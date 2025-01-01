Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Игра на понижение Цитаты из фильма Игра на понижение

Цитаты из фильма Игра на понижение

Подслушано в баре в Вашингтоне «Правда — это как поэзия. А большинство людей е#ан# ненавидят поэзию.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Цитата на экране, приписываемая Марку Твену [На экране цитата, приписываемая Марку Твену] Проблема не в том, чего ты не знаешь. Проблема в том, что ты уверен в том, чего на самом деле нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum Я не понимаю. Почему они признаются?
Danny Moses Они не признаются.
Porter Collins Они хвастаются.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Rickert Если мы правы, люди теряют дома. Люди теряют работу. Люди теряют пенсионные накопления, теряют пенсии. Знаешь, что меня бесит в этом чёртовом банкинге? Он сводит людей к цифрам. Вот цифра — с каждым ростом безработицы на 1% умирает 40 000 человек, знал ли ты об этом?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Цитата на экране из романа Харуки Мураками «IQ84» Каждый в глубине души ждет конца света.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Moses Ты полностью уверен в расчетах?
Jared Vennett Посмотри на него, это мой квант.
Mark Baum Твой кто?
Jared Vennett Мой квант. Мой специалист по математике. Посмотри на него, ты что-нибудь заметил в нём необычного? Посмотри на его лицо.
Mark Baum Это довольно расистски.
Jared Vennett Посмотри ему в глаза, дам подсказку, его зовут Янг. Он выиграл национальный математический конкурс в Китае! И ОН ДАЖЕ НЕ ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ! Да, я уверен в расчетах.
Ted Jiang [к камере] На самом деле меня зовут Цзян, и я говорю по-английски. Джаред любит говорить, что нет, потому что думает, что так я выгляжу более аутентично. И я занял второе место на том национальном математическом конкурсе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jared Vennett Объясни мне разницу между тупостью и незаконным, и я отправлю в тюрьму брата своей жены.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum У меня такое чувство, что через несколько лет люди будут делать то, что всегда делают, когда экономика падает. Они будут винить иммигрантов и бедных.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum Мы живём в эпоху мошенничества в Америке. Не только в банковской сфере, но и в правительстве, образовании, религии, питании, даже в бейсболе... Меня беспокоит не то, что мошенничество — это плохо. Или что мошенничество — это подло. На протяжении пятнадцати тысяч лет мошенничество и близорукость никогда, никогда не работали. Ни разу. Рано или поздно тебя ловят, всё идёт под откос. Когда, черт возьми, мы всё это забыли? Я думал, мы лучше этого, честно думал.
[своему оппоненту, Брюсу Миллеру]
Mark Baum И хоть забавно видеть, как помпезные тупицы с Уолл-стрит дико ошибаются, вы ошибаетесь, сэр. Я просто знаю, что в конце дня за всё это заплатят обычные люди. Потому что они всегда, всегда платят. Вот моё мнение. Спасибо.
Ведущий в Deutsche Auditorium Есть ли ответ у нашего быка?
Bruce Miller Только то, что за всю историю Уолл-стрит ни один инвестиционный банк не обанкротился, кроме случаев, когда был пойман на криминальной деятельности. Поэтому я остаюсь оптимистом по Bear Stearns.
Банкир в Deutsche Auditorium Мистер Миллер! Извините. Короткий вопрос. С тех пор как вы начали говорить, акции Bear Stearns упали более чем на 38 процентов. Купите ли вы ещё?
Bruce Miller [неуверенно] Конечно. Да. Купил бы ещё. Почему бы и нет?
Mark Baum БУМ.
[вся комната бросается к выходам]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum [по телефону] Ладно, хочу, чтобы ты вернулся туда и очень спокойно, очень вежливо сказал риск-оценщикам пшш-ш!
Vinnie Daniel [Заходит в комнату] Господа, я только что говорил с Марком Баумом, и он сказал им пшш-ш.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum Сделай ставку против всего, к чему этот человек прикоснулся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rabbi Пол — хороший парень, а Марк — отличный ученик Торы и Талмуда.
Mark Baum's Mom Так в чём же проблема, раввин?
