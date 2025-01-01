Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Человек-муравей и Оса Цитаты из фильма Человек-муравей и Оса

Цитаты из фильма Человек-муравей и Оса

Scott Lang [уменьшился до детского размера; вбегает в машину Пима после тайного задания в школе]
Dr. Hank Pym Привет, чемпион, как прошла школа сегодня?
Scott Lang Ага, ха-ха! Ладно, выпусти свои шутки, ты можешь починить костюм?
Hope van Dyne Какой ты сварливый.
Dr. Hank Pym Хочешь сок и сырок?
Scott Lang У тебя это действительно есть?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassie [Скотту] Ты сможешь. Ты можешь всё. Ты — самая лучшая бабушка на свете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Подожди, ты дала ей крылья?
Dr. Hank Pym И бластеры.
Scott Lang Крылья и бластеры. Значит, у меня такой технологии не было?
Dr. Hank Pym Нет, была.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shrunken Car Man [его машину уменьшили] Ну, 60-е были классными, но теперь я за это плачу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Bill Foster Я был партнёром Хэнка в проекте под названием «Голиаф».
Dr. Hank Pym Извините? Ты был моим партнёром?
Dr. Bill Foster Единственное, что утомляло больше, чем становиться гигантом — это терпеть Хэнкову хрень.
Scott Lang Понятно... Не знаю. Насколько большим ты становился?
Dr. Bill Foster Мой рекорд? 21 фут.
Scott Lang Неплохо.
Dr. Bill Foster А ты?
Scott Lang Я... не...
Dr. Bill Foster Нет, серьёзно. Мне интересно.
Scott Lang 65 футов. Да.
Dr. Bill Foster Вау! Огромный.
Scott Lang 65.
Hope van Dyne Если вы двое закончили меряться размерами... нам нужно придумать, как найти лабораторию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скотт Лэнг [видит Санни Берча на пароме, который отплывает] Как он вообще успел купить билет?
[пытается уменьшиться до своего крошечного размера, нажимая кнопку]
Скотт Лэнг Ну ладно, хоть раз, пожалуйста, сработай!
[успешно уменьшается до своего крошечного размера]
Скотт Лэнг Да! Окей, нужна помощь. Да!
[призывает летящего муравья, но тот съеден птицей]
Скотт Лэнг О... извини.
Скотт Лэнг [призывает другого летящего муравья, но его снова съедает птица] Эй! Ну что ты, мужик! Не круто!
[то же самое происходит с несколькими другими летающими муравьями]
Скотт Лэнг Убийцы!
[один летящий муравей ловит его и начинает лететь на паром]
Скотт Лэнг Да! Я назову тебя МУРАВ-анио Бандерас!
[другая птица съедает МУРАВ-анио]
Скотт Лэнг Нет, нет!
[слетает с летящего муравья и начинает падать]
Скотт Лэнг МУРАВ-анио!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Scott Lang Алло? Ха-ха, очень смешно. Хэнк, хватит хулиганить. Ты сам мне говорил — не баловаться.
[переход к доктору Хэнку Пиму, Хоуп ван Дайне и Джанет все дезинтегрированы]
Scott Lang Хэнк? Хоуп? Джанет? Ребята... ребята? Серьёзно, не шути! Поднимайте меня, пошли! РЕБЯТА!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Чё как?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Короче, этот чувак выходит из тюрьмы и начинает работать на Хэнка. И тут он встречает Хоуп. А Хоуп такая: «Я с тобой не хочу иметь ничего общего. Посмотри на мою причёску — я вся в работе». А Скоти такой: «Знаешь что, девочка? Моё сердце разбито, и, наверное, я больше никогда не найду любовь. Но, чёрт возьми, я хочу тебя поцеловать!» Потом перематываешь вперёд — и они уже друг другу нравятся, да? А Скоти такой: «Знаешь, я не могу тебе это сказать, но я собираюсь устроить бардак в аэропорту с Капитаном Америкой!» А она отвечает: «Не могу поверить, что ты так свалил! Пока, болван!» Скоти попадает под домашний арест, и он не признаётся, но его сердце такое: «Чёрт! Я думал, Хоуп могла бы стать моей настоящей партнёршей. Но я всё просрал!» Но судьба их сводит снова, и сердце Хоуп такое: «Я боюсь, что не могу ему доверять. Он опять накосячит и всё разрушит». А в моём сердце такое: «Этот дорогущий малиновый крем — это, по сути, квартплата компании. И мы на грани банкротства! О-о-о!»
Kurt Банкротство?
Dave На грани?
Luis Чёртова правда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джимми Ву В этот раз тебе с рук сойдёт, Скотт, но я ещё с тобой встречусь.
Скотт Лэнг Где?
Джимми Ву Что?
Скотт Лэнг Где именно мы ещё увидимся?
Джимми Ву Типа, в общем, в следующий раз, когда ты... сделаешь что-то нехорошее, я буду там...
Скотт Лэнг Ага.
Джимми Ву ...чтобы поймать тебя.
Скотт Лэнг Ты будешь следить и...
Джимми Ву Да.
Скотт Лэнг Я думал, ты меня куда-то приглашал.
Джимми Ву Зачем бы мне это?
