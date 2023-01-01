Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя пиратская свадьба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марта
Киноафиша Фильмы Марта Марта, 1974: актеры и роли
Martha Марта 1974 / Германия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Марта, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Райнер Вернер Фассбиндер
В ролях
Маргит Карстенсен Margit Carstensen Карлхайнц Бём Karlheinz Böhm Барбара Валентин Barbara Valentin Петер Хатель Peter Chatel Гизела Факкельдей
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши