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Город фотографов
Киноафиша Фильмы Город фотографов
La ciudad de los fotógrafos

Город фотографов, 2006

2006 / Чили
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 14 ноября 2006
Режиссер
Себастьян Морено
В ролях
Вероника Де Негри
Хосе Дюран
Паз Эрразуриз
Джулия Гарридо
Анна Гонзалес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Город фотографов 1 постер
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