Скотт Лэнг Вот это я и пытаюсь понять. Зачем? Я...
Джимми Ву Типа вечеринка? Или ужин?
Скотт Лэнг Не знаю, думал, ты...
Джимми Ву Нет, я имел в виду...
Скотт Лэнг ...что планируешь вечер.
Джимми Ву Нет, я имел в виду арестовать тебя.
Скотт Лэнг Да ну, это было бы странно.
Джимми Ву Типа, я тебя потом снова арестую.
Скотт Лэнг Успокойся.
Джимми Ву Ладно.
[поворачивается, чтобы уйти, потом снова оборачивается к Скотту]
Джимми Ву Хотел поужинать или что-то в этом роде? Потому что, ну...
[Скотт качает головой «нет»]
Джимми Ву Я свободен...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hank Pym Расслабься. Никто нас не узнает.
Scott Lang Что, из-за шляп и очков? Это не маскировка, Хэнк. Мы выглядим как сами на бейсбольном матче.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sonny Burch Ладно, подожди, подожди. Я люблю хорошую историю так же, как и все, но при чём тут Скотт Лэнг?
Luis Я уже почти дошёл до сути. Почти.
Dave Если ты вставил монетку, надо дать сыграть всю песню.
Kurt Он как человек-джукбокс.
Luis О, у моей бабушки в ресторане был джукбокс! Да, он только Моррисси играл. И если кто жаловался, она говорила: «О, ¿no te gusta Moz?» Знаешь, чикано мы зовём его «Моз». «Тогда — ¡адiós!» Что тут скажешь? Мы как-то понимаем эти меланхоличные баллады, понимаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хоуп ван Дайн О боже. Ты *не* уничтожила костюм?
Доктор Хэнк Пим ЧТО?
Скотт Лэнг Это же было твоё дело всей жизни, Хэнк. Я не могла это уничтожить. Прежде чем сдаться, я уменьшил его и отправил Луису.
Доктор Хэнк Пим Ты отправил мой костюм ПОЧТОЙ?
Скотт Лэнг Да ну, почта — дело надёжное, знаешь? Теперь у них есть трекинг, как у UPS.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Мне приснилось, что она играла в прятки с маленькой... девочкой. Мы с Кэсси постоянно так играем. Это ничего не значит.
Hope van Dyne Но это была Кэсси во сне?
Scott Lang Нет.
Hope van Dyne Где она пряталась?
Scott Lang Что?
Hope van Dyne Маленькая девочка, где она пряталась? В шкафу?
Scott Lang Нет, в высоком комоде.
Dr. Hank Pym Ты имеешь в виду шкаф?
Scott Lang Так это называется?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dave Если уж запустил его, дай песне прозвучать до конца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hank Pym Прошлой ночью мы впервые запустили туннель. Он перегрузился и отключился. Но на долю секунды дверь в Квантовое царство открылась.
Scott Lang И?
Hope van Dyne А через пять минут ты позвонил. Говоришь о маме.
Dr. Hank Pym Мы думаем, что когда ты там был, мог перепутаться с ней квантово.
Scott Lang Хэнк, я бы никогда так не поступил. Я тебя слишком уважаю.
Dr. Hank Pym Квантовая запутанность, Скотт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sonny Burch В моём ресторане я нарушил кучу санитарных норм. Некоторые из них вас шокируют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Скажи, что ты помыл фургон на завтра утром.
Dave До самых колес, детка.
Luis Ты действительно оплатил мойку днища?
Dave Ты же сказал — полный комплекс.
Luis Это развод, брат. Мы же в Калифорнии живём, а не в Миннесоте!
Sonny Burch Он прав. Мойка днища — это для очистки от дорожной соли. Там, в этих снежных соседних штатах.
Luis Кто ты такой и почему ты так хорошо разбираешься в правилах мойки машин?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Знаешь что? Ты прав. Это не сыворотка правды. Потому что я ничего не чувствую. Это была ложь. Я всё-таки что-то почувствовал. Это сыворотка правды!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope van Dyne Почему так долго?
Scott Lang Извини, мне нужно было придумать имя для моего муравья. Думаю, Улисс С. Гр-Ант.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Я совершаю глупые ошибки, и те, кого я люблю больше всего, расплачиваются за это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hank Pym Вы собираетесь так и глазеть друг на друга, пока они не начнут стрелять?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie За что вообще расшифровывается ФБР? За «Вечно Беспокоящие Людей»?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie Кэсси, дай мужчине пройти.
Cassie Но папа очень болен!
Jimmy Woo Я с этим разберусь.
Cassie Он говорит, что не хочет, чтобы кто-то ещё заболел.
Jimmy Woo Ну, я рискну, дорогая.
Cassie Он стошнил. И много.
Jimmy Woo Юная леди, я федеральный агент. Я видел вещи похуже рвоты. И много — это много?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassie Вот! Это микросокровище!
Scott Lang Мой трофей?
Cassie Похоже на сокровище.
Scott Lang Для меня оно именно такое.
Cassie Я хочу взять его на урок рассказов.
Scott Lang О, ты не можешь так. Нельзя. Оно никогда не покидает дом. Оно слишком важно. Это лучший подарок на день рождения, что ты мне когда-либо дарила. Меня трогает, что ты считаешь меня «Величайшей бабушкой в мире».
