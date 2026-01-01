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7.4
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Внутренний хаос
7.4
Внутренний хаос
, 2014
The Chaos Within
Израиль / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.4
Режиссер
Янай Якоб Лейн
Сценарист
Jacob Yanai Lein
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Израиль
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2014
Другие названия
The Chaos Within, Mul HaTihu SheBa
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Рейтинг фильма
7.4
Оцените
14
голосов
7.3
IMDb
Отзывы о фильме
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