На самом деле мы пользуемся той же логикой, когда идём в кино, что и, заходя в казино. Мы в основном знаем, что нас обманут, но шанс стоит того. Если бы это была любая другая отрасль, её давно бы закрыли и всех засудили. Потому что если бы это были банки с тунцом, то в каждой третьей был бы человеческий палец. Сейчас фильмы такие плохие.