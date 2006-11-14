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Город фотографов
La ciudad de los fotógrafos
Город фотографов, 2006
2006 / Чили
7.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Жанр:
документальный
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7.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2006
Премьера в мире
14 ноября 2006
Режиссер
Себастьян Морено
В ролях
Вероника Де Негри
Хосе Дюран
Паз Эрразуриз
Джулия Гарридо
Анна Гонзалес
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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