Thom Yorke В песне Karma Police есть строчка про то, что он гудит, как холодильник. И для меня, когда ты едешь по Америке и у тебя на заднем фоне звучат альтернативные станции или в гостиничном номере — это как гул холодильника. Вот что я слышу. Просто гул. Это странно. Но в то же время забавно. Просто надо посмеяться.

Interviewer Но одна песня, которую вы явно приняли по-настоящему...

Thom Yorke Да, там был этот гул холодильника.

Interviewer ...с современным рок-форматом — это была Creep. Ты ведь впервые пришёл с ней.