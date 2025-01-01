Меню
Jack Я в этом мире уже 37 часов. Я видел блины, лестницы, птиц, окна и сотни машин. И облака, и полицию, и врачей, и бабушку с дедушкой. Но мама говорит, что они больше не живут вместе в доме-гамаках. Бабушка теперь живёт там с другом Лео. А дедушка живёт далеко. Я видел людей с разными лицами, разным ростом и запахами, которые все вместе разговаривают. Мир — как все телевизоры сразу, и я не знаю, куда смотреть и слушать. Там двери и... ещё двери. А за каждой дверью — другой внутри и другой снаружи. И всё время что-то происходит, происходит, ПРОИСХОДИТ. Это никогда не останавливается. Плюс мир постоянно меняет яркость и жару. И повсюду летают невидимые микробы. Когда я был маленький, я знал только маленькие вещи. Но теперь мне пять, и я знаю ВСЁ!
Jack В мире столько мест. А времени всё меньше, потому что его нужно растягивать тоньше, чем масло, по всем этим местам. И все люди говорят: «Поторопись! Давай! Быстрее! Заканчивай скорее!». Мама спешила «бум» в Небеса, но забыла обо мне. Дурашка Мама! И инопланетяне её обратно сбросили. БУМ! И сломали её.
Ma Тебе понравится.
Jack Что?
Ma Мир.
[последние слова]
Jack Попрощайся с Комнатой, мама.
Ma [молча губами] Пока, Комната.
Jack Когда я был маленький, я знал только маленькие вещи. Но теперь мне пять, я знаю всё!
[первые реплики]
Мама Тсс. Возвращайся ко сну.
Джек [про себя] Жил-был, до того как я появился, ты плакал и плакал и смотрел телевизор весь день, пока не стал зомби. Но потом я пролетел с небес, через люк, в Комнату. Фьють! И я толкал тебя изнутри. Бум, бум! А потом вылетел на Ковер с широко открытыми глазами, а ты перерезал шнур и сказал: «Привет, Джек!»
Jack Здесь столько всего вокруг. И иногда страшно. Но ничего, ведь мы с тобой вдвоём...
Nancy Привет, Джек. Спасибо, что спас нашу маленькую девочку.
Jack Мы на другой планете?
Ma Та же самая. Просто другое место.
Jack Потому что дверь открыта.
Ma Что?
Jack Это же не комната, если дверь открыта.
Ma Прости, Джек.
Jack Ничего, больше не делай так.
Ma Обещаю.
Jack Тебе лучше?
Ma Да, потихоньку. Слушай, Джек?
Jack Да?
Ma Когда бабушка принесла это мне
[Показывает Джеку остриженные волосы]
Ma Я знала, что смогу поправиться. Ты спас меня... снова.
Jack Когда мне было четыре, я даже не знал, что такое мир, а теперь мы с мамой будем жить в нём вечно, пока не умрём. Это улица в городе в стране, которая называется Америка, и на планете Земля. Это синяя и зелёная планета, которая всё время вращается, и я не понимаю, почему мы не падаем. Потом есть космос. И никто не знает, где находится небеса. Мы с мамой решили, что раз мы не знаем, что нам нравится, мы можем попробовать всё. Здесь так много всего. И иногда страшно, но это нормально, потому что всё равно остаёмся только ты и я.
[последние реплики]
Jack Это уже не Комната, если дверь открыта.
Ma Хочешь, я закрою?
Jack Нет.
Ma Джек, можно нам идти?
Jack Пока, растение. Пока, стул номер один. Пока, стул номер два. Пока, стол. Пока, шкаф. Пока, раковина. Пока-пока, люк. Мама, скажи пока-пока Комнате.
Jack Мама и я решили, что раз мы не знаем, что нам нравится, мы попробуем *всё.*
Ma Ему нужно играть с чем-то настоящим. Я переживаю, что он всё время на телефоне.
Nancy С ним всё в порядке.
