быстро, быстро, быстро!
Ed Sheeran[держит телефон, чтобы сделать фото]Так ты вообще не хочешь, чтобы я был на фото?
MirandaБоже. Можешь сбросить эту манеру, дорогуша. Это правда так сложно?
[Берёт Бриджит за руку и отворачивается]
MirandaБоже. Теперь за кулисы пускают всякую шваль.
BridgetНе знаю. Мне он показался милым. Но выглядит знакомым. Кажется, он работает в Старбаксе в Балхэме!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BridgetНе знаю, как тебе сказать... Эм... Я беременна.
JackВау. Ладно. Это гораздо лучше, чем если бы ты была психически неуравновешенной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BridgetА как насчёт первого сканирования? Оно покажет, когда произошло зачатие?
Dr. RawlingsНет. Позвони по этому номеру и назначь дату. И прихвати отца, если сможешь понять, кто он.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[либо Джек, либо Марк — отец ребёнка Бриджит; оба приводят её в роддом, когда она рожает]
Dr. RawlingsОтлично! Интересно было, сколько у нас будет пап. Полный комплект! Бинго!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MirandaНгочи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. RawlingsЯ рекомендую сделать амниоцентез, потому что у гериатрических мам всегда больше рисков.
[Бриджит и Миранда общаются по студийному рации между тем, как Миранда зачитывает каждую новостную сводку, которую сопровождает «бздынь» Биг-Бена]
Miranda[по рации]Знаешь, Бриджит? В эти выходные нам с тобой надо выйти и всерьёз заняться...
[бздынь]
Miranda[в прямом эфире]...запоем, эта беда общества требует серьёзного разговора. Может, нужна новая законодательная инициатива?
Miranda[по рации]Ты всегда можешь снова попробовать онлайн-знакомства. На днях я была в Тиндре. Через полчаса у меня был тройничок с...
[бздынь]
Miranda[в прямом эфире]...принцем Эндрю, королевским спецпредставителем по торговле и инвестициям.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BridgetПоверь или нет, но когда я начинала здесь, я была немного похожа на тебя. Немного полнее, с гораздо меньшим количеством макияжа. Но я тоже хотела оставить свой след. Только я не хочу быть частью вашего ребрендинга. К тому же у меня не та стрижка, я не пью коктейли из банок для варенья и не выкладываю фото обеда в Инстаграм. И, наверное, стало немодным заботиться о том, чтобы делать что-то стоящее. Но я предпочла бы быть старомодной и без работы, чем частью шоу, которое превозносит бессмысленное. А может, когда мой сын подрастёт и поймёт, честность снова станет модной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Rawlings«Просто думай, что боли нет». Ты выталкиваешь целого человека из своей вагины. Хотелось бы посмотреть, как он это думает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BridgetЕго смерть особенно тяжело восприняли в восточноевропейском модельном сообществе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BridgetНеплохой памятник, если уж на то пошло. Почти заставляет с нетерпением ждать своего собственного.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ShazzerО, боже! Ты правда ими не пользовался? Веганскими презервативами?
Bridget"Биоразлагаемые и безопасные для дельфинов." Если уж быть распутной, приятно думать, что помогаешь природе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BridgetДва раза за неделю я прихожу в церковь в роли платной старой девы.