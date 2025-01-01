Ma Ему нужно играть с чем-то настоящим. Я переживаю, что он всё время на телефоне.

Nancy С ним всё в порядке.

Ma Я не даю ему свой телефон, так что буду признательна, если ты не будешь давать свой.

Nancy Ладно, не дам.

[пауза]

Ma Я просто хочу, чтобы он чем-то увлёкся.

Nancy Джой. Джой, у него действительно всё хорошо.

Ma Я не понимаю, что со мной не так. Я должна быть счастливой.

Nancy Тебе просто нужно отдохнуть, ладно?

Ma Нет, не нужно! Мне не нужен отдых!

Nancy Но... доктор же говорил...

Ma [перебивает] Это не то, что сказал доктор. Ты не знаешь, что он сказал, потому что это был конфиденциальный разговор, и ты не знаешь, что он сказал!

Nancy Ладно, ладно, ладно! С тобой сейчас невозможно разговаривать.

Nancy Нет. Нет, тебе не жаль!

Ma Да, мне не жаль! Ты даже не представляешь, что у меня в голове.

Nancy Да? Ну, попробуй меня понять! Я же просила.

Ma И что дальше? Каждый раз, когда ты смотришь на меня, ты видишь только это?

Nancy Когда я смотрю на тебя, Джой, я вижу свою дочь.

Ma Ты без меня обойдёшься. Ты прекрасно справляешься и без меня.

Nancy Ой. Как ты можешь такое говорить, а? Ты правда думаешь, что только твоя жизнь разрушена?

Ma [перебивает] На самом деле, именно так я и думаю.

Nancy Да? А как бы ты себя почувствовала, если бы у тебя отняли Джека?

Ma Да замолчи ты!

Nancy Посмотри на него! Тебе нужно думать о нём!