Фестиваль актуального короткометражного кино "shnit"

О фильме

"Герман из Германии" (Микаэль Бинц, Германия, 2015, игровой, 15 мин)
Герман – один из самых опытных саперов Германии. Медицинское обследование выявляет у него редкий синдром, который блокирует чувство страха. Чтобы вновь стать здоровым, Герман должен проверить на себе все возможные фобии.

"Красота" (Рино Стефано Тальяфьерро, Италия, 2014, анимация, 9,49 мин)
Короткая история о рождении и смерти, любви и желании, страхе и боли. Это фильм-посвящение искусству, жизни и их обезоруживающей красоте.

"Мункап - комедия о периоде" (Пьер Мадзингарб, Франция, 2015, игровой, 25 мин)
Ева, как и другие женщины, вынуждена отдавать свою кровь вампирам, чтобы сохранить мир на земле. Но благодаря браку с одним из них у нее появляется возможность положить конец несправедливости и освободить женщин от этого рабства.

"Без свинца" (Эммануэль Тененбаум, Канада-Нидерланды-Франция, 2015, игровой, 7,05 мин)
Борец за чистоту окружающей среды разработал план против нефтеперерабатывающей компании…

"Отец" (Лотфи Ачор, Тунис-Франция, 2014, игровой, 18 мин)
Хеди работает таксистом в Тунисе. Однажды он подвозит беременную женщину. Эта случайная встреча изменит жизнь обоих героев и приведет к неожиданным событиям.

"Любовь слепа" (Дэн Ходсон, Великобритания, 2015, игровой, 6,22 мин)
Элис попадает в неловкую ситуацию: неожиданно вернувшийся муж Джеймс едва не застает её в объятиях любовника. Элис пытается спасти свою репутацию, но на деле получается еще хуже.

"Против шерсти" (Гарет Даннет-Алкосер, Мексика-США, 2014, игровой, 19,30 мин)
История о принципиальном мексиканском парикмахере, которого заставляют подстричь местного наркобарона.

"Одна жизнь" (Джоб, Джорис и Марайке, Нидерланды, 2014, анимация, 2,15 мин)
Пиа совершает путешествие по собственной жизни под аккомпанемент таинственной виниловой пластинки.

Год выпуска 2015

