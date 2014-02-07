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Кастанха
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Castanha

Кастанха, 2014

2014 / Бразилия
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Жоао 50-летний актер, который живет со своей 72-летней матерью, Селиной. Он проводит свое время между его работой в ночное время, как трансвестит в небольших гей-барах и его съёмках в фильмах и телевизионных шоу.
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 7 февраля 2014
Возраст 12+
Режиссер
Дави Претто
В ролях
Джоао Карлос Кастанха
Celina Castanha
Зе Адао Барбоза
Francisco Jairo da Silva
Gabriel Nunes
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кастанха 1 постер
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