Ma Я не даю ему свой телефон, так что буду признательна, если ты не будешь давать свой.
Nancy Ладно, не дам.
Ma Отлично.
[пауза]
Ma Я просто хочу, чтобы он чем-то увлёкся.
Nancy Джой. Джой, у него действительно всё хорошо.
Ma Я не понимаю, что со мной не так. Я должна быть счастливой.
Nancy Тебе просто нужно отдохнуть, ладно?
Ma Нет, не нужно! Мне не нужен отдых!
Nancy Но... доктор же говорил...
Ma [перебивает] Это не то, что сказал доктор. Ты не знаешь, что он сказал, потому что это был конфиденциальный разговор, и ты не знаешь, что он сказал!
Nancy Ладно, ладно, ладно! С тобой сейчас невозможно разговаривать.
Ma Ну, извини.
Nancy Нет. Нет, тебе не жаль!
Ma Да, мне не жаль! Ты даже не представляешь, что у меня в голове.
Nancy Да? Ну, попробуй меня понять! Я же просила.
Ma И что дальше? Каждый раз, когда ты смотришь на меня, ты видишь только это?
Nancy Когда я смотрю на тебя, Джой, я вижу свою дочь.
Ma Ты без меня обойдёшься. Ты прекрасно справляешься и без меня.
Nancy Ой. Как ты можешь такое говорить, а? Ты правда думаешь, что только твоя жизнь разрушена?
Ma [перебивает] На самом деле, именно так я и думаю.
Nancy Да? А как бы ты себя почувствовала, если бы у тебя отняли Джека?
Ma Да замолчи ты!
Nancy Посмотри на него! Тебе нужно думать о нём!
Ma Не учи меня, как воспитывать сына. Извини, что я больше не добрая, но знаешь что? Может, если бы голос в моей голове не говорил «будь хорошей», я бы не помогла тому ур#ду с больной собакой! Оставайся там, Джек. Я вызываю черт#вого адвоката. Я не могу больше оставаться в этом месте.
Ведущая ток-шоу Когда он подрастёт, ты расскажешь Джеку про его отца?
Мама Джек — не его. Он не его.
Ведущая ток-шоу Значит, ты хочешь сказать, что были другие мужчины?
Мама Нет! Нет. Э-э... Отец — это... мужчина, который любит своего ребёнка.
Ведущая ток-шоу Конечно. Это очень верно в самом главном смысле, но... биологическая связь, которую вы...
Мама Биологической связи нет. Джек — только мой.
Jack Ты думаешь, это сработает? Моя сила может стать её силой?
Nancy О, конечно. Мы все помогаем друг другу оставаться сильными. Никто не силён в одиночку. Ты знаешь, ты и твоя мама — вы поддерживаете друг друга, правда?
Jack Да.
Nancy Ммм. И ты и я, ты и Лео, Лео и я. У нас у всех одна сила.
Jack [думает] Наверное, ты прав.
Jack Я люблю тебя, бабушка.
Nancy Я тоже тебя люблю, Джек.
Jack Бабушка?
Nancy Да?
Jack Мне нужны ножницы.
Nancy Зачем?
Jack Чтобы подстричь волосы.
Nancy Ты правда хочешь это сделать?
Jack Я хочу отправить их маме.
Nancy Почему?
Jack Маме мои волосы нужнее, чем мне, поэтому я хочу им отправить, или ты можешь отнести их ей?
Nancy Я могу помочь тебе, если хочешь.
Jack Да, пожалуйста.
Jack Эггснейк — наш самый давний и самый модный друг. Расплавленная ложка — лучшая, чтобы есть, потому что она более мягкая. Лабиринт — самый запутанный, и она прячет вещи, так что я не знаю, где они. Туалет — лучший в исчезновении какашек. Лампа — самая яркая, если только не отключили свет. Ты лучший в чтении, пении и многом другом, если только у тебя не плохой день. А я лучший в рисовании, прыжках, росте и почти во всём!
