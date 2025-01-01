Дик Хибей Мэри...

Нет, это важно. Потребовалось бы, чтобы подделыватель отлично разбирался в руководстве ВВС 1971 года, включая правила, инструкции и сокращения. Он должен был знать официальную биографию Буша досконально, чтобы ни одна из этих записок ей не противоречила. Он должен был знать всех участников Техасской Национальной гвардии ВВС того времени, не только их имена, но и характеры, мнения, и как они относились друг к другу. Он должен был знать, что полковник Киллиан вообще вел такие личные записки. Он должен был понимать, что чувствовал Киллиан тогда, особенно по отношению к своим начальникам и к лейтенанту Бушу. Он должен был знать или узнать всё это, чтобы обмануть нас, как ты предполагаешь. И теперь... ты правда думаешь, что человек, который тратит столько времени и точности, потом сядет и напечатает это всё в Майкрософт Ворде?