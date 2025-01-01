Знаете, примерно год назад моя личная кухарка миссис Райт, вы же знаете, она ехала отсюда на ранчо в Техас. Я попросил её взять с собой мою собаку, Маленького Бигля Джонсона, чтобы он был со мной, когда я вернусь домой. Миссис Райт вежливо отказалась. Сказала, что и так чернокожей женщине тяжело ехать через Юг, не имея собаки, о которой нужно беспокоиться. Где поесть, где переночевать, где сходить в туалет. Личная кухарка вице-президента США должна ехать через города, не останавливаясь, а потом приседать, чтобы пописать у обочины. Сто лет назад она была бы рабыней. Через сто лет, чёрт возьми, она, возможно, будет... президентом. Но сегодня мы живём в эпоху слишком большой неопределённости. Где она может поесть? Где она может переночевать? Может ли она голосовать? И если да, будут ли её за это преследовать? Может ли она учиться? Если да, то в какой школе? Может ли она путешествовать по городам и селам нашей страны, не опасаясь за свою безопасность? Какие права, которыми обладают мужчины в этой комнате, не должны быть ей предоставлены?