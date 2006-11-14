Город фотографов, 2006

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о выходе в прокат 7.8 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7 Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 2006 Премьера в мире 14 ноября 2006 Режиссер Себастьян Морено В ролях Вероника Де Негри Хосе Дюран Паз Эрразуриз Джулия Гарридо Анна Гонзалес Все актеры и съемочная группа 1 постер

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