Cassie Это была единственная, что у них была.
Scott Lang Хочется тебе свитер связать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassie Почему ты не можешь просто оставить моего папу в покое?
Jimmy Woo О, Кэсси. Всё это для тебя, наверное, звучит как какой-то непонятный взрослый бред, да? Ну, представь так. В твоей школе есть правила, верно? Например, нельзя рисовать на стенах. А твой папа съездил в Германию и нарисовал на стенах с Капитаном Америкой. И это было нарушением шестнадцатой статьи, третьего параграфа Соковийских соглашений. Теперь, в рамках совместной сделки с Министерством внутренней безопасности и правительством Германии... ему разрешили вернуться в США при условии двух лет домашнего ареста и трёх лет испытательного срока. А также избегать любых несанкционированных действий, технологий или контактов с бывшими или нынешними нарушителями этих соглашений. Понятно, дорогая?
Scott Lang Вау, ты отлично ладишь с детьми.
Jimmy Woo Спасибо, я ещё и молодежный пастор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hank Pym Просто скажи, что ты не врал насчёт костюма, который забрал. Скажи, что ты действительно его уничтожил.
Scott Lang Я уничтожил. Клянусь, уничтожил.
Dr. Hank Pym Не могу поверить, что ты уничтожил мой костюм! Это была работа всей моей жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Кто-нибудь видел южанина с целым зданием?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope van Dyne [слушая, как Скотт рассказывает о своем сне] Какого он был цвета?
Scott Lang Красного.
Hope van Dyne А там были лошади?
Scott Lang Ох, Боже.
Hope van Dyne Это было место, где я пряталась каждый раз, когда мы играли.
Scott Lang Похоже, ты не совсем понял суть игры.
Hope van Dyne [обнимает Хэнка] Она жива.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassie У меня были классные выходные, папочка.
Scott Lang И у меня тоже, крошка. Но подожди до следующих выходных. Как только я выйду отсюда, мы с тобой устроим такой отрыв, что город покраснеет. Будем есть столько мороженого, что потом не сможем остановиться рвать.
Maggie [пантомима рвоты, он "блеванул" игральными картами] Ты в этом уже молодец.
Paxton Как ты это сделал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hank Pym Значит, я ужасный напарник? Фостер, у него не было ни одной толковой идеи за всю его посредственную карьеру.
Hope van Dyne Но его идея с дифракторами могла бы сработать, да?
Dr. Hank Pym Ладно, одна нормальная идея. Только я убрал дифракторы, когда улучшал костюмы.
Scott Lang Значит, если бы у нас был старый костюм, мы могли бы найти лабораторию?
Dr. Hank Pym Да, но его нет.
Scott Lang А если бы был?
Hope van Dyne Что ты имеешь в виду?
Scott Lang Я имею в виду... жизнь — занятная штука.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хоуп ван Дайн [сражается с Фантомом в костюме Осы, хотя Фантом исчезает; по рации] Пап, ты это видишь?
Др. Хэнк Пим [смотрит на Хоуп на мониторе вместе со Скоттом] Хоуп, выберись отсюда!
Ава [появляется снова и кидает Осу на стол]
Скотт Лэнг Мне надо что-то делать!
[собирается уходить]
Др. Хэнк Пим Стой!
[достаёт миниатюрный костюм Человека-муравья для Скотта]
Др. Хэнк Пим Он ещё в разработке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хоуп ван Дайн [Скотту] Из-за тебя нам пришлось бежать. И мы всё ещё в бегах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jimmy Woo Не хочу показаться навязчивым, но ты не выходил на связь с Хэнком Пимом или Хоуп ван Дайн, случайно?
Scott Lang Нет.
Jimmy Woo Ты уверен? Потому что это только вопрос времени, когда мы их поймаем. Это была их технология, так что они тоже нарушили соглашения. А связь с ними нарушает твоё соглашение. И, эм, не надо напоминать, что любое нарушение значит минимум 20 лет тюрьмы.
Scott Lang Я с Хэнком и Хоуп не разговаривал уже очень давно.
Cassie Они его терпеть не могут.
Scott Lang [саркастично] Спасибо, арахис.
Jimmy Woo Как ты это сделал, Скотт?
Scott Lang Что?
Jimmy Woo Фокус с картами.
Scott Lang Серьёзно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Давай, Ву. У меня осталось три дня. Зачем мне пытаться сбежать?
Jimmy Woo Извини, Скотт, но правила есть правила. Сработает сигнал тревоги — мы обыщем всё. От носа до кормы, от а до я.
Scott Lang [агент случайно что-то роняет и это ломается] Спасибо. Это было случайно. Я просто задел ногой за забор.
Cassie Наша летающая муравьиха разбилась.
Scott Lang [видя взгляд Ву] Эй, попробуй развлекать десятилетку, когда нельзя выйти из дома. Ты представляешь, на что я только не пошёл?
[делает карточный фокус]
Scott Lang Магия вблизи.
[достаёт карту из-за уха Кэсси]
Scott Lang Я этому научился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sonny Burch Где... Скотт Лэнг?
