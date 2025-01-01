Michael Burry
Я хочу купить свопы на ипотечные облигации. Кредитный дефолтный своп, который сработает, если базовая облигация обанкротится.
Goldman Sachs Sales Rep (Lucy)
Вы хотите поставить на понижение рынка жилья?
Goldman Sachs Quant (Deeb)
Почему? Эти облигации обанкротятся только если миллионы американцев перестанут платить по ипотеке. Такое никогда не случалось за всю историю. Если позволите, доктор Берри, это кажется глупой инвестицией.
Michael Burry
Что ж, если судить по общему настроению, рынку, банкам и популярной культуре — да, это глупая инвестиция. Но все ошибаются.
Goldman Sachs Sales Rep (Lucy)
Это Уолл-стрит, доктор Берри. Если вы нам предлагаете бесплатные деньги, мы их возьмём...
Michael Burry
[перебивает её]
Моё единственное беспокойство — когда облигации рухнут, я хочу быть уверен, что выплата состоится, на случай проблем с платёжеспособностью вашего банка.
Goldman Sachs Sales Rep (Lucy)
Извините, вы серьёзно? Вы хотите поставить на падение рынка жилья и боитесь, что МЫ вам не заплатим?
Goldman Sachs Quant (Deeb)
[совещается, шёпотом с коллегой, в продолжительном диалоге в стороне]
Доктор Берри, мы могли бы сделать структуру «плати по факту», которая выплачивала бы, если облигации рухнут. Но тогда это касалось бы и ваших платежей, если стоимость ипотечной облигации вырастет. Вам пришлось бы платить нам ежемесячные премии.
Goldman Sachs Sales Rep (Lucy)
Это приемлемо, доктор Берри?
Michael Burry
Да... да. У меня есть проспекты на шесть ипотечных облигаций, которые я хочу продать в короткую.
Goldman Sachs Quant (Deeb)
[Длительная пауза, пока представители Goldman изучают толстые брошюры]
Доктор Берри, с этим всё в порядке.
Goldman Sachs Sales Rep (Lucy)
Мы готовы продать вам кредитные дефолтные свопы на пять миллионов по этим ипотечным облигациям.