Rabbi Вот почему Марк так усердно учится. Он ищет несоответствия в слове Божьем!
Mark Baum's Mom И он что, нашёл?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jared Vennett Я на подъёме! Я на полном взводе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джаред Веннетт [вынимает блоки из башни Дженга] Асы — ноль. Двойки — ноль. Тройки — ноль. Тройные тройки — ноль...
[башня рушится]
Джаред Веннетт А потом вот так вот.
Марк Баум Что это?
Джаред Веннетт Это рынок жилья Америки.
[команда Баума в полном шоке]
Джаред Веннетт Спасибо.
Ассистент Джареда (Крис) [в восторге] Чёрт побери, Джаред.
Джаред Веннетт Заткнись, б##ь.
[лицо Криса падает от смущения]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jared Vennett [о кредитных дефолтных свопах] Скажу так: я стою перед горящим домом и предлагаю тебе страховку от пожара.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum Банки нам дали кредитки с 25% ставкой. Они нас на***ли со студенческими кредитами, от которых никогда не выберешься. А потом этот парень заходит в мой офис и говорит, что те же банки стали жадными, потеряли контроль над рынком, и я могу заработать на их тупости? Чёрт, я хочу, чтобы он был прав!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Burry Хорошая стрижка. Сам себе сделал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jared Vennett [В песне "Rockin' in the Free World" Нила Янга играет музыка] В последующие годы сотни банкиров и руководителей рейтинговых агентств оказались в тюрьме. SEC полностью реформировали, а Конгрессу не оставалось ничего другого, как разделить крупные банки и ввести регулирование в сфере ипотеки и деривативов.
[Музыка останавливается, слышен звук разбитого стакана]
Jared Vennett Шучу. Банки взяли деньги, которые им дали американцы, и использовали их, чтобы выплачивать себе огромные бонусы и лоббировать Конгресс, чтобы убить крупные реформы. А потом свалили вину на иммигрантов и бедных, а теперь даже на учителей. И в итоге в тюрьму попал лишь один единственный банкир – бедняга Карим Серагелдин из Credit Suisse
[На экране показывают реальную фотографию Карима]
Jared Vennett . Он спрятал несколько миллиардов убытков по ипотечным облигациям — то, что большинство крупных банков делали в кризисные дни как по маслу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony Bourdain Ладно, я повар в воскресенье днем, составляю меню в большом ресторане. Я заказал рыбу в пятницу, это ипотечный бонд, который Майкл Берри поставил на понижение. Но часть свежей рыбы не продается. Не знаю почему. Может, просто оказалась, что палтус умом не блещет, как дельфин. И что же я буду делать? Выкину всю эту непроданную рыбу — это уровень BBB по бонду — в мусор и понесу убытки? Ни за что. Будучи хитрым и морально сомнительным поваром, я все не проданные куски бонда закину в рагу из морепродуктов. Видишь, это не старая рыба. Это что-то новое! И самое главное — они едят палтуса, которому уже три дня. *Вот это* и есть CDO.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Burry Я познакомился с женой на match.com. В моём профиле было написано, что я студент-медик с одним глазом, с неловкими манерами и долгом в 145 тысяч долларов по студенческим кредитам. Она ответила: «Ты именно тот, кого я искала!» Она имела в виду честность.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cynthia Baum Святые не живут на Парк-авеню.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum Я собираюсь найти моральное искупление за рулеткой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey Что мне делать? Написать статью под названием «Мы все в ж***»?
Charlie Geller Да! Это идеальное название!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Mark Baum Ладно. Продаём всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum И я всё больше злюсь и спрашиваю у этого парня, как он спит по ночам, зная, что он обирает трудящихся, а он просто уходит. Ни слова не говорит. Просто уходит с обеда. Так я, б#я, нормальный или он?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vinnie Daniel Это как будто кто-то разбил пиньяту, полную белых чуваков, которые ни черта не умеют играть в гольф.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum Мы будем ждать, и ждать, и ждать, пока они не почувствуют боль, пока у них не пойдёт кровь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lawrence Fields Ваша большая ставка на ипотеку нас беспокоит. Мы не уверены в вашей способности видеть макроэкономические тренды.