Luis Слушай, это сложно. Потому что когда я впервые встретил Скотти, у него были жёсткие времена. И я не про тюрьму говорю. Его жена только что подала на развод. И я такой: «Чёрт, брат, она тебя бросила, пока ты сидел?» А он такой: «Да, знаю. Я думал, мы навсегда вместе, а теперь я один!» А я ему: «Чёрт, брат, держись. Ты найдёшь новую пару. А знаешь кто я? Я — Луис.» А он: «Знаешь что? Я Скотти. И мы станем лучшими друзьями.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sonny Burch Я спрошу тебя ещё раз. Где Скотт Лэнг?
Luis Я же говорил, он в сложной ситуации, если про эмоции.
Sonny Burch Если про эмоции... Ну а где Скотт Лэнг *В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ*?!
Luis В лесу.
Ava [появляется внезапно, пугая всех] В лесу?
Kurt Баба-яга!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мэгги [видя, как ФБР обыскивает дом Скотта] О боже! Вы не можете просто так прийти сюда, когда вздумается, и обыскать место
Пэкстон На самом деле, могут.
Мэгги Вам нужен ордер.
Пэкстон На самом деле, не нужен.
Мэгги Правда? Вот это да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Это не «в процессе», а полный отстой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джимми Ву Но, доктор, полиция кампуса говорит, что опознали и Пима, и Ван Дайна.
Доктор Билл Фостер Не знаю, что вам сказать, агент. Я не говорил с Хэнком уже 30 лет. Могу вас уверить, я последний, кого он хотел бы видеть.
Агент Штольц Да ну, вы правда ждёте, что мы...
Джимми Ву Эй, эй. Почему это?
Доктор Билл Фостер Просто. Мы друг друга терпеть не можем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassie Не стой просто так! Пошли отсюда, пока копы не вернулись!
Scott Lang Копы? Откуда ты вообще это знаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassie Пытаться помочь людям — это не тупо.
Scott Lang Ну... у меня почти всегда получается всё испортить.
Cassie Может, тебе просто нужен кто-то, кто прикроет спину. Партнёр, например.
Scott Lang Она уже дала понять, что это последнее, чего она хочет.
Cassie Кто?
Scott Lang Хоуп.
[смотрит на неё]
Scott Lang Погоди, а кого ты думала?
Cassie Меня.
Scott Lang Ты?
Cassie Не смейся. Я была бы отличным партнёром.
Scott Lang Ох, малыш. Ты был бы крутым. Но если я тебя подпущу, я буду ужасным папой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Я же говорю, нам надо посадить эту штуку.
Scott Lang Она никуда не денется. И говорят «посадить рыбу».
Luis Нет, говорят «посадить птицу». Так же, как самолет садят. Самолет надо посадить, чтобы дело было.
Scott Lang Знаю, глупо зацикливаться на таких мелочах, но я зацепился.
Luis Как я могу посадить рыбу? Она не ходит. А если она выплывет на берег и встретится с ястребом — кто победит?
Scott Lang Ты меня совсем переубедил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Итак, мы уверены, что это наше уменьшенное здание, а не чьё-то другое, верно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassie [Появляется Луис] О нет! Менты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Кстати, мне очень нравится этот костюм!
Hope van Dyne Спасибо, чувак.
Luis Жаль, что у меня нет костюма. Хотелось бы хоть с минимальными способностями, понимаешь? Или даже просто костюм. Без способностей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Так, э-э, как нам найти лабораторию?
Dr. Hank Pym После того, как мы её впервые потеряли... Я поставил новый трекер... так сказать.
Scott Lang [рой муравьёв в небе образует гигантскую стрелку] Подойдёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ava Ничто не подготовит тебя к тому, что будет дальше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope van Dyne Итак, Кэсси... кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Cassie Я хочу помогать людям. Как мой папа.
Hope van Dyne Правда?
Cassie Я хотела быть его напарницей. Но он сказал, что хочет тебя.
Hope van Dyne Вот как?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hank Pym Джанет, как это возможно?
Hope van Dyne Это было не сообщение, которое ты вложила в голову Скотта. Это была антенна.
Scott Lang Умница. Я так горжусь тобой.
Dr. Hank Pym Дорогая, скажи нам, где ты. Скажи, как тебя найти.
Scott Lang Нет, поля вероятности слишком сложны. Вот почему мне нужно было с тобой поговорить. Ты должна следовать за моим голосом.
Dr. Hank Pym [понимает] Конечно!
Hope van Dyne Как отслеживать звонок до его источника.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хоуп ван Дайн [видя, как материализуется костюм Осы] Скотт?
Человек-муравей Ну чего стоите? Нам надо найти эту лабораторию.
Доктор Хэнк Пим А я что, меня не берёте?
[материализуется куртка и кепка ФБР, а также очки]
Доктор Хэнк Пим Отлично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope van Dyne Скотт, что ты делаешь?
Dr. Hank Pym Скотт, отойди от этого!
Hope van Dyne Скотт, ты не можешь...
Scott Lang Прости, я не знаю, сколько у меня времени. Мне нужно исправить алгоритм. Поверьте, за тридцать лет, что я здесь... я много думал об этом.
Dr. Hank Pym Джанет?
Scott Lang [ласково прижимая его лицо] Привет, милый.
