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Цитаты из фильма Знакомиться с людьми просто

Thom Yorke Ты станешь лицемером. Ты станешь лжецом. Попытаешься замазать свои трещины и... знаешь. Все так делают. Вот что значит быть взрослым. Потом у тебя появляются дети и... всё.
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Thom Yorke Краткая история двадцатого века. Я, честно говоря, не очень силён во всём этом, но есть такой момент, когда страны, любая страна... почти случилось в Мексике в начале года... из-за долгов, которые давали развивающимся странам, а потом огромные корпорации используют труд этих стран, это оправдывают рынком, говорят, что так работает мировая экономика, что так и должно быть. Мы берём новые страны в долговую кабалу. Мы — ростовщики. Запад — огромный ростовщик, и мы калечим эти страны, которые могли бы развиваться и должны развиваться. И делаем это так, будто вымогаем с них. Банковская система рухнет.
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Ed O'Brien Проблема с музыкой в этой стране — радиостанции с современным роком. Это такой заезженный формат. Насколько я могу понять, и мы можем понять как группа, музыка, которую они ставят на этих станциях, — она не для людей. Она для того, чтобы угодить рекламодателям. Это полностью реактивный подход, а не проактивный.
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Jonny Greenwood У тебя часы с «Телепузиками».
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Ведущий радио Вы оба выглядите удивительно здоровыми!
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Thom Yorke В песне Karma Police есть строчка про то, что он гудит, как холодильник. И для меня, когда ты едешь по Америке и у тебя на заднем фоне звучат альтернативные станции или в гостиничном номере — это как гул холодильника. Вот что я слышу. Просто гул. Это странно. Но в то же время забавно. Просто надо посмеяться.
Interviewer Но одна песня, которую вы явно приняли по-настоящему...
Thom Yorke Да, там был этот гул холодильника.
Interviewer ...с современным рок-форматом — это была Creep. Ты ведь впервые пришёл с ней.
Thom Yorke Да, это был хороший гул холодильника.
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Thom Yorke Знаешь, в прошлом году мы были самой раскрученной группой. Это полная хрень!
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Interviewer Ты ждёшь от зрителей какой-то конкретной реакции?
Thom Yorke Мне страшно.
Interviewer Почему?
Thom Yorke Ну, просто знаешь... Снова возвращаешься. Это довольно пугающе. И начинаешь снова крутить всю эту махину... индустрия снова запускается. В этот раз всё становится ещё страшнее, и это продолжается без конца, и в итоге это вообще вне нашего контроля.
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Interviewer Наверняка ты слышал в прессе про всех этих знаменитостей и актёров, которые ходят на твои концерты. Это как-то на тебя влияет?
Thom Yorke Мы из Англии, и англичане вообще не впечатляются. Сразу предполагается, что если у тебя есть хоть какой-то успех, значит ты как-то мухлюешь или врёшь, или типа того. Нам просто невероятно интересно, что в Америке знаменитости живут будто на другой ступени. Они вне досягаемости. Это, чёрт возьми, с ума сойти. Абсолютно безумно.
Interviewer Так тебя не впечатляет, что Том Круз или кто-то ещё может прийти на твой концерт?
Thom Yorke Ну, поздоровался с ним, знаешь? А потом пришёл домой и рассказываешь друзьям: «Да я встретил Тома Круза».
Interviewer Ты вообще общался с кем-нибудь из этих знаменитостей?
Thom Yorke Да, у меня был отличный разговор с Кельвином Кляйном про нижнее бельё.
Interviewer Вчера вечером?
Thom Yorke Возможно.
Interviewer Я слышал, что он был на шоу вчера вечером.
Thom Yorke Я с ним не разговаривал. Но если хочешь, можешь это написать.
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Colin Greenwood Я выговорился; я пустоголовая блондинка.
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Thom Yorke Башня, холл, этаж. Башня, холл, этаж. (Долгая пауза) Башня, холл, этаж.
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