Interviewer
Наверняка ты слышал в прессе про всех этих знаменитостей и актёров, которые ходят на твои концерты. Это как-то на тебя влияет?
Thom Yorke
Мы из Англии, и англичане вообще не впечатляются. Сразу предполагается, что если у тебя есть хоть какой-то успех, значит ты как-то мухлюешь или врёшь, или типа того. Нам просто невероятно интересно, что в Америке знаменитости живут будто на другой ступени. Они вне досягаемости. Это, чёрт возьми, с ума сойти. Абсолютно безумно.
Interviewer
Так тебя не впечатляет, что Том Круз или кто-то ещё может прийти на твой концерт?
Thom Yorke
Ну, поздоровался с ним, знаешь? А потом пришёл домой и рассказываешь друзьям: «Да я встретил Тома Круза».
Interviewer
Ты вообще общался с кем-нибудь из этих знаменитостей?
Thom Yorke
Да, у меня был отличный разговор с Кельвином Кляйном про нижнее бельё.
Interviewer
Вчера вечером?
Thom Yorke
Возможно.
Interviewer
Я слышал, что он был на шоу вчера вечером.
Thom Yorke
Я с ним не разговаривал. Но если хочешь, можешь это написать.