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Ислам и маскулинность
Киноафиша Фильмы Ислам и маскулинность
ManIslam: Islam and Masculinity

Ислам и маскулинность, 2014

2014 / Турция / Норвегия / Индонезия / Пакистан / Бангладеш / Кувейт
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 20 мая 2014
Режиссер
Нефисе Озкал Лоренцен
В ролях
Naif Al-Mutawa
Нефисе Озкал Лоренцен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ислам и маскулинность 1 постер
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