[поворачиваясь к Хоуп]
Scott Lang О, Желевая фасоль.
Hope van Dyne Мама?
Scott Lang Это не то воссоединение, которое я себе представлял. Всё так быстро. Вы двое проделали отличную работу. Вам просто нужен небольшой... толчок.
[квантовый туннель запускается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hank Pym Я отслеживаю твой сигнал, используя субатомные частоты от 0,2 до 0,9.
Scott Lang Я бы сузил до четырёх и шести.
Dr. Hank Pym Это слишком узко. Мы можем тебя потерять.
Scott Lang Смотри, мы опять спорим.
Dr. Hank Pym Ладно. Пусть будет от трёх до семи.
Scott Lang Наш первый спор за десятки лет — и вот так просто.
[система захватывает цель]
Scott Lang В яблочко.
Hope van Dyne Фиксация источника.
Dr. Hank Pym Это ты.
Hope van Dyne [смеётся торжествующе] Мы поймали!
Scott Lang Ты должен встретиться со мной по этим точным координатам. В пустоши, за квантовой бездной. Там очень опасно, особенно для человеческого разума, так что будь осторожен. Время и пространство здесь работают совсем иначе. У тебя есть два часа. Потом вероятностные поля изменятся, и ещё целый век не будет такого совпадения.
Hope van Dyne Мы тебя найдём.
Scott Lang Я знаю, что найдёте, Желе.
[внезапно «просыпается»]
Scott Lang Нет. Ничего. Никаких признаков Джанет. Отлично.
[оглядывается вокруг]
Scott Lang Как мы сюда попали?
[понимает, что держатся за руки, подозрительно смотрит на Хэнка]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Bill Foster Успокойся, Хэнк.
Dr. Hank Pym [напряжённо] Клянусь Богом... таблетки.
Hope van Dyne Это его сердце! Ему нужны таблетки. Пожалуйста, доктор Фостер. Они в коробочке. Пожалуйста. Он может умереть! Ради Хр... да ну!
Scott Lang Помогите ему!
Hope van Dyne Папа, держись, ладно? Просто дыши. Спокойно.
Scott Lang Помогите ему, чувак! Давай!
Hope van Dyne Коробка от альтойдов!
Ava [Фостер хватает коробочку] Стой!
Scott Lang [когда Фостер открывает, из коробочки выскакивают гигантские муравьи; один разрезает верёвки] Спасибо, ребята.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Ты должен отвезти меня домой. Они могут появиться в любой момент!
Hope van Dyne Расслабься. Для твоих нянечек в полиции ты всё ещё дома.
[он видит, что от наручного браслета он свободен]
Luis [в доме у Скотта он испугался, увидев гигантского муравья на диване] Ого! Скоти?
Hope van Dyne Он запрограммирован копировать твою повседневную рутину. Девять часов в кровати. Пять часов перед телевизором. Два часа в ванной, что бы это ни значило.
Scott Lang Это совершенно не так. И откуда ты знаешь о моей рутине? Ты за мной шпионишь?
Hope van Dyne Мы следим за всеми угрозами безопасности, понял? И пока что самой большой угрозой был ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хоуп ван Дайн Мы думаем, что она могла вложить какое-то послание в твою голову. Надеемся, координаты. И открытие тоннеля его активировало.
Скотт Лэнг Твоя мама вложила послание в мою голову? Да ну, это же бред.
Доктор Хэнк Пим Нет, Скотт. Бред — это поехать в Германию, не предупредив нас, и драться с Мстителями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скотт Лэнг Привет, Хэнк. Давно не виделись. Эээ, я даже не уверен, что это твой номер. И я... я, наверное, последний человек, с кем ты хочешь говорить, но... мне приснился очень странный сон. И я знаю, что это не звучит как что-то срочное, но он был очень реалистичным. Я снова оказался в квантовом мире, и, кажется, видел твою жену. А потом я был твоей женой. То есть, не в каком-то странном смысле. Знаешь, когда я это произношу вслух, понимаю, что это не срочно. Извини, что беспокою. Извини за многое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope van Dyne Почему так долго?
Scott Lang Она просто хотела меня обнять, пожелать удачи.
Hope van Dyne Правда?
Scott Lang Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Ходовая вся в грязи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Dr. Hank Pym Я до сих пор думаю о той ночи, когда твоя мама и я вынуждены были тебя оставить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Прости, ладно? Я... Я не думал, что меня поймают.
Hope van Dyne Ты о многих вещах не подумал.
Scott Lang Как Хэнк?
Hope van Dyne Мы всё ещё в бегах. Дома больше нет, как и нашей свободы. Как ты думаешь, как он?
Scott Lang Прости. Я знаю, что ты злишься.
Hope van Dyne Мне не нужны извинения, Скотт. Единственная причина, почему мы вообще разговариваем — это то, что нам нужно то, что у тебя в голове.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope van Dyne Что тебе нужно?
Sonny Burch Отношения строятся на доверии, Хоуп. И я хочу, чтобы наши отношения были на прочном фундаменте.
Hope van Dyne Наши отношения?
Sonny Burch Мой бизнес-ландшафт меняется, Хоуп. Чёрт, Щ.И.Т. и Гидра уже не существуют, но теперь Хэнк, Пим... Хэнк Пим — настоящая возможность.