Michael Burry Ты прилетел сюда, чтобы сказать мне это? Зачем? Любой же видит, что это пузырь на рынке недвижимости.
Lawrence Fields На самом деле, никто не видит пузырь. Вот что делает его пузырём.
Michael Burry Это глупо, Лоренс. Всегда есть признаки. Ипотечное мошенничество — оно выросло вчетверо с 2000-го. Средняя зарплата не растёт, а цены на дома взлетают. Значит, дома — это долги, а не активы.
Martin Blaine [саркастично] Так, Майк Бёрри из Сан-Хосе, парень, который стрижётся в СуперКатс и не носит обувь, знает больше Алана Гринспэна и Хэнка Полсона?
Michael Burry Доктор Майк Бёрри. И да... он действительно знает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margot Robbie В общем, ипотечные облигации Льюиса Раньери приносили огромную прибыль крупным банкам. Они зарабатывали миллиарды на своей 2% комиссии с каждой проданной облигации. Но потом ипотек стало не хватать, чтобы заполнять эти облигации. Ведь домов и людей с нормальной работой не так уж много, верно? Тогда банки начали наполнять облигации всё более рискованными ипотеками. Так они могли поддерживать этот денежный поток, понял? Кстати, такие рискованные ипотеки называются субстандартными. Так что, когда услышите слово «субстандартные», думайте «дерьмо». Наш друг, Майкл Бэрри, выяснил, что эти ипотечные облигации, которые якобы на 65% были класса AAA, на самом деле в основном полны дерьма, и теперь он собирается ставить на их падение, то есть делать шорт. Понял? Отлично... А теперь, отвали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Burry Я хочу купить свопы на ипотечные облигации. Кредитный дефолтный своп, который сработает, если базовая облигация обанкротится.
Goldman Sachs Sales Rep (Lucy) Вы хотите поставить на понижение рынка жилья?
Michael Burry Да.
Goldman Sachs Quant (Deeb) Почему? Эти облигации обанкротятся только если миллионы американцев перестанут платить по ипотеке. Такое никогда не случалось за всю историю. Если позволите, доктор Берри, это кажется глупой инвестицией.
Michael Burry Что ж, если судить по общему настроению, рынку, банкам и популярной культуре — да, это глупая инвестиция. Но все ошибаются.
Goldman Sachs Sales Rep (Lucy) Это Уолл-стрит, доктор Берри. Если вы нам предлагаете бесплатные деньги, мы их возьмём...
Michael Burry [перебивает её] Моё единственное беспокойство — когда облигации рухнут, я хочу быть уверен, что выплата состоится, на случай проблем с платёжеспособностью вашего банка.
Goldman Sachs Sales Rep (Lucy) Извините, вы серьёзно? Вы хотите поставить на падение рынка жилья и боитесь, что МЫ вам не заплатим?
Goldman Sachs Quant (Deeb) [совещается, шёпотом с коллегой, в продолжительном диалоге в стороне] Доктор Берри, мы могли бы сделать структуру «плати по факту», которая выплачивала бы, если облигации рухнут. Но тогда это касалось бы и ваших платежей, если стоимость ипотечной облигации вырастет. Вам пришлось бы платить нам ежемесячные премии.
Goldman Sachs Sales Rep (Lucy) Это приемлемо, доктор Берри?
Michael Burry Да... да. У меня есть проспекты на шесть ипотечных облигаций, которые я хочу продать в короткую.
Goldman Sachs Quant (Deeb) [Длительная пауза, пока представители Goldman изучают толстые брошюры] Доктор Берри, с этим всё в порядке.
Goldman Sachs Sales Rep (Lucy) Мы готовы продать вам кредитные дефолтные свопы на пять миллионов по этим ипотечным облигациям.
Michael Burry Не могли бы мы увеличить сумму до ста миллионов?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jared Vennett Если ипотечные облигации были спичкой, то CDO — тряпками, пропитанными керосином, а синтетический CDO — атомной бомбой, которую пьяный президент держит палец на кнопке. Именно в тот момент, в том тупом ресторане, с этим идиотским выражением лица, Марк Баум понял, что вся мировая экономика может рухнуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum [об обеспеченных долговых обязательствах] Ипотечные облигации — это полная хрень. CDO — это хрень в обёртке из говна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vinnie Daniel Почему ты его не ненавидишь? Он — всё, чему ты нас учил не доверять.