Ma Прости, что я больше не добрая, но знаешь что? Может, если бы твой голос с фразой «будь добрее» не звучал у меня в голове, я бы и не помогла этому чуваку с его чёртовой больной собакой!
Jack Зуб болит?
Ma Ммм, но знаешь, сила мысли важнее боли.
Jack Если не обращаешь внимания, то и болеть не будет.
Ma Ты прав. Эй, знаешь, что мы сегодня будем делать?
Jack Что?
Ma Мы будем печь праздничный торт.
Jack Праздничный торт?
Ma Ммм.
Jack Как по телевизору?
Ma Ммм, но в жизни.
Jack Не может быть!
Ma Тебе пять, и ты достаточно взрослый, чтобы понимать, что это за мир. Ты должен понять. ТЫ ДОЛЖЕН ПОЙМАТЬ. Мы не можем так больше жить. Ты должен помочь мне.
Jack Я хочу снова быть четырёхлетним.
Jack [думает про себя] Раз, два, три... Сначала комната, потом космос с его телевизионными планетами, затем небо. Планета настоящая, но деревья — нет. Пауки настоящие, и однажды комар, который сосал мою кровь. А вот белки и собаки — только на ТВ, кроме Лаки. Он моя собака, которая может когда-нибудь придёт. Монстры слишком большие, чтобы быть настоящими, и море. Телевизионные люди плоские и сделаны из цветов. Но я и ты — настоящие.
Ma [про мышь] Он по ту сторону этой стены.
Jack Какая ещё сторона?
Ma Джек, у всего есть две стороны.
Jack Не у восьмиугольника.
Ma Да, но...
Jack [перебивает] У восьмиугольника восемь сторон.
Ma Но стена, смотри, стена вот такая, видишь? Мы внутри, а мышь — снаружи.
Jack В космосе?
Ma Нет, в мире. Это гораздо ближе, чем космос.
Jack Я не вижу ту сторону.
Ma Слушай, я знаю, что раньше говорила тебе другое, но ты был намного младше. Я не думала, что ты поймёшь, а теперь ты такой взрослый, такой умный. Я знаю, что ты это понимаешь. Откуда, как ты думаешь, старик Ник берёт нашу еду?
Jack По телевизору, волшебным образом!
Ma Однажды, когда мне было семнадцать, я шла домой со школы...
Jack Где же я была?
Ma Ты всё ещё был на небесах. Но появился парень. Он притворялся, что его пёс болен.
Jack Какой парень?
Ma Старый Ник. Мы зовём его «Старый Ник». Я не знаю, как его настоящее имя. Он притворялся, что его пёс болен...
Jack Как зовут его пса?
Ma Джек, собак не было! Он пытался меня обмануть, ладно? Собаки не было, Старый Ник украл меня.
Jack Хочу другую историю!
Ma Нет! Это та история, которую ты получишь! Он поместил меня в его садовый сарай. Вот. Комната — это сарай. Он закрыл дверь. Единственный, кто знает код. Ты знаешь, секретные цифры, которые открывают дверь? Он единственный знает, и меня заперли здесь семь лет. Я здесь уже семь лет, ладно.
Jack Эта история скучная!
Ma Джек, мир такой огромный. Такой огромный, что ты не поверишь. А комната — всего лишь одна вонючая часть этого мира.
Jack Комната не воняет, только когда ты пукнешь!
[Оба начинают плакать]
Ma Боже мой, ладно.
Jack Я не верю в твой вонючий мир!
[первые реплики]
Ma Иди спать дальше.
Ma [находит фотографию своей эстафетной команды] Знаешь, кто это?
Jack Это? Это ты.
Ma Да, это я. А ещё Стейси Бентон, Хизер Ноэл и Лора Салливан. Мы были в эстафетной команде. Я была последней. Я была очень быстрая. Мы занимались лёгкой атлетикой.
Jack Настоящая лёгкая атлетика?
Ma Угу. На стадионе.
[долгая пауза]
Ma Знаешь, что с ними стало?
Jack Нет.
Ma Вот именно.