Hope van Dyne Есть мысль?
Sonny Burch О, ты думаешь, я не знаю, что ты строишь со всем этим? Квантовые технологии. Забудь про нанотехнологии, забей на ИИ, криптовалюту. Квантовая энергия — это будущее. Это новая золотая лихорадка.
Hope van Dyne Так ли?
Sonny Burch Я хочу войти в дело, Хоуп. Так что, в знак доброй воли, я взял на себя смелость устроить покупателей для твоей лаборатории. Стартовая цена — миллиард долларов.
Hope van Dyne Спасибо, Сонни, правда. Но у меня и отца дела поважнее, чем запуск бизнеса. Так что я просто заберу компонент, как договаривались.
Sonny Burch Мои покупатели не признают отказ. Так что мы либо работаем вместе, либо никак.
Hope van Dyne Тогда, похоже, мы не работаем.
Sonny Burch Можешь идти. Но твои деньги у меня останутся. Назовём это компенсацией за мои обиженные чувства.
Hope van Dyne Слушай, Сонни. Всем будет проще, если ты просто отдашь мне этот компонент.
Sonny Burch Дорогая, единственное, что ты заберёшь отсюда — это моё сердце, но оно со временем заживет.
Hope van Dyne Ладно.
Scott Lang [смотрит трансляцию] Ну и что теперь?
Dr. Hank Pym Увидишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sonny Burch Знаешь, у меня есть... особый друг в ФБР. И я говорю особый, потому что он рассказывает мне то, чего я раньше не знал. Например... твоё имя не Сьюзен. Это Хоуп ван Дайн. А твой невидимый напарник — это твой отец, Хэнк Пим.
Scott Lang [смотрит трансляцию с камер наблюдения] Это нехорошо, Хэнк.
Dr. Hank Pym Да ну наф###.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hank Pym Ава, я хочу помочь тебе.
Dr. Bill Foster Ей не нужна твоя помощь. Я знаю, как её спасти.
Dr. Hank Pym Правда? Как?
Ava Джанет.
Dr. Bill Foster Последние тридцать лет она там, поглощая квантовую энергию. Мы можем извлечь эту энергию. Использовать её, чтобы восстановить молекулярную структуру Авы...
Dr. Hank Pym Извлечь?
Dr. Bill Foster Да.
Dr. Hank Pym Ты с ума сошёл? Это разорвет Джанет на части.
Dr. Bill Foster Ты этого не знаешь. Я активирую твой туннель. Когда местоположение Джанет всплывёт в голове Лэнга, он отдаст мне его, или я сдам его ФБР.
Scott Lang Что?
Dr. Bill Foster Ты останешься здесь, на случай, если я понадоблюсь.
Dr. Hank Pym Да ни за что я тебе помогу!
Ava Ты сделаешь, что я скажу.
Dr. Hank Pym Ты собираешься убить Джанет!
Ava Тебе бы о себе побеспокоиться, Хэнк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sonny Burch [его подручные стреляют в Осу] Не мой старинный люстра! Прекратите стрелять! Прекратите!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hank Pym [в ведении ФБР] Итак, какой у нас план?
Hope van Dyne [достаёт скрытое устройство для уменьшения из сапога] Чтобы уменьшить эту стену.
Dr. Hank Pym Похоже, что она несущая. Потолок может обвалиться.
Hope van Dyne Тогда бежим, не оглядываясь.
Dr. Hank Pym Я оцениваю, что на этаже пятнадцать-двадцать агентов.
Hope van Dyne Примерно в пять раз больше по всему зданию.
Dr. Hank Pym Они все вооружены до зубов.
Hope van Dyne Непростые шансы.
Dr. Hank Pym Есть идеи получше?
Hope van Dyne Нет. И я не откажусь от мамы.
Dr. Hank Pym Она бы тобой гордилась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Janet Van Dyne И ещё — держись подальше от полей с тихоходками. Они милые, но тебя съедят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope van Dyne [после того, как побили головорезов Берча] Было приятно иметь с тобой дело, Санни.
Sonny Burch О, наши дела ещё не закончены, Хоуп. Можешь в этом не сомневаться!
[видя, как Призрак проходит сквозь стену]
Sonny Burch Что за чёртова фигня?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope van Dyne Чем скорее мы запустим туннель, тем скорее сможем вытащить это сообщение из его головы.
Dr. Hank Pym У Бёрча оно?
Hope van Dyne Да. Пошли.
Scott Lang Какая часть? Кто такой Бёрч? Подожди, что происходит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хоуп ван Дайн Серьёзно? Этот тип опять?
Человек-муравей Кто?
Сонни Берч Я же говорил, наши дела ещё не закончены.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ava Доктор Фостер делал всё, чтобы меня защитить. Но другие из Щ.И.Т.А. увидели в моей болезни возможность. Они сделали для меня защитный костюм, чтобы я мог контролировать свои фазы. И обучили меня быть агентом скрытного действия. Они сделали из меня оружие. Я крал для них. Шпионил для них. Убивал для них. И в обмен на мою душу... они обещали меня вылечить. Но соврали.