Mark Baum Я не могу его ненавидеть. Он настолько прозрачен в своих корыстных интересах, что я даже уважаю его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Burry Это лишь вопрос времени, когда кто-то ещё заметит эту инвестицию. Нам нужно действовать сейчас.
Lawrence Fields А откуда ты знаешь, что эти облигации построены на мусорных субстандартах? Разве там не сотни страниц с ипотеками?
Michael Burry Я их читал.
Lawrence Fields Ты их читал? Никто их не читает. Только юристы, которые их составляли.
Michael Burry Я даже не уверен, что они сами понимают, что сделали. Весь рынок жилья держится на этих плохих кредитах. Это бомба замедленного действия, и я хочу на неё поставить.
Lawrence Fields Каким инструментом, Майкл? Нет ни страховок, ни опционов на ипотечные облигации! Эти облигации слишком стабильны. Никто их не купит.
Michael Burry Я заставлю банк сделать мне такой. А потом скуплю их кучу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mortgage Broker Значит, нас нанимает Morgan Stanley? Это...
Porter Collins О, нет. Нет. Банк владеет нашим хедж-фондом, но мы не совсем его часть. Мы инвестируем в финансовые компании и пытаемся разобраться в сфере жилой ипотеки.
Mark Baum Сколько кредитов вы выдаёте в месяц?
Mortgage Broker Пфф! Около шестидесяти.
Mark Baum А четыре года назад?
Mortgage Broker Десять... может, пятнадцать.
Mortgage Broker Да, я был барменом. А теперь у меня есть лодка.
Danny Moses У тебя есть лодка? Сколько из этих кредитов, э-э, с плавающей ставкой?
Mortgage Broker Ну, большинство. Да, примерно девяносто процентов. Бонусы по ним взлетели пару лет назад. Кредиты с плавающей ставкой — это наша основа.
Danny Moses А заявкам когда-нибудь отказывают?
Mortgage Broker [смеётся] Серьёзно? Если бы я отказывал — я бы не справлялся с работой.
Danny Moses Даже если у них нет денег?
Mortgage Broker В нашей фирме есть кредиты NINJA — без дохода, без работы. Я просто оставляю графу с доходом пустой, если хочу. Корпорация не парится. Эти люди просто хотят жильё и идут по течению.
Danny Moses Молодец.
Mark Baum Ваша компания не проверяет?
Mortgage Broker Если я выдам кредит в пятницу днём, крупный банк купит его к понедельнику на обед.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum [по телефону] Эй... извините! Позвольте спросить: какая компания так **б#н#т своих клиентов и при этом преуспевает?
Jared Vennett [неразборчиво]
Mark Baum [по телефону] Ладно... хорошо... Голдман...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lawrence Fields Ты с нами издеваешься, Майк?
Michael Burry Лоренс, я не умею издеваюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum Пора сказать, где тут бле#жь.
Vinnie Daniel Где именно?
Mark Baum Во всём этом чёртовом д#бе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum Джаред? Здесь полный хаос! Где мы находимся?
Jared Vennett [Walking into his bank's employee bathroom] "И Цезарь заплакал, ибо не было больше миров, которые можно было завоевать."
[Видит ещё одного сотрудника, поворачивается к нему]
Jared Vennett Шейн? SHANE?
[Shane leaves]
Jared Vennett Ну, никто больше не покупает CDO и ипотечные облигации, и все хотят свопы. Свопы — теперь самая горячая штука на рынке.
Mark Baum Ну, это хорошо для нас.
Jared Vennett Yes and no. I heard from somebody who heard from somebody-
[Видит ещё одного сотрудника идёт]
Jared Vennett Нет, Алекс, нет. Простите.
[Alex leaves]
Jared Vennett Бенни Кливер в Morgan's несёт серьёзные убытки. Ваш корабль может набрать воду. Пожалуй, пора надеть спасательный жилет и выбраться. Ох, я в ударе. Я в ударе! Я на пределе *T###*!
