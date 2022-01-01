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Эффи Брист Фонтане
Эффи Брист Фонтане, 1974: актеры и роли
Fontane Effi Briest
Эффи Брист Фонтане
1974 / Германия
6.9
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15
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Эффи Брист Фонтане, 1974: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Райнер Вернер Фассбиндер
В ролях
Ханна Шигулла
Hanna Schygulla
Вольфганг Шенк
Wolfgang Schenck
Улли Ломмель
Ulli Lommel
Лило Пемпайт
Lilo Pempeit
Херберт Штайнмец
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