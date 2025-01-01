Mark Baum Мы живём в эпоху мошенничества в Америке. Не только в банковской сфере, но и в правительстве, образовании, религии, питании, даже в бейсболе... Меня беспокоит не то, что мошенничество — это плохо. Или что мошенничество — это подло. На протяжении пятнадцати тысяч лет мошенничество и близорукость никогда, никогда не работали. Ни разу. Рано или поздно тебя ловят, всё идёт под откос. Когда, черт возьми, мы всё это забыли? Я думал, мы лучше этого, честно думал.

[своему оппоненту, Брюсу Миллеру]

Mark Baum И хоть забавно видеть, как помпезные тупицы с Уолл-стрит дико ошибаются, вы ошибаетесь, сэр. Я просто знаю, что в конце дня за всё это заплатят обычные люди. Потому что они всегда, всегда платят. Вот моё мнение. Спасибо.

Ведущий в Deutsche Auditorium Есть ли ответ у нашего быка?

Bruce Miller Только то, что за всю историю Уолл-стрит ни один инвестиционный банк не обанкротился, кроме случаев, когда был пойман на криминальной деятельности. Поэтому я остаюсь оптимистом по Bear Stearns.

Банкир в Deutsche Auditorium Мистер Миллер! Извините. Короткий вопрос. С тех пор как вы начали говорить, акции Bear Stearns упали более чем на 38 процентов. Купите ли вы ещё?

Bruce Miller [неуверенно] Конечно. Да. Купил бы ещё. Почему бы и нет?