Mark Baum Окей, хорошо.
Jared Vennett Чувствуешь это?
Mark Baum Нет.
[Hangs up]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lawrence Fields Каков сейчас объём твоей короткой позиции?
Michael Burry Эээ... 1,3 миллиарда.
Lawrence Fields А премии?
Michael Burry Ну, мы платим примерно 80-90 миллионов в год, что много, но я был первым, кто сделал эту ставку. Смотри, это окупится. Может, я и опоздал, но я не ошибаюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum Слушай, если цены на жильё не вырастут, ты не сможешь рефинансировать кредит. И придётся платить ту сумму, что будет после окончания льготного периода. Твои платежи могут вырасти на двести, триста процентов.
Florida Strip Club Dancer Джеймс говорит, что я всегда могу рефинансировать.
Mark Baum Он врет. Впрочем, в этом конкретном случае Джеймс, наверное, неправ.
Florida Strip Club Dancer Двести процентов? По всем моим кредитам?
Mark Baum Что ты имеешь в виду под «всеми» кредитами? Мы же говорим о двух кредитах на один дом, да?
Florida Strip Club Dancer У меня пять домов... и квартира.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mortgage Broker Поверь, я не катаюсь на семёрке без стриптизёрш. Никто из тех, кто на шесте, не имеет нормальной кредитной истории, и у всех у них полно бабла наличкой.
Porter Collins Да, кажется, я читал, как Уоррен Баффет говорил что-то подобное в одной статье.
Mortgage Broker Кто такой Уоррен Баффет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JP Morgan Employee Тед просил меня подготовиться к встрече, но я не смог найти у вас никаких маркетинговых материалов.
Charlie Geller Мы только что переехали сюда из Боулдера.
JP Morgan Employee Понятно. А можно посмотреть ваши документы по предложению?
Charlie Geller Brownfield — это наши деньги.
Jamie Shipley Это наши деньги.
JP Morgan Employee Сколько у вас под управлением?
Charlie Geller Конечно. Сейчас у нас под управлением 30 миллионов, но мы начали четыре года назад с 110 тысяч. Так что, как видите, доходность просто феноменальная.
Jamie Shipley Мы хотим заключить ISDA-соглашение, чтобы работать с долгосрочными опционами.
[ISDA-соглашение: договор, который позволяет инвестору сесть за "стол больших мальчиков" и совершать сделки высокого уровня, недоступные для тупых любителей. Пытаться торговать на больших ставках без ISDA — это как пытаться выиграть Инди-500 верхом на ламе.]
JP Morgan Employee [слегка снисходительным тоном] Это действительно круто. Очень, очень круто.
Charlie Geller Спасибо.
JP Morgan Employee Но... у вас недостаточно капитала для ISDA.
JP Morgan Employee На сколько?
JP Morgan Employee [задумчиво] Эээ... на сколько? На один миллиард четыреста семьдесят миллионов. Так что... очень много.
Charlie Geller Это плохо отображает нас, да? Что мы не знали, какие требования к капиталу?
JP Morgan Employee Ну... это не очень хорошо. Но продолжайте показывать такую доходность и звоните нам, когда будете готовы, договорились?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Mark Baum Я люблю свою работу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Rickert Просто... Хватит уже танцевать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Geller Наша инвестиционная стратегия была проста. Люди не любят думать о плохом, поэтому всегда недооценивают вероятность того, что это может случиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lawrence Fields Майкл, верни мне мои деньги. Майкл, ты меня слышишь? Я хочу свои деньги назад. Верни мне мои чёртовы деньги, ублюдок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Epilogue Майкл Бэрри несколько раз связывался с правительством, чтобы узнать, не хотят ли они взять у него интервью и понять, как он узнал о грядущем крахе системы за годы до остальных. Никто так и не перезвонил. Но его проверяли четыре раза и допрашивали агенты ФБР. Единственные инвестиции, которые он сейчас делает, — это вложения в одну товарную позицию: воду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Burry Лоренс, я наткнулся на кое-что действительно интересное.
