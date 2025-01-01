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Слепая
Цитаты из фильма Слепая
Цитаты из фильма Слепая
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Цитаты
Ingrid
Он всё ещё думал о той цитате: «Как ненависть одного человека может объединить нас всех в любви».
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