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Цитаты из фильма Правда

Мэри Мэйпс Ты знаешь, что нужно, чтобы подделать эти записки?
Дик Хибей Мэри...
Мэри Мэйпс Нет, это важно. Потребовалось бы, чтобы подделыватель отлично разбирался в руководстве ВВС 1971 года, включая правила, инструкции и сокращения. Он должен был знать официальную биографию Буша досконально, чтобы ни одна из этих записок ей не противоречила. Он должен был знать всех участников Техасской Национальной гвардии ВВС того времени, не только их имена, но и характеры, мнения, и как они относились друг к другу. Он должен был знать, что полковник Киллиан вообще вел такие личные записки. Он должен был понимать, что чувствовал Киллиан тогда, особенно по отношению к своим начальникам и к лейтенанту Бушу. Он должен был знать или узнать всё это, чтобы обмануть нас, как ты предполагаешь. И теперь... ты правда думаешь, что человек, который тратит столько времени и точности, потом сядет и напечатает это всё в Майкрософт Ворде?
[Небольшая пауза]
Мэри Мэйпс Наша история была о том, выполнил ли Буш свою службу. Никто не хочет говорить об этом. Все хотят обсуждать шрифты, подделки и теории заговора, потому что так делают люди сегодня, если им не нравится история. Они тыкают пальцем и кричат. Сомневаются в твоей политике, объективности, черт возьми, даже в твоей человечности. И они молятся, чтобы правда затерялась в этом шуме. А когда всё заканчивается, и они так громко кричали и топали, мы уже и не помним, в чем был смысл.
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Mike Smith Эй, я так и не спросил. Почему ты пошёл в журналистику?
Dan Rather Любопытство.
Mike Smith И всё?
Dan Rather Это всё. А ты почему?
Mike Smith Из-за тебя.
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Mary Mapes Как ты, Дэн?
Dan Rather Я ухожу с поста ведущего.
Mary Mapes Когда?
Dan Rather После инаугурации.
Mary Mapes О, Дэн...
Dan Rather Это не ты всё спровоцировала, Мэри.
Mary Mapes Ты же отвратительный лжец, знаешь? Почему ты меня не спросил? Потому что, б##ь, все остальные спрашивали, когда начался ***д. Почему ты нет?
Dan Rather Спросить что?
Mary Mapes Почему ты меня не спросил, настоящие ли документы?
Dan Rather Потому что я знал, что мне это не нужно.
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Josh Howard А ты... Ты... смелый, непонятый герой. Дело не в том, что вы, ребята, облажались с историей.
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Dan Rather Значит, политические соображения были главным фактором в охране?
Robert Strong [Смеётся] Это граничило с откровенной коррупцией — те услуги, те сделки, этот обмен властью. С моральной и этической точки зрения это было недопустимо.
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Dan Rather New Times Roman
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