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Эффи Брист Фонтане
Киноафиша Фильмы Эффи Брист Фонтане Эффи Брист Фонтане, 1974: актеры и роли
Fontane Effi Briest Эффи Брист Фонтане 1974 / Германия
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Эффи Брист Фонтане, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Райнер Вернер Фассбиндер
В ролях
Ханна Шигулла Ханна Шигулла Hanna Schygulla Вольфганг Шенк Wolfgang Schenck Улли Ломмель Ulli Lommel Лило Пемпайт Lilo Pempeit Херберт Штайнмец Herbert Steinmetz
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