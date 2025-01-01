José Manuel 'El Doctor' MirelesВытряси из него всё, что сможешь, а потом похорони.
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Timothy FoleyТак что циклы могут меняться. Просто нужен кто-то, кто их изменит. Но мы застряли в цикле, где никто не хочет меняться. Все говорят, что меняются, но на самом деле ничего не делают. Делают то же самое, только под другим соусом.
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Timothy FoleyКто ко мне прикоснётся — валю на месте.
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Papa Smurf hecklerЕсли мы не верим в институты государства, для нас как граждан наступил конец!
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Unidentified drug cookМы, как повара, должны держаться в тени, теперь, когда мы часть правительства. Мы продаём или варим наркотики — это просто не по-человечески. Но это всегда будет происходить. Ты не остановишь картель, что бы ни делал.
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José Manuel 'El Doctor' MirelesОни сняли футболку Автодефенсас, чтобы надеть футболку правительства. Но они по-прежнему остаются мафией, всё так же остаются преступниками.
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Timothy FoleyЯ верю, что то, что я делаю, — это хорошо. И я верю, что то, против чего я выступаю, — зло.
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José Manuel 'El Doctor' MirelesСлушай, мы можем уйти от тамплиеров. Но правительство от тебя не уйдёт.
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José Manuel 'El Doctor' MirelesКак только мы решили действовать, правительство организовало нашу разоружение. Но они никогда не объявляли, что собираются разоружить тамплиеров. Вот почему мы должны говорить одним голосом.