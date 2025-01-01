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Киноафиша Фильмы Трамбо Цитаты из фильма Трамбо

Цитаты из фильма Трамбо

Dalton Trumbo [бросая вызов Джону Уэйну] Если уж ты собираешься говорить о Второй мировой, будто лично её выиграл, давай проясним — ты был на съёмочной площадке, стреляя холостыми, с гримом на лице, а если уж собираешься меня бить, я бы хотел снять очки.
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Frank King [Согласие нанять Трамбо] Ладно, когда я получу своё дело?
Dalton Trumbo Через три дня.
Frank King Сценарий на сто страниц за три дня? Ты что, издеваешься надо мной? Если ты меня ****, я тебя ****.
Dalton Trumbo Мистер Кинг, я уже слышал эту речь.
[пауза]
Dalton Trumbo В тюрьме было лучше.
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Dalton Trumbo Друзья? Какие ещё друзья? У кого, чёрт возьми, есть такая роскошь — иметь друзей? У меня есть союзники и враги. Для всего остального места нет.
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Dalton Trumbo [за кадром] Чего воображение не придумает, реальность приносит с пожатием плеч.
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Frank King Я тут из-за денег и баб, а они валятся с деревьев!
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Edward 'Ed' Muhl Кирк, если ты не избавишься от Трамбо, сделаю это я.
Kirk Douglas А сразу после моего ухода ты можешь переснимать все мои сцены. Видишь ли, Эд, к лучшему или к худшему, я — Спартак.
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Niki Trumbo У нас будет праздничный торт.
Dalton Trumbo Когда слышишь, что я работаю, не стучи.
Niki Trumbo Но сегодня же мой день рождения.
Dalton Trumbo Не стучи. Никогда.
Niki Trumbo А если дом горит — ты не хочешь знать?
Dalton Trumbo Я работаю в ванной, окружённый водой. Так что я почти уверен, что даже если вся эта чёртова страна загорится дотла, я всё равно смогу быть личным рабом этой семьи. И всё, что я прошу — не отвлекать меня из-за каждого чёртова кусочка праздничного торта. Что? Это же смешно!
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Dalton Trumbo [Представляет свой новый сценарий продюсерам] Одна проблема, правда.
Hymie King Дорого?
Dalton Trumbo Хуже. Он хороший.
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Frank King [яростно крича] Хочешь помешать мне нанять профсоюз? Я пойду в центр, найму кучу бухарей и шлюх. Мне всё равно. Я делаю дрянь! Хочешь назвать меня розовым в газетах? Делай! Ни один из тех, кто ходит на мои чёртовы фильмы, не умеет читать!
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Frank King Трамбо, мы не можем себе тебя позволить!
Dalton Trumbo А сколько вы заплатили за сценарий... вот этого
[указывает на плакат фильма]
Dalton Trumbo Плохие парни из Томбстоуна?
Frank King 1200 баксов.
Dalton Trumbo Ладно, я напишу вам фильм за 1200 тогда.
Frank King И вы не хотите, чтобы ваше имя было в титрах?
Dalton Trumbo Нет, *ты* не хочешь, чтобы мое имя там было.
Hymie King Верно. Особенно если ты всё ещё, эээ, знаешь, в деле. Ты?
Dalton Trumbo Вечно.
Hymie King Ё-моё.
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Hedda Hopper Мы давно знакомы. Когда ты стал таким убл#дком?
Kirk Douglas Я всегда им был. Ты просто никогда не замечала.
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Hedda Hopper А что ты делаешь, когда любишь что-то, а оно перестаёт отвечать взаимностью?
Louis B. Mayer Борешься.
Hedda Hopper Нет, нет, нет. Ты любишь ещё сильнее, пока оно не сдастся.
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Dalton Trumbo [за кадром] ... и реальность преподнесла, во всей своей прекрасной чудесности, Федеральной пенитенциарной системе Джея Парнелла Томаса — осуждённого за уклонение от уплаты налогов.
J. Parnell Thomas Ну что, посмотри на нас — пара зэков.
Dalton Trumbo Только ты-то преступление действительно совершил.
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Frank King Я снимаю дерьмовые фильмы. Ты слишком хорош и слишком дорог, чтобы писать для меня.
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Lucille Ball Это Люсиль Болл. Мы все согласны с тем, что Конституцию Соединённых Штатов нужно защищать. Но делать это нельзя, заставляя замолчать человека, с которым ты не согласен. Нужно бороться за его право говорить и быть услышанным. Все гражданские свободы связаны между собой. И когда одна рушится, остальные ослабевают. Как если одна колонна в доме обвалится — под угрозой окажется вся конструкция.
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Otto Preminger Если будешь работать в таком же темпе, я сделаю так, чтобы твое имя было в титрах моего фильма
[пауза]
Otto Preminger чтобы ты взял вину на себя.
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Arlen Hird Слушай, я знаю, кто я такой. Ладно? Я хочу, чтобы вся эта страна изменилась, сверху донизу. Если я добьюсь своего, никто не получит своё личное озеро.
Dalton Trumbo Ну, это была бы очень скучная жизнь, как ты думаешь?
Arlen Hird Да, для тебя. Но не для тех парней, которые это построили. Если я ошибаюсь, скажи, но с тех пор, как я тебя знаю, ты говоришь, как радикал. А живёшь, как богач.
Dalton Trumbo Это правда.
