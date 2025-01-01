Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Земля картелей Цитаты из фильма Земля картелей

Цитаты из фильма Земля картелей

José Manuel 'El Doctor' Mireles Вытряси из него всё, что сможешь, а потом похорони.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Timothy Foley Так что циклы могут меняться. Просто нужен кто-то, кто их изменит. Но мы застряли в цикле, где никто не хочет меняться. Все говорят, что меняются, но на самом деле ничего не делают. Делают то же самое, только под другим соусом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Timothy Foley Кто ко мне прикоснётся — валю на месте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Papa Smurf heckler Если мы не верим в институты государства, для нас как граждан наступил конец!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Unidentified drug cook Мы, как повара, должны держаться в тени, теперь, когда мы часть правительства. Мы продаём или варим наркотики — это просто не по-человечески. Но это всегда будет происходить. Ты не остановишь картель, что бы ни делал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
José Manuel 'El Doctor' Mireles Они сняли футболку Автодефенсас, чтобы надеть футболку правительства. Но они по-прежнему остаются мафией, всё так же остаются преступниками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Timothy Foley Я верю, что то, что я делаю, — это хорошо. И я верю, что то, против чего я выступаю, — зло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
José Manuel 'El Doctor' Mireles Слушай, мы можем уйти от тамплиеров. Но правительство от тебя не уйдёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
José Manuel 'El Doctor' Mireles Как только мы решили действовать, правительство организовало нашу разоружение. Но они никогда не объявляли, что собираются разоружить тамплиеров. Вот почему мы должны говорить одним голосом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше