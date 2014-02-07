Кастанха, 2014

Жанр: драма документальный криминал детектив В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Жоао 50-летний актер, который живет со своей 72-летней матерью, Селиной. Он проводит свое время между его работой в ночное время, как трансвестит в небольших гей-барах и его съёмках в фильмах и телевизионных шоу. Развернуть 6.6 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 35 минут Год выпуска 2014 Премьера в мире 7 февраля 2014 Возраст 12+ Режиссер Дави Претто В ролях Джоао Карлос Кастанха Celina Castanha Зе Адао Барбоза Francisco Jairo da Silva Gabriel Nunes Все актеры и съемочная группа 1 постер

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