Dr. Bill Foster Когда Щ.И.Т. рухнул, я взял Аву к себе. Я построил камеру, чтобы замедлить её распад, но болезнь прогрессировала. Я не знал, как её вылечить.
[телефон начинает гудеть и квакать]
Dr. Bill Foster Она хотела тебя убить, Хэнк, но я сказал ей нет, сказал, что ей лучше наблюдать за тобой. И, конечно, она узнала, что ты строишь туннель.
[гудение и кваканье продолжаются]
Dr. Bill Foster Потом она рассказала мне про Ленга. И о послании от Джанет в его голове...
[гудение и кваканье продолжаются]
Dr. Bill Foster ...тогда я... Чёрт побери!
Scott Lang Это я. Извините. Скажите, кто мне пишет?
Dr. Bill Foster «Кэсси, 911.»
Scott Lang Это моя дочь. Мне надо ей ответить.
Dr. Bill Foster Нет, этого не будет.
Scott Lang Что? Это 911. Значит, аварийная ситуация.
Dr. Bill Foster Ты тут не диктуешь условия, Ленг. Ты не осознаёшь всю серьёзность...
Scott Lang [телефон начинает звонить] Ладно, слушай, она пытается сейчас со мной по видеосвязи связаться. Что-то может быть не так. Дай мне с ней поговорить. Пожалуйста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джанет Ван Дайн Твоя боль. Я её чувствую.
Ава Больно. Всегда больно.
Джанет Ван Дайн Прости. Думаю, я могу тебе помочь.
[она использует свои квантовые силы, чтобы вернуть Аве плотную форму]
Скотт Лэнг [наблюдает с Хэнком] Ты знал, что она так умеет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope van Dyne Что, чёрт возьми, здесь происходит?
Ava Сомневаюсь, что Хэнк когда-либо упоминал моего отца. Зачем ему? Элайхас Старр. Они были коллегами в Щ.И.Т.е, занимались квантовыми исследованиями. Пока мой отец не осмелился не согласиться с великим Хэнком Пимом. Ты его уволил. О, и ещё опорочил как следует. Мой отец пытался продолжить исследования сам. Отчаянно пытаясь восстановить своё имя, он пошёл на риски. Слишком большие. Пока что-то не пошло не так. Он сказал нам бежать.
[на фоне флэшбеков]
Hope van Dyne Я видел, что он боялся. Я не хотел, чтобы он остался один.
[тоннель Элайхаса ломается, здание взрывается]
Ava Когда я очнулась, мои родители были мертвы. Мне так не повезло. Это называют молекулярным дисбалансом. Довольно скучное название, если честно. Не передаёт всей сути. Каждая клетка моего тела разрывается и сшивается заново. Снова и снова. Каждый день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Чё как? Ты разве не помнишь ту самую культовую рекламу? Чё как?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Bill Foster Это невероятно. Твоя связь с Джанет. Это квантовая запутанность — между квантовыми состояниями, состоящими из её молекул, и твоего мозга.
Scott Lang Да, я тоже так думал. Вы что, просто приставляете слово «квантовый» ко всему подряд?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Вау, доктор Пим. Кто бы мог подумать, что в самый нужный момент вы снова обратитесь к нам, а?
Dr. Hank Pym Не я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ant-Man Хоуп, что ты делаешь? Ты же идёшь в другую сторону от места встречи.
Hope van Dyne Не волнуйся. Я везу их по живописному маршруту.
Ant-Man [видя, что они направляются к Ломбард-стрит] Погоди, что ты... о!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ava Оставь меня здесь.
Dr. Bill Foster Мы справимся.
Ava Ты сам сказал. Я причинял боль людям. А ты — нет. Иди. Пожалуйста!
Dr. Bill Foster Мы справимся, Эйва.
Ava Билл...
Dr. Bill Foster Я не уйду от тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agent Burleigh Агент Ву увидит вас через час.
Dr. Hank Pym Час? У нас нет часа.
Agent Burleigh О, ты куда-то спешишь?
Dr. Hank Pym [когда Бёрли уходит, Хоуп выплёвывает спрятанную шпильку] О, вот это моя девочка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope van Dyne Никаких больше командировок в последнюю минуту, ладно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Если вы меня извините, я как раз пытаюсь что-то утащить вместе с дочкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis О, тебя ошмалили!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Знаешь, мой дед всегда говорил: если хочешь сделать что-то правильно, нужно составить список. Так что давай сделаем это. Во-первых, нам надо пробраться в эту лабораторию. Во-вторых, выгнать Фостера и Призрака. В-третьих, сразиться с Призраком. Хотя это, наверное, должно быть частью второго пункта. 2-А. Верно? Назовём это 2-А. Сражение с Призраком, 2-А. О! И ещё нам нужно убедиться, что лаборатория полностью выросла, чтобы ты мог вернуться. Иначе нам капец...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hank Pym Прости, что так долго задержался.
Janet Van Dyne Нет, нет. Ты здесь, теперь идём домой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Ну вот и всё.
Hope van Dyne Да. Казалось бы, с таким запасом времени я должен быть готов лучше.
Scott Lang О, уйти в субатомный мир — это не то, к чему можно подготовиться. Это как... плавит мозг.
Hope van Dyne Я имею в виду, увидеть маму снова.
