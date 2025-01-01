LuisКороче, этот чувак выходит из тюрьмы и начинает работать на Хэнка. И тут он встречает Хоуп. А Хоуп такая: «Я с тобой не хочу иметь ничего общего. Посмотри на мою причёску — я вся в работе». А Скоти такой: «Знаешь что, девочка? Моё сердце разбито, и, наверное, я больше никогда не найду любовь. Но, чёрт возьми, я хочу тебя поцеловать!» Потом перематываешь вперёд — и они уже друг другу нравятся, да? А Скоти такой: «Знаешь, я не могу тебе это сказать, но я собираюсь устроить бардак в аэропорту с Капитаном Америкой!» А она отвечает: «Не могу поверить, что ты так свалил! Пока, болван!» Скоти попадает под домашний арест, и он не признаётся, но его сердце такое: «Чёрт! Я думал, Хоуп могла бы стать моей настоящей партнёршей. Но я всё просрал!» Но судьба их сводит снова, и сердце Хоуп такое: «Я боюсь, что не могу ему доверять. Он опять накосячит и всё разрушит». А в моём сердце такое: «Этот дорогущий малиновый крем — это, по сути, квартплата компании. И мы на грани банкротства! О-о-о!»
LuisО, у моей бабушки в ресторане был джукбокс! Да, он только Моррисси играл. И если кто жаловался, она говорила: «О, ¿no te gusta Moz?» Знаешь, чикано мы зовём его «Моз». «Тогда — ¡адiós!» Что тут скажешь? Мы как-то понимаем эти меланхоличные баллады, понимаешь?
Scott LangО, ты не можешь так. Нельзя. Оно никогда не покидает дом. Оно слишком важно. Это лучший подарок на день рождения, что ты мне когда-либо дарила. Меня трогает, что ты считаешь меня «Величайшей бабушкой в мире».
CassieПочему ты не можешь просто оставить моего папу в покое?
Jimmy WooО, Кэсси. Всё это для тебя, наверное, звучит как какой-то непонятный взрослый бред, да? Ну, представь так. В твоей школе есть правила, верно? Например, нельзя рисовать на стенах. А твой папа съездил в Германию и нарисовал на стенах с Капитаном Америкой. И это было нарушением шестнадцатой статьи, третьего параграфа Соковийских соглашений. Теперь, в рамках совместной сделки с Министерством внутренней безопасности и правительством Германии... ему разрешили вернуться в США при условии двух лет домашнего ареста и трёх лет испытательного срока. А также избегать любых несанкционированных действий, технологий или контактов с бывшими или нынешними нарушителями этих соглашений. Понятно, дорогая?
Scott LangИ у меня тоже, крошка. Но подожди до следующих выходных. Как только я выйду отсюда, мы с тобой устроим такой отрыв, что город покраснеет. Будем есть столько мороженого, что потом не сможем остановиться рвать.
Maggie[пантомима рвоты, он "блеванул" игральными картами]Ты в этом уже молодец.
Jimmy WooТы уверен? Потому что это только вопрос времени, когда мы их поймаем. Это была их технология, так что они тоже нарушили соглашения. А связь с ними нарушает твоё соглашение. И, эм, не надо напоминать, что любое нарушение значит минимум 20 лет тюрьмы.
Scott LangЯ с Хэнком и Хоуп не разговаривал уже очень давно.
LuisСлушай, это сложно. Потому что когда я впервые встретил Скотти, у него были жёсткие времена. И я не про тюрьму говорю. Его жена только что подала на развод. И я такой: «Чёрт, брат, она тебя бросила, пока ты сидел?» А он такой: «Да, знаю. Я думал, мы навсегда вместе, а теперь я один!» А я ему: «Чёрт, брат, держись. Ты найдёшь новую пару. А знаешь кто я? Я — Луис.» А он: «Знаешь что? Я Скотти. И мы станем лучшими друзьями.»
Scott LangТы должен встретиться со мной по этим точным координатам. В пустоши, за квантовой бездной. Там очень опасно, особенно для человеческого разума, так что будь осторожен. Время и пространство здесь работают совсем иначе. У тебя есть два часа. Потом вероятностные поля изменятся, и ещё целый век не будет такого совпадения.
Scott Lang[когда Фостер открывает, из коробочки выскакивают гигантские муравьи; один разрезает верёвки]Спасибо, ребята.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott LangТы должен отвезти меня домой. Они могут появиться в любой момент!
Hope van DyneРасслабься. Для твоих нянечек в полиции ты всё ещё дома.
[он видит, что от наручного браслета он свободен]
Luis[в доме у Скотта он испугался, увидев гигантского муравья на диване]Ого! Скоти?
Hope van DyneОн запрограммирован копировать твою повседневную рутину. Девять часов в кровати. Пять часов перед телевизором. Два часа в ванной, что бы это ни значило.
Scott LangЭто совершенно не так. И откуда ты знаешь о моей рутине? Ты за мной шпионишь?