Lawrence Fields Отлично, Майкл. Каждый раз, когда ты находишь что-то интересное, мы все обычно на этом зарабатываем. Какую акцию ты оцениваешь?
Michael Burry Никаких акций. Я хочу поставить на падение рынка жилья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jared Vennett Это самый злой хедж-фонд Америки?
Vinnie Daniel Ладно, слушай. У меня к тебе последний вопрос. Как ты нас е###шь?
Jared Vennett Можно и помягче, Винни.
Vinnie Daniel Я серьёзно. Мы купим твои свопы, но только если ты скажешь, как именно нас е###шь.
Jared Vennett Я тебя не е###, Винни. Я тебя целую. Я смотрю тебе в глаза, когда трахаюсь с тобой, Винни. Я подаю тебе сделку века на серебряном блюде. Что я с этого получаю? Легко. У меня минус двадцать миллионов в месяц. Начальство пытается меня уволить, думают, что я с ума сошёл. Понял? Мы заключаем эту сделку — и эти проблемы перестают быть такими большими. И да, свопы — это тёмный рынок, так что я назначаю цену. Любую цену, какую захочу. А когда придёт время платить, я вырву тебе глаза, сделаю состояние. Но хорошая новость, Винни — тебе будет всё равно, потому что ты заработаешь кучу бабла. Вот что я с этого имею. Хочешь знать, что с этого получаешь ты? Ты получаешь мороженое, горячий сироп, банан и орешки. Сейчас я получаю посыпку, и да, если сделка пройдёт, я получу вишенку. Но ты получаешь десерт, Винни. Ты получаешь десерт.
Vinnie Daniel Ладно, я в деле. Спасибо.
Jared Vennett Ну что, договоримся? Хочешь, я стану твоим маркетмейкером?
Vinnie Daniel Да. Возьмём пятьдесят миллионов, Garibaldi 4, BBB.
Jared Vennett Затачивай карандаши, я подготовлю документы.
Vinnie Daniel [Положить трубку] И тебе п#зда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Посетитель паба [Бену, сидящему с ноутбуком и занимающемуся сделками] Ты что, наркоторговец или банкир? Если банкир — иди на х#р!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jared Vennett Теперь у них все горит, а они думают, что стейк уже готов, и ты удивляешься?
Mark Baum Это не глупость, это мошенничество.
Jared Vennett Объясни мне разницу между глупостью и незаконным, и я сдам в полицию брата своей жены.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Epilogue Когда пыль улеглась после краха, исчезло 5 триллионов долларов пенсионных накоплений, стоимости недвижимости, 401k, сбережений и облигаций. 8 миллионов человек потеряли работу, 6 миллионов — жильё. И это только в США.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Geller Ты успел ознакомиться с тем, что мы тебе прислали, Бен?
Ben Rickert Ладно, Чарли, да. Подожди.
[Долгая пауза]
Charlie Geller Бен, ты еще там?
Ben Rickert Да. Если честно, ребята, это меня страшно напугало.
Charlie Geller Это же хорошо, да? Значит, этот парень Веннетт не ошибается?
Ben Rickert Нет, не ошибается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey Ребята, спасибо, что пришли, чертовски рад вас видеть.
Charlie Geller Да. Кейси, я всегда тебя ненавидел, потому что ты был му#аком в колледже и остался им до сих пор!
Casey Спасибо, Чарли! Всё ещё живёшь с мамой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Epilogue Чарли Геллер и Джейми Шипли пытались подать в суд на рейтинговые агентства, но их просто послали во все юридические конторы. Джейми по-прежнему управляет Brownfield, а Чарли уехал из Нью-Йорка в Шарлотт, чтобы создать семью. Бен Рикерт теперь живёт с женой на большом садовом участке. У них полно семян.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jared Vennett Говорю тебе, твоя ставка против тупых денег. Пора тебе узнать, насколько на самом деле тупы эти деньги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jared Vennett Чуешь это? Что за запах?
Mark Baum Что?
Jared Vennett Что за запах?
Vinnie Daniel Твой одеколон?
Jared Vennett Нет.
[Пауза и смотрит на своего ассистента]
Jared's Assistant (Chris) Возможность.