Ma [кладёт фотографию и пытается заняться чем-то] Ничего. Они просто жили своей жизнью, и ничего не случилось.
Officer Parker В твоей комнате есть дневной свет?
[Джек кивает]
Officer Parker Хорошо. Сколько окон?
Jack Ноль.
Officer Parker Тогда как туда попадает солнце?
Jack Через световой люк.
Officer Parker Световой люк? Отлично. Значит, ты живёшь в доме со световым люком?
Jack Нет, это не дом.
Officer Parker Понятно.
Jack Это...
Officer Parker Да?
Jack Это...
Officer Grabowski Эм, ты добьёшься от него больше, когда он поспит.
Officer Parker Том, дай ему время.
Jack Комната — это... сарай.
Old Nick Что это за запах?
Ma Прости, я подгорела сыр. Вот. Просто не подумала.
Old Nick Ну, думать — это явно не твоя сильная сторона.
Jack У меня суп в глазу.
Old Nick [подходя к шкафу, где прячется Джек] Эй, хочешь конфетку?
Ma Иди в кровать. Пожалуйста.
Old Nick Пожалуйста? Твоя мама тебя манерам не учила, малышка?
Officer Parker Почему ты выскочил из грузовика, Джек?
Jack Мама сказала в голове.
Officer Parker Ладно, а что именно она сказала?
Jack Прыгай, когда машина замедлится, но я не смог.
Officer Parker Хорошо. Ну и что ты сделал? Что ты сделал?
Jack В третий раз я согнулся.
Officer Parker Третий раз чего, Джек?
Jack Третье замедление. Всё пошло наперекосяк, потом остановилось, и я прыгнул...
Officer Parker Понял.
Jack ...в...
Officer Parker Понял, дружок. Понял.
[в рацию]
Officer Parker 54-09 вызов. Диспетчер, слушайте внимательно. У нас есть примерное место. Итак, юг по Элм, три стопа после пересечения с Бич. Ищите садовый сарай со световым люком. Также проверьте последние спутниковые снимки на наличие красного пикапа во дворе. 54-09 выдвигаемся.
Officer Grabowski Невероятно.
Officer Parker Молодец, Джек.
Ma Я не достаточно хорошая мама.
Jack Но ты — мама.
Ma [смеётся и плачет] Я есть. Я есть.
Old Nick Что это? Это что, праздничный торт?
Ma Ммм.
Old Nick Надо было сказать, я бы подарок купил. Кстати, сколько ему лет? Четыре?
Jack [шёпотом] Пять.
Talk Show Hostess Когда он родился, разве тебе не приходило в голову попросить твоего похитителя забрать Джека?
Ma Забрать?
Talk Show Hostess Ну, отвезти его в больницу, допустим, оставить там, где его могли бы найти?
Ma Почему... почему я должна была это сделать?
Talk Show Hostess Чтобы Джек мог быть свободен. Это величайшая жертва, я понимаю, но разве ты не думала о том, чтобы у него было нормальное детство?
Ma Но у него была я.
Talk Show Hostess Конечно, была. Но было ли это для него лучшим?
Ma Знаешь, когда бабушка задаёт тебе вопрос? Ты можешь ей ответить. Не нужно всё мне рассказывать, ладно?
Dr. Mittal Самое главное, что ты его спас, пока он ещё пластик.
Ma Что?
Jack [шёпотом ей на ухо] Я не пластик.
Dr. Mittal Что это, Джек?
Ma Он говорит, что он... он настоящий. Он не пластик.
Dr. Mittal Ну, в этом ты меня поймал, Джек. Ты настоящий. И очень смелый.
Jack Это Комната?
Ma Да.
Jack Она сжалась? Куда всё делось?
Ma Забрали как вещественные доказательства. Чтобы показать, что мы были здесь.
Jack Что это?
Ma Это игрушки, подарки для тебя от людей, которые очень рады, что мы благополучно вернулись домой.
Jack Какие люди?
Ma Просто люди.
