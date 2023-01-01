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Марта
Марта, 1974: актеры и роли
Martha
Марта
1974 / Германия
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Марта, 1974: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Райнер Вернер Фассбиндер
В ролях
Маргит Карстенсен
Margit Carstensen
Карлхайнц Бём
Karlheinz Böhm
Барбара Валентин
Barbara Valentin
Петер Хатель
Peter Chatel
Гизела Факкельдей
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