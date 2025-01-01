Dan HarmonНа самом деле мы пользуемся той же логикой, когда идём в кино, что и, заходя в казино. Мы в основном знаем, что нас обманут, но шанс стоит того. Если бы это была любая другая отрасль, её давно бы закрыли и всех засудили. Потому что если бы это были банки с тунцом, то в каждой третьей был бы человеческий палец. Сейчас фильмы такие плохие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dan HarmonЭто просто бесконечно увлекательный миф, и в нём есть немного современной эйфории. Но на самом деле это просто приятно, как "Джек и бобовое зерно" или Одиссей, сражающийся с циклопом — просто куча крутых штук, которые случаются с ребёнком.