Jared Vennett Нет. Деньги.
Porter Collins Ох...
Jared Vennett Я чую деньги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Rickert [веду дела из питейного заведения в сельской Англии] Почти нет ни сотовой связи, ни вай-фая. Я пытаюсь продать ценные бумаги на двести миллионов долларов. В пабе. Воняет овцами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Geller Слушай, либо мы чертовски правы, либо сильно ошибаемся. И если ошибаемся, надо найти кого-то, кто поможет выйти из этой сделки.
Jamie Shipley Я вообще не уверен, что мы правы. А если ошибаемся, кто нам скажет? Кто в этом разбирается? Это вообще не имеет смысла!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эпилог Жена Марка Баума, Синтия, говорит, что после краха Марк действительно стал сдержаннее и ни разу никому не сказал «Я же говорил». Дэнни, Винни и Портер до сих пор вместе управляют фондом в Манхэттене, где есть ресторан Нобу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Epilogue В 2015 году несколько крупных банков начали продавать миллиарды ценных бумаг под названием «bespoke tranche opportunity», что, по данным Bloomberg News, — просто другое название для CDO.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum Весь его бизнес построен на том, чтобы кидать людей. Как долго это может продолжаться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jared Vennett Крис, черт возьми.
Jared's Assistant (Chris) Извини.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повтор реплики]
Jamie Shipley Нет, нет, нет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum [танцовщице] Послушай, перестань крутиться. Я всё равно заплачу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie Shipley Как тебе удаётся протолкнуть своё резюме в крупные банки? Ты же вроде как должен был следить за этими банками.
Evie Повзрослей, Джейми!
Jamie Shipley Должен же существовать какой-то закон, который запрещает работать в финансовом институте сразу после работы в финансовом контроле, да?
Evie Нет. Нет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Geller Я себе это совсем не так представлял.
Jamie Shipley А что ты думал здесь найти?
Charlie Geller Не знаю... Взрослых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum Дай-ка я правильно понял. Банк звонит тебе, передаёт облигации, которые хочет продать, даёт клиентов, деньги на ведение бизнеса, жирные комиссионные за это, а ты представляешь интересы инвесторов!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Porter Collins Как-то ты похож на Дору-путешественницу, и ты первый, кто нашёл эту штуку...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Baum Ты даже не представляешь, какую хрень творят эти ребята, а обычные люди ходят, будто они в каком-то чёртовом клипе Эньи. Их всех на**вают… Кредитные карты, займы до зарплаты, автокредиты, комиссии, комиссии и ещё комиссии. А им-то что? Футбол или кто из актрис в реабилитацию попал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vinnie Daniel Значит, вы предлагаете нам поставить на понижение эту кучу блоков? Как?
Jared Vennett С помощью чего-то, что называется кредитным дефолтным свопом. Это как страховка на облигацию, и если она обанкротится, можно получить доход в 10, а то и 20 раз больше, а она уже медленно начинает рушиться.
Porter Collins 10 к 1, 20 к 1? Да ну, не может быть.
Jared Vennett И никто не обращает внимания. Никто не обращает внимания, потому что банки слишком заняты тем, что получают неприлично большие комиссионные за продажу этих облигаций.
Vinnie Daniel Постой, ты же банк, ты работаешь на банк. Держу пари, твоя маржа довольно жирная.
Jared Vennett Не будем говорить о моей марже, кстати, жирной и приятной. Классная рубашка. А у них есть такие для мужчин?
Vinnie Daniel Ты не банк?
Jared Vennett Я работаю в банке. Думаю не как банк. Большой банк, маленький банк — я люблю зарабатывать деньги. Ладно, скажу так. Я стою перед горящим домом и предлагаю тебе страховку от пожара.
Danny Moses Как эти базовые облигации могут быть такими плохими, как ты говоришь? Это было бы незаконно.
Jared Vennett Никто не знает, что в них. Никто не знает, что в этих облигациях. Я видел такие, где 65% — тройной А рейтинг, хотя я точно знаю, что они на 95% состоят из гов### субстандартных кредитов с FICO ниже 550.