Arlen Hird Ну, я не уверен, что ты... Я не думаю, что ты готов потерять всё это ради того, чтобы поступить правильно.
Dalton Trumbo [презрительно] Я ненавижу мученичество и не буду бороться за проигрышное дело. Так что ты прав. Я не готов потерять всё. Тем более их. Но я готов рискнуть всем. Вот где радикал и богач — идеальное сочетание. Радикал может бороться с чистотой Иисуса. Но богач побеждает хитростью Сатаны.
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Dalton Trumbo Алло? О, привет, Отто.
Otto Preminger Я прочитал твой последний вариант.
Dalton Trumbo Что думаешь?
Otto Preminger Мой ответ — на первой полосе сегодняшнего New York Times.
[Трамбо смотрит в газету и видит, что Отто указал его настоящее имя в титрах]
Dalton Trumbo [С улыбкой] Ты так сильно возненавидел?
Otto Preminger Счастливого Рождества, мистер Трамбо.
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John Wayne Здесь желающих не найдётся. Во всяком случае — не здесь.
Dalton Trumbo А почему? Там же просто написано, что Конгресс не имеет права выяснять, как мы голосуем, где молимся, что думаем, говорим или как снимаем фильмы. Здравствуйте, я — Далтон Трамбо.
John Wayne У Конгресса есть право преследовать всё, что он считает угрозой.
Dalton Trumbo Вот тут мы и не согласны. В этом и есть суть. У нас обоих есть право ошибаться.
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Dalton Trumbo Чёрный список — это было время зла.
Dalton Trumbo И никто, кто пережил это, не остался невредимым от этого зла.
Dalton Trumbo Оказавшись в ситуации, вышедшей из-под контроля простых людей.
Dalton Trumbo Каждый поступал в соответствии со своей природой, нуждами, убеждениями и конкретными обстоятельствами.
Dalton Trumbo Это было время страха.
Dalton Trumbo И никто не был освобождён от него.
Dalton Trumbo Множество людей потеряли свои дома.
Dalton Trumbo Их семьи распадались. Они проигрывали!
Dalton Trumbo А в некоторых...
Dalton Trumbo Некоторые даже теряли жизни.
Dalton Trumbo Но когда оглянешься назад на те тёмные времена, как, думаю, стоит делать время от времени,
Dalton Trumbo не стоит искать там героев или злодеев.
Dalton Trumbo Их просто не было.
Dalton Trumbo Были только жертвы.
Dalton Trumbo Жертвы, потому что каждый из нас был вынужден говорить и делать то, чего в ином случае не сделал бы.
Dalton Trumbo Наносить или принимать раны, которых на самом деле не хотел бы обменивать.
Dalton Trumbo Я смотрю на свою семью, сидящую там, и понимаю, через что я их провёл. И это несправедливо.
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Hedda Hopper Слушай, Эд, мы будем пикетировать каждый театр, где будет идти этот фильм, если ты не снимешь копии сегодня же и не уберёшь с них имя предателя.
Edward 'Ed' Muhl Хедда, ты не можешь ставить меня в такое положение. Это дорого и бессмысленно.
Hedda Hopper Тогда можешь прощаться с фильмом, студией и своим жалким задом.
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Niki Trumbo [о их соседе] Он всё знает. Видит, как Кирк Дуглас сюда заходит и выходит. И Отто Премингер на своём Роллсe. Он идиот. Но не дурак.
[Трамбо смеётся]
Niki Trumbo Он звонил в ФБР? Конгресс? Нет, потому что всё, что они могут сделать, они уже сделали. Эта «Оскар» твоя. Забирай!
Dalton Trumbo Боже мой! Ты совсем не похож на меня. Ты хуже.
[Ники улыбается]
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Niki Trumbo Это безумие, как же ты меня злишь. Ведь всё, чего я когда-либо хотела — быть такой же, как ты.
Dalton Trumbo Боюсь признаться, но тебе это удалось.
[Ники улыбается]
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Edward 'Ed' Muhl Керк. Хедда Хоппер только что сказала мне, что Американский легион собирается бойкотировать нас, если ты не избавишься от Трамбо.
Kirk Douglas Эд, он ещё не закончил сценарий. Его имя никогда не появится в титрах. Чего вообще бойкотировать-то?
Edward 'Ed' Muhl [к художникам по гриму] Керк... Подожди секунду. Пожалуйста. Пожалуйста. Дай мне всего пять секунд, прошу.
[художники по гриму отходят]
Edward 'Ed' Muhl Послушай. Двадцать миллионов американцев громко и ясно заявляют — они никогда не купят билет на наш фильм, если ты не уволишь одного сценариста. Вот тебе пятьдесят. Выбирай.
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Hedda Hopper Сорок лет назад ты голодал в каком-то гетто. Величайшая страна на Земле принимает тебя, дает богатство, власть, но стоит нам понадобиться — ты ничего не делаешь. И именно этого мои читатели ждут от бизнеса, управляемого жид#ми.
Louis B. Mayer Убирайся!
Hedda Hopper Знаешь, Л.Б., я к тебе неравнодушна. Одни из самых счастливых лет я провела на этой площадке. Конечно, не в твоём кабинете. Ты всегда пытался меня трах#ть на диване. Я старалась сохранить честь. Едва. Но времена меняются. Теперь я с радостью трах#ла бы тебя.
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