Scott Lang О.
Hope van Dyne А что если она совсем другой человек?
Scott Lang Да, типа, эээ, Джордж Вашингтон.
Hope van Dyne Я серьёзно, Скотт.
Scott Lang Или Джордж Джефферсон.
Hope van Dyne А что если она меня забыла?
Scott Lang Когда я сидел в тюрьме... единственное, что меня держало, — это Кэсси. Я мог бы сидеть сто лет, но никогда не забыл бы её. Я знаю, твоя мама считает минуты до встречи с тобой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Janet Van Dyne Скотт
Scott Lang Мисс Ван Дайн. Приятно... ну, кажется, мы уже знакомы.
Janet Van Dyne Да. Похоже, да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope van Dyne Больше не смей к нему прикасаться.
Ava Ну-ну, Хоуп, я считаю, что обращаюсь с твоим отцом довольно мягко, учитывая всё.
Dr. Hank Pym Что, чёрт возьми, ты несёшь?
Dr. Bill Foster [входит] Ещё одна жертва эго Хэнка Пима.
Dr. Hank Pym Билл. Что ты натворил?
Ava Это то, что сделал ты, доктор Пим.
Scott Lang Ты с ней? Чёрт, я думал, ты нормальный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sonny Burch Сьюзен! Добро пожаловать в «Уи».
Hope van Dyne Сонни.
Sonny Burch «Уи» по-французски значит «да». Как в «да» фермерским продуктам, «да» локальному производству и «да» планете, а не прибыли.
Hope van Dyne Ну, будем надеяться, что это ещё и «да» на вопрос: «У вас есть часть, которую я заказывала?»
Sonny Burch [смеётся] Знаешь, я всегда ценил твоё чувство юмора, Сьюзен. Садись.
Hope van Dyne Нет, спасибо, я пас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hank Pym [сцена после титров] Раньше я был уважаемым учёным. Моё имя было на зданиях. А теперь у меня вот это.
Janet Van Dyne Ну, ты хотела туннель поменьше. Вот он... поменьше.
Scott Lang [случайно сигналит грузовику] Ой. Извини. Моя вина.
Janet Van Dyne А мне кажется, у него есть стиль.
Scott Lang Ладно. Управление в сети.
Hope Van Dyne Коллекционный блок активируется при отсоединении. Он должен автоматически начать поглощать квантовые лечебные частицы.
Janet Van Dyne И ещё, не заходи в поля тихоходок. Они милые, но сожрут тебя. И не попадай в временную воронку — мы не сможем тебя спасти.
Hope Van Dyne Хорошо. Погружаюсь в субатомный мир через пять, четыре, три, два, один.
[Скотта затягивает в туннель квантового мира]
Dr. Hank Pym Ладно, Скотт, это проверка микрофона.
[короткая пауза]
Scott Lang Проверка микрофона, раз, два. Раз, два. Как дела у всех в квантовом мире?
Dr. Hank Pym Скотт, слышим тебя.
Scott Lang Просто хочу убедиться.
[открывает коллекционный блок, который автоматически поглощает лечебные частицы]
Scott Lang Хорошо. Лечебные частицы собраны для нашего нового призрачного друга.
Janet Van Dyne Отлично. Готовимся к выходу через пять, четыре, три...
[радиошум]
Scott Lang Алло? Ха-ха. Очень смешно. Хэнк, хватит шутить. Ты сам говорил не шутить.
[крыша, где они находятся, показывает, что Хэнк, Хоуп и Джанет превратились в пыль]
Scott Lang Хэнк? Хоуп? Джанет? Ребята. Ребята. Серьёзно, не шутите. Поднимайте меня! Пошли! РЕБЯТА!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Знаешь что? Я слышал истории, такие же, как с тобой. Про какого-то безумного, жуткого кота, который, типа, проходит сквозь стены и всё такое. Типа... типа привидение!
Kurt Как Баба Яга. Баба Яга. Ведьма. Детям рассказывают про неё, чтобы напугать. Ты знаешь Бабу Ягу?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ava Так надо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Hank Pym Это мои муравьи, а муравьи не сдаются.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Моя жизнь не имеет смысла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скотт Лэнг Почему ты это носишь?
Клон вероятности Потому что я работаю в Баскин-Роббинс, это нормальная одежда. Почему ты это носишь?
Голос из толпы У вас есть мороженое?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Пол Радд
Пол Радд
Paul Rudd
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Michael Douglas
Эванджелин Лилли
Эванджелин Лилли
Evangeline Lilly
Эбби Райдер Фортсон
Эбби Райдер Фортсон
Abby Ryder Fortson
Стэн Ли
Стэн Ли
Stan Lee
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Michael Pena
Давид Дастмалчян
Давид Дастмалчян
David Dastmalchian
Рэндолл Парк
Рэндолл Парк
Randall Park
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Walton Goggins
Джуди Грир
Джуди Грир
Judy Greer
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
Ханна Джон-Кэймен
Ханна Джон-Кэймен
Hannah John-Kamen
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Michelle Pfeiffer
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
Зачем было мучить Фродо и Сэма? Нейросеть придумала 5 гениальных мест, где спрятать Кольцо — Саурон не нашел бы даже с GPS
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше