Мэри МэйпсТы знаешь, что нужно, чтобы подделать эти записки?
Дик ХибейМэри...
Мэри МэйпсНет, это важно. Потребовалось бы, чтобы подделыватель отлично разбирался в руководстве ВВС 1971 года, включая правила, инструкции и сокращения. Он должен был знать официальную биографию Буша досконально, чтобы ни одна из этих записок ей не противоречила. Он должен был знать всех участников Техасской Национальной гвардии ВВС того времени, не только их имена, но и характеры, мнения, и как они относились друг к другу. Он должен был знать, что полковник Киллиан вообще вел такие личные записки. Он должен был понимать, что чувствовал Киллиан тогда, особенно по отношению к своим начальникам и к лейтенанту Бушу. Он должен был знать или узнать всё это, чтобы обмануть нас, как ты предполагаешь. И теперь... ты правда думаешь, что человек, который тратит столько времени и точности, потом сядет и напечатает это всё в Майкрософт Ворде?
[Небольшая пауза]
Мэри МэйпсНаша история была о том, выполнил ли Буш свою службу. Никто не хочет говорить об этом. Все хотят обсуждать шрифты, подделки и теории заговора, потому что так делают люди сегодня, если им не нравится история. Они тыкают пальцем и кричат. Сомневаются в твоей политике, объективности, черт возьми, даже в твоей человечности. И они молятся, чтобы правда затерялась в этом шуме. А когда всё заканчивается, и они так громко кричали и топали, мы уже и не помним, в чем был смысл.
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Mike SmithЭй, я так и не спросил. Почему ты пошёл в журналистику?