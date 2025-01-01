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1001 грамм
Цитаты из фильма 1001 грамм
Цитаты из фильма 1001 грамм
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Marie
Самая тяжёлая ноша в жизни — это когда нечего нести.
Pi
Верно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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