Hope van DyneМы следим за всеми угрозами безопасности, понял? И пока что самой большой угрозой был ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хоуп ван ДайнМы думаем, что она могла вложить какое-то послание в твою голову. Надеемся, координаты. И открытие тоннеля его активировало.
Скотт ЛэнгТвоя мама вложила послание в мою голову? Да ну, это же бред.
Доктор Хэнк ПимНет, Скотт. Бред — это поехать в Германию, не предупредив нас, и драться с Мстителями.
🧡
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🥱
Скотт ЛэнгПривет, Хэнк. Давно не виделись. Эээ, я даже не уверен, что это твой номер. И я... я, наверное, последний человек, с кем ты хочешь говорить, но... мне приснился очень странный сон. И я знаю, что это не звучит как что-то срочное, но он был очень реалистичным. Я снова оказался в квантовом мире, и, кажется, видел твою жену. А потом я был твоей женой. То есть, не в каком-то странном смысле. Знаешь, когда я это произношу вслух, понимаю, что это не срочно. Извини, что беспокою. Извини за многое.
Sonny BurchО, ты думаешь, я не знаю, что ты строишь со всем этим? Квантовые технологии. Забудь про нанотехнологии, забей на ИИ, криптовалюту. Квантовая энергия — это будущее. Это новая золотая лихорадка.
Sonny BurchЗнаешь, у меня есть... особый друг в ФБР. И я говорю особый, потому что он рассказывает мне то, чего я раньше не знал. Например... твоё имя не Сьюзен. Это Хоуп ван Дайн. А твой невидимый напарник — это твой отец, Хэнк Пим.
Scott Lang[смотрит трансляцию с камер наблюдения]Это нехорошо, Хэнк.
Сонни БерчЯ же говорил, наши дела ещё не закончены.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AvaДоктор Фостер делал всё, чтобы меня защитить. Но другие из Щ.И.Т.А. увидели в моей болезни возможность. Они сделали для меня защитный костюм, чтобы я мог контролировать свои фазы. И обучили меня быть агентом скрытного действия. Они сделали из меня оружие. Я крал для них. Шпионил для них. Убивал для них. И в обмен на мою душу... они обещали меня вылечить. Но соврали.
Dr. Bill FosterКогда Щ.И.Т. рухнул, я взял Аву к себе. Я построил камеру, чтобы замедлить её распад, но болезнь прогрессировала. Я не знал, как её вылечить.
[телефон начинает гудеть и квакать]
Dr. Bill FosterОна хотела тебя убить, Хэнк, но я сказал ей нет, сказал, что ей лучше наблюдать за тобой. И, конечно, она узнала, что ты строишь туннель.
[гудение и кваканье продолжаются]
Dr. Bill FosterПотом она рассказала мне про Ленга. И о послании от Джанет в его голове...
AvaСомневаюсь, что Хэнк когда-либо упоминал моего отца. Зачем ему? Элайхас Старр. Они были коллегами в Щ.И.Т.е, занимались квантовыми исследованиями. Пока мой отец не осмелился не согласиться с великим Хэнком Пимом. Ты его уволил. О, и ещё опорочил как следует. Мой отец пытался продолжить исследования сам. Отчаянно пытаясь восстановить своё имя, он пошёл на риски. Слишком большие. Пока что-то не пошло не так. Он сказал нам бежать.
[на фоне флэшбеков]
Hope van DyneЯ видел, что он боялся. Я не хотел, чтобы он остался один.
[тоннель Элайхаса ломается, здание взрывается]
AvaКогда я очнулась, мои родители были мертвы. Мне так не повезло. Это называют молекулярным дисбалансом. Довольно скучное название, если честно. Не передаёт всей сути. Каждая клетка моего тела разрывается и сшивается заново. Снова и снова. Каждый день.
🧡
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🥺
🤔
🥱
LuisЧё как? Ты разве не помнишь ту самую культовую рекламу? Чё как?
🧡
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🥺
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🥱
Dr. Bill FosterЭто невероятно. Твоя связь с Джанет. Это квантовая запутанность — между квантовыми состояниями, состоящими из её молекул, и твоего мозга.
Scott LangДа, я тоже так думал. Вы что, просто приставляете слово «квантовый» ко всему подряд?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
LuisВау, доктор Пим. Кто бы мог подумать, что в самый нужный момент вы снова обратитесь к нам, а?
Scott LangЗнаешь, мой дед всегда говорил: если хочешь сделать что-то правильно, нужно составить список. Так что давай сделаем это. Во-первых, нам надо пробраться в эту лабораторию. Во-вторых, выгнать Фостера и Призрака. В-третьих, сразиться с Призраком. Хотя это, наверное, должно быть частью второго пункта. 2-А. Верно? Назовём это 2-А. Сражение с Призраком, 2-А. О! И ещё нам нужно убедиться, что лаборатория полностью выросла, чтобы ты мог вернуться. Иначе нам капец...