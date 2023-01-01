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Трамбо Трамбо
Киноафиша Фильмы Трамбо Трамбо, 2015: актеры и роли
Trumbo Трамбо 2015 / США
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Трамбо, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Роуч Джей Роуч Jay Roach
В ролях
Брайан Крэнстон Брайан Крэнстон Bryan Cranston Майкл Стулбарг Майкл Стулбарг Michael Stuhlbarg Дайан Лэйн Дайан Лэйн Diane Lane Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Алан Тьюдик Алан Тьюдик Alan Tudyk Луис С.К. Луис С.К. Louis C.K. Дэн Баккедаль Дэн Баккедаль Dan Bakkedahl Ричард Портноу Richard Portnow Роджер Барт Адуоли Акиннуэ-Агбаже Эль Фаннинг Эль Фаннинг Elle Fanning Джон Гудман Джон Гудман John Goodman Стивен Рут Стивен Рут Stephen Root Дин О' Гарретт Хайнс Garrett Hines Лорен Бэколл Лорен Бэколл Lauren Bacall Хамфри Богарт Хамфри Богарт Humphrey Bogart Кэри Грант Кэри Грант Cary Grant Одри Хепберн Одри Хепберн Audrey Hepburn Дебора Керр Дебора Керр Deborah Kerr Джерри Льюис Лоуренс Оливье Лоуренс Оливье Laurence Olivier Грегори Пек Грегори Пек Gregory Peck Рональд Рейган Джин Симмонс Gene Simmons Джон Гец Джон Гец John Getz Дин О’Горман Дин О’Горман Dean O'Gorman Роберт Тейлор Роберт Тейлор Robert Taylor Кристиан Беркель Кристиан Беркель Christian Berkel
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