Vinnie Daniel Да ты издеваешься.
Jared Vennett Хочешь, я тебя по-настоящему удивлю? Когда рынок считает облигацию слишком рискованной для покупки, как ты думаешь, что мы с ней делаем? Догадайся.
Vinnie Daniel Не знаю. Расскажи.
Jared Vennett Думаешь, мы просто кладём её на склад в учётных книгах? Нет. Мы просто перепаковываем её вместе с кучей другой фигни, которая не продалась, и кладём в CDO.
[Обеспеченное долговое обязательство]
Mark Baum CDO?
Jared Vennett Да, CDO.
[Обеспеченное долговое обязательство]
Mark Baum Что это такое?
Jared Vennett Вот где мы берём кучу облигаций с рейтингами B, double B и triple B, которые не продавались, и складываем их в кучу. Когда куча становится достаточно большой, её вдруг начинают считать диверсифицированной. Тогда шлюхи из рейтингового агентства ставят ей рейтинг тройной А — 92, 93%, без вопросов.
Mark Baum Повтори.
Jared Vennett [в камеру] Обеспеченное долговое обязательство. Это важно понимать, потому что именно это превратило кризис на рынке жилья в общенациональную экономическую катастрофу.
[Представляет шеф-повара ресторана Энтони Бурдена для объяснения]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Burry Дело в том, что эти ипотечные ценные бумаги наполнены крайне рискованными субстандартными кредитами с плавающей ставкой. И когда большинство этих ставок поднимутся в 2007 году, кредиты начнут массово просрочиваться, а если просрочка превысит 15%, весь облигационный выпуск обесценится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Стив Карелл
Стив Карелл
Steve Carell
Рейф Сполл
Рейф Сполл
Rafe Spall
Хамиш Линклэйтер
Хамиш Линклэйтер
Hamish Linklater
Брэд Питт
Брэд Питт
Brad Pitt
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Лара Грайс
Lara Grice
Тони Бентли
Toni Bentley
Джереми Стронг
Джереми Стронг
Jeremy Strong
Кэрри Лазар
Кэрри Лазар
Carrie Lazar
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Энтони Бурден
Anthony Bourdain
Мариса Томей
Мариса Томей
Marisa Tomei
Джон Магаро
Джон Магаро
John Magaro
Трэйси Леттс
Трэйси Леттс
Tracy Letts
Уэйн Пер
Уэйн Пер
Wayne Pére
Марго Робби
Марго Робби
Margot Robbie
Билли Магнуссен
Билли Магнуссен
Billy Magnussen
Макс Гринфилд
Макс Гринфилд
Max Greenfield
Финн Уиттрок
Финн Уиттрок
Finn Wittrock
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Karen Gillan
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Попутчики
Попутчики
2025, Россия, комедия
Когда выйдет «Иллюзия обмана 3» в России: уже известна точная дата премьеры и новые детали сюжета
«А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах
20 ноября стартует 3 сезон «Метода» с Хабенским: вспоминаем, чем закончился «Метод 2» и кто выжил
Из чего же сделаны наши мальчишки: точнее, из какого фильма они пришли – угадайте 5 кинолент СССР по кадрам с юношами (тест)
«Будете вспоминать ещё долго»: новая дорама с рейтингом 8,4 на IMDb стала неожиданным открытием ноября
33 коровы не обещаем, но минимум 5 будет! Сможете по ним вспомнить кино или мультфильм из СССР? (тест)
Сколько лет было Айгуль в сериале «Слово пацана»: возраст знают лишь самые внимательные – готовы себя проверить?
В фильме деликатес, в книгах мерзость: чем на самом деле закусывали водку профессор Преображенский и доктор Борменталь?
А где-то горы-горы, а за ними-ними тест: вспомните по одному кадру 5 фильмов СССР, снятых на Кавказе
Говорил на латыни и взмывал в воздух: жуткая газетная заметка легла в основу фильма «Изгоняющий дьявола» — вот как все было на самом деле
Рейтинг выше, чем у «Невского», а славы меньше: недооцененный хит НТВ незаметно вошел в топ-250 лучших сериалов с оценкой 8,1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше