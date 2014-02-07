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Кастанха
Castanha
Кастанха, 2014
2014 / Бразилия
6.6
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
драма
документальный
криминал
детектив
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О фильме
Жоао 50-летний актер, который живет со своей 72-летней матерью, Селиной. Он проводит свое время между его работой в ночное время, как трансвестит в небольших гей-барах и его съёмках в фильмах и телевизионных шоу.
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6.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
7 февраля 2014
Возраст
12+
Режиссер
Дави Претто
В ролях
Джоао Карлос Кастанха
Celina Castanha
Зе Адао Барбоза
Francisco Jairo da Silva
Gabriel Nunes
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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