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Трамбо
Трамбо, 2015: актеры и роли
Trumbo
Трамбо
2015 / США
Трейлер
7.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Трамбо, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Роуч
Jay Roach
В ролях
Брайан Крэнстон
Bryan Cranston
Майкл Стулбарг
Michael Stuhlbarg
Дайан Лэйн
Diane Lane
Хелен Миррен
Helen Mirren
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Луис С.К.
Louis C.K.
Дэн Баккедаль
Dan Bakkedahl
Ричард Портноу
Richard Portnow
Роджер Барт
Адуоли Акиннуэ-Агбаже
Эль Фаннинг
Elle Fanning
Джон Гудман
John Goodman
Стивен Рут
Stephen Root
Дин О'
Гарретт Хайнс
Garrett Hines
Лорен Бэколл
Lauren Bacall
Хамфри Богарт
Humphrey Bogart
Кэри Грант
Cary Grant
Одри Хепберн
Audrey Hepburn
Дебора Керр
Deborah Kerr
Джерри Льюис
Лоуренс Оливье
Laurence Olivier
Грегори Пек
Gregory Peck
Рональд Рейган
Джин Симмонс
Gene Simmons
Джон Гец
John Getz
Дин О’Горман
Dean O'Gorman
Роберт Тейлор
Robert Taylor
Кристиан Беркель
Christian Berkel
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