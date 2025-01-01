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Киноафиша Фильмы ЛБД Цитаты из фильма ЛБД

Цитаты из фильма ЛБД

Walter Jenkins Вице-президенту вообще власти не дают.
Lyndon B. Johnson Уолтер, сколько ты со мной?
Walter Jenkins Двадцать один год.
Lyndon B. Johnson И за эти двадцать один год ты можешь вспомнить хоть один случай, когда я вступал в должность и не делал её в сто раз сильнее, чем она была?
Walter Jenkins Нет, сэр.
Lyndon B. Johnson Власть там, где она нужна.
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Lyndon B. Johnson Знаешь, возможно, сегодня твой счастливый день. Ты сможешь проголосовать согласно своей совести по сельскохозяйственному биллю.
Senator Ralph Yarborough Мне нравится думать, что я всегда голосую именно так.
Lyndon B. Johnson Говоришь, как настоящий сенатор-одномандатник.
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Lyndon B. Johnson [подойдя прямо к его лицу] Мы об этом говорим вечно, и ни слова толком не говорим.
Senator Richard Russell Ну и что? Что ты хочешь сказать? Что отвернёшься от меня? Что тебе плевать на всё, что я для тебя сделал? Что ты готов меня предать?
Lyndon B. Johnson Что ты расист.
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John F. Kennedy Со мной всё в порядке.
Lyndon B. Johnson Думаю, вы, Кеннеди, не особо охотитесь на оленей.
John F. Kennedy Когда Кеннеди стреляют, обычно это по нацистам.
Lyndon B. Johnson Много нацистов в Хайанис-Порте?
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Lyndon B. Johnson Знаешь, Карл, есть два вида лошадей: породистые и рабочие.
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John F. Kennedy Линдон, у тебя больше опыта, больше таланта, больше мудрости. Но, к сожалению, это политика, и всё это не важно.
Lyndon B. Johnson Лучший победил.
John F. Kennedy Я не лучший. Может, просто симпатичнее.
Lyndon B. Johnson Да, если бы у меня были хоть какие-то гены Кеннеди...
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Lyndon B. Johnson Эта чёртова тема с гражданскими правами разорвёт демократов на части. У нас две враждующие стороны, которые никогда не поймут друг друга. Но пока они сидят за одним столом, им нужен переводчик. Кеннеди не говорят на южном — южане не понимают Кеннеди. Я единственный, кто бегло владеет обоими языками.
George Reedy На чьей ты стороне?
Lyndon B. Johnson Ты не понимаешь сути. Пока ни одна сторона не объявляет войну, обе нуждаются во мне. Лучше всего для меня, чтобы этот спор о гражданских правах длился вечно. И как мы этого добьёмся, сэр?
John Connally [снимает колпачок с ручки] Компромисс, ребята. Бесконечный компромисс.
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Senator Richard Russell [наклоняясь вперёд] Так ты говоришь, что она тебе равна?
Lyndon B. Johnson Эта женщина проводит в этом доме больше времени, чем кто бы то ни было, кроме Леди Бёрд. Она — часть семьи.
Senator Richard Russell Не понимаю, как я не заметил сходства. Слушай, я говорю о свободе. О сохранении образа жизни. Образа жизни, в котором выросли и ты, и я. В этом нет ничего плохого.
Lyndon B. Johnson Тогда почему мы шёпотом?
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John Connally [о ЛБД] Он боится.
Walter Jenkins Чего?
John Connally Чёрт, каждый политик боится, что за него не проголосуют.
Lady Bird Johnson Он боится, что его не полюбят.
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Сенатор Ричард Расселл Эти пареньки из Гарварда не будут нам указывать, как управлять штатом Джорджия.
Линдон Б. Джонсон Конечно, не будут. Но Кеннеди всё же выбрали, потому что они обратились к чернокожим. Если мы всё правильно провернём, то эти нигг### будут голосовать за демократов ещё двести лет.
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Линдон Б. Джонсон Я уверен, что мы все можем сесть за стол и прийти к соглашению, с которым сможем жить.
Сенатор Ричард Расселл Кажется, что каждый раз, когда мы это делаем, я остаюсь единственным, кто что-то уступает. А у меня уже почти не осталось того, без чего я могу обойтись.
Линдон Б. Джонсон Дик, тебе же не пришлось уступать свой миллиардный самолёт, правда? Я не говорю сложить руки и сдаться, но этот поезд уже трогается с места. Так что можешь стоять и смотреть, как он уходит, или залезать вместе со мной и пытаться его остановить.
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Senator Richard Russell Добровольная интеграция — это одно, но разве я, как гражданин Америки, не должен иметь право не есть гамбургер рядом с кем-то в ресторане, с кем не хочу сталкиваться локтями?
Lyndon B. Johnson Дик, я считаю, что неприемлемо, чтобы тебя, как гражданина Америки, когда-либо заставляли есть гамбургер.
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Lady Bird Johnson Знаешь, почему я вышла за тебя замуж? У меня были другие предложения, но я выбрала тебя. Знаешь почему?
Lyndon B. Johnson Понятия не имею.
Lady Bird Johnson Потому что ты попросил.
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Lyndon B. Johnson Знаете, примерно год назад моя личная кухарка миссис Райт, вы же знаете, она ехала отсюда на ранчо в Техас. Я попросил её взять с собой мою собаку, Маленького Бигля Джонсона, чтобы он был со мной, когда я вернусь домой. Миссис Райт вежливо отказалась. Сказала, что и так чернокожей женщине тяжело ехать через Юг, не имея собаки, о которой нужно беспокоиться. Где поесть, где переночевать, где сходить в туалет. Личная кухарка вице-президента США должна ехать через города, не останавливаясь, а потом приседать, чтобы пописать у обочины. Сто лет назад она была бы рабыней. Через сто лет, чёрт возьми, она, возможно, будет... президентом. Но сегодня мы живём в эпоху слишком большой неопределённости. Где она может поесть? Где она может переночевать? Может ли она голосовать? И если да, будут ли её за это преследовать? Может ли она учиться? Если да, то в какой школе? Может ли она путешествовать по городам и селам нашей страны, не опасаясь за свою безопасность? Какие права, которыми обладают мужчины в этой комнате, не должны быть ей предоставлены?
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Lyndon B. Johnson [Конналли и Дженкинсу] Если кто-то из вас получит лучшее предложение по работе, советую принять его. Моё будущее осталось позади.
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Малкольм Сэр... американский народ должен узнать, что президент Кеннеди умер.
Линдон Б. Джонсон 14 апреля 1865 года двое мужчин попытались убить государственного секретаря Уильяма Сьюарда, нанеся ему удары в его доме. В то же время другой убийца направлялся, чтобы лишить жизни вице-президента Эндрю Джонсона. Это была та же ночь, когда Джон Уилкс Бут выстрелил в Авраама Линкольна. Мы не знаем масштаба этого заговора и кто за этим стоит. Малкольм, ты объявишь о смерти президента Кеннеди только после того, как мы все безопасно окажемся на борту самолёта. Иначе вы сделаете работу этих парней в сто раз сложнее.
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