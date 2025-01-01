Dalton Trumbo[бросая вызов Джону Уэйну]Если уж ты собираешься говорить о Второй мировой, будто лично её выиграл, давай проясним — ты был на съёмочной площадке, стреляя холостыми, с гримом на лице, а если уж собираешься меня бить, я бы хотел снять очки.
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Frank King[Согласие нанять Трамбо]Ладно, когда я получу своё дело?
Dalton TrumboЯ работаю в ванной, окружённый водой. Так что я почти уверен, что даже если вся эта чёртова страна загорится дотла, я всё равно смогу быть личным рабом этой семьи. И всё, что я прошу — не отвлекать меня из-за каждого чёртова кусочка праздничного торта. Что? Это же смешно!
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Dalton Trumbo[Представляет свой новый сценарий продюсерам]Одна проблема, правда.
Frank King[яростно крича]Хочешь помешать мне нанять профсоюз? Я пойду в центр, найму кучу бухарей и шлюх. Мне всё равно. Я делаю дрянь! Хочешь назвать меня розовым в газетах? Делай! Ни один из тех, кто ходит на мои чёртовы фильмы, не умеет читать!
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Frank KingТрамбо, мы не можем себе тебя позволить!
Frank KingЯ снимаю дерьмовые фильмы. Ты слишком хорош и слишком дорог, чтобы писать для меня.
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Lucille BallЭто Люсиль Болл. Мы все согласны с тем, что Конституцию Соединённых Штатов нужно защищать. Но делать это нельзя, заставляя замолчать человека, с которым ты не согласен. Нужно бороться за его право говорить и быть услышанным. Все гражданские свободы связаны между собой. И когда одна рушится, остальные ослабевают. Как если одна колонна в доме обвалится — под угрозой окажется вся конструкция.
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Otto PremingerЕсли будешь работать в таком же темпе, я сделаю так, чтобы твое имя было в титрах моего фильма
Arlen HirdНу, я не уверен, что ты... Я не думаю, что ты готов потерять всё это ради того, чтобы поступить правильно.
Dalton Trumbo[презрительно]Я ненавижу мученичество и не буду бороться за проигрышное дело. Так что ты прав. Я не готов потерять всё. Тем более их. Но я готов рискнуть всем. Вот где радикал и богач — идеальное сочетание. Радикал может бороться с чистотой Иисуса. Но богач побеждает хитростью Сатаны.
Edward 'Ed' MuhlКерк. Хедда Хоппер только что сказала мне, что Американский легион собирается бойкотировать нас, если ты не избавишься от Трамбо.
Kirk DouglasЭд, он ещё не закончил сценарий. Его имя никогда не появится в титрах. Чего вообще бойкотировать-то?
Edward 'Ed' Muhl[к художникам по гриму]Керк... Подожди секунду. Пожалуйста. Пожалуйста. Дай мне всего пять секунд, прошу.
[художники по гриму отходят]
Edward 'Ed' MuhlПослушай. Двадцать миллионов американцев громко и ясно заявляют — они никогда не купят билет на наш фильм, если ты не уволишь одного сценариста. Вот тебе пятьдесят. Выбирай.
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Hedda HopperСорок лет назад ты голодал в каком-то гетто. Величайшая страна на Земле принимает тебя, дает богатство, власть, но стоит нам понадобиться — ты ничего не делаешь. И именно этого мои читатели ждут от бизнеса, управляемого жид#ми.
Louis B. MayerУбирайся!
Hedda HopperЗнаешь, Л.Б., я к тебе неравнодушна. Одни из самых счастливых лет я провела на этой площадке. Конечно, не в твоём кабинете. Ты всегда пытался меня трах#ть на диване. Я старалась сохранить честь. Едва. Но времена меняются. Теперь я с радостью трах#ла бы тебя.