Lyndon B. JohnsonЭта чёртова тема с гражданскими правами разорвёт демократов на части. У нас две враждующие стороны, которые никогда не поймут друг друга. Но пока они сидят за одним столом, им нужен переводчик. Кеннеди не говорят на южном — южане не понимают Кеннеди. Я единственный, кто бегло владеет обоими языками.
George ReedyНа чьей ты стороне?
Lyndon B. JohnsonТы не понимаешь сути. Пока ни одна сторона не объявляет войну, обе нуждаются во мне. Лучше всего для меня, чтобы этот спор о гражданских правах длился вечно. И как мы этого добьёмся, сэр?
John Connally[снимает колпачок с ручки]Компромисс, ребята. Бесконечный компромисс.
Линдон Б. ДжонсонКонечно, не будут. Но Кеннеди всё же выбрали, потому что они обратились к чернокожим. Если мы всё правильно провернём, то эти нигг### будут голосовать за демократов ещё двести лет.
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Линдон Б. ДжонсонЯ уверен, что мы все можем сесть за стол и прийти к соглашению, с которым сможем жить.
Сенатор Ричард РасселлКажется, что каждый раз, когда мы это делаем, я остаюсь единственным, кто что-то уступает. А у меня уже почти не осталось того, без чего я могу обойтись.
Линдон Б. ДжонсонДик, тебе же не пришлось уступать свой миллиардный самолёт, правда? Я не говорю сложить руки и сдаться, но этот поезд уже трогается с места. Так что можешь стоять и смотреть, как он уходит, или залезать вместе со мной и пытаться его остановить.
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Senator Richard RussellДобровольная интеграция — это одно, но разве я, как гражданин Америки, не должен иметь право не есть гамбургер рядом с кем-то в ресторане, с кем не хочу сталкиваться локтями?
Lyndon B. JohnsonДик, я считаю, что неприемлемо, чтобы тебя, как гражданина Америки, когда-либо заставляли есть гамбургер.
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Lady Bird JohnsonЗнаешь, почему я вышла за тебя замуж? У меня были другие предложения, но я выбрала тебя. Знаешь почему?
Lyndon B. JohnsonЗнаете, примерно год назад моя личная кухарка миссис Райт, вы же знаете, она ехала отсюда на ранчо в Техас. Я попросил её взять с собой мою собаку, Маленького Бигля Джонсона, чтобы он был со мной, когда я вернусь домой. Миссис Райт вежливо отказалась. Сказала, что и так чернокожей женщине тяжело ехать через Юг, не имея собаки, о которой нужно беспокоиться. Где поесть, где переночевать, где сходить в туалет. Личная кухарка вице-президента США должна ехать через города, не останавливаясь, а потом приседать, чтобы пописать у обочины. Сто лет назад она была бы рабыней. Через сто лет, чёрт возьми, она, возможно, будет... президентом. Но сегодня мы живём в эпоху слишком большой неопределённости. Где она может поесть? Где она может переночевать? Может ли она голосовать? И если да, будут ли её за это преследовать? Может ли она учиться? Если да, то в какой школе? Может ли она путешествовать по городам и селам нашей страны, не опасаясь за свою безопасность? Какие права, которыми обладают мужчины в этой комнате, не должны быть ей предоставлены?
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Lyndon B. Johnson[Конналли и Дженкинсу]Если кто-то из вас получит лучшее предложение по работе, советую принять его. Моё будущее осталось позади.
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МалкольмСэр... американский народ должен узнать, что президент Кеннеди умер.
Линдон Б. Джонсон14 апреля 1865 года двое мужчин попытались убить государственного секретаря Уильяма Сьюарда, нанеся ему удары в его доме. В то же время другой убийца направлялся, чтобы лишить жизни вице-президента Эндрю Джонсона. Это была та же ночь, когда Джон Уилкс Бут выстрелил в Авраама Линкольна. Мы не знаем масштаба этого заговора и кто за этим стоит. Малкольм, ты объявишь о смерти президента Кеннеди только после того, как мы все безопасно окажемся на борту самолёта. Иначе вы сделаете работу этих парней в сто раз сложнее.