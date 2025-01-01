Короче, этот чувак выходит из тюрьмы и начинает работать на Хэнка. И тут он встречает Хоуп. А Хоуп такая: «Я с тобой не хочу иметь ничего общего. Посмотри на мою причёску — я вся в работе». А Скоти такой: «Знаешь что, девочка? Моё сердце разбито, и, наверное, я больше никогда не найду любовь. Но, чёрт возьми, я хочу тебя поцеловать!» Потом перематываешь вперёд — и они уже друг другу нравятся, да? А Скоти такой: «Знаешь, я не могу тебе это сказать, но я собираюсь устроить бардак в аэропорту с Капитаном Америкой!» А она отвечает: «Не могу поверить, что ты так свалил! Пока, болван!» Скоти попадает под домашний арест, и он не признаётся, но его сердце такое: «Чёрт! Я думал, Хоуп могла бы стать моей настоящей партнёршей. Но я всё просрал!» Но судьба их сводит снова, и сердце Хоуп такое: «Я боюсь, что не могу ему доверять. Он опять накосячит и всё разрушит». А в моём сердце такое: «Этот дорогущий малиновый крем — это, по сути, квартплата компании. И мы на грани банкротства! О-о-о!»