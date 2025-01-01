JackЯ в этом мире уже 37 часов. Я видел блины, лестницы, птиц, окна и сотни машин. И облака, и полицию, и врачей, и бабушку с дедушкой. Но мама говорит, что они больше не живут вместе в доме-гамаках. Бабушка теперь живёт там с другом Лео. А дедушка живёт далеко. Я видел людей с разными лицами, разным ростом и запахами, которые все вместе разговаривают. Мир — как все телевизоры сразу, и я не знаю, куда смотреть и слушать. Там двери и... ещё двери. А за каждой дверью — другой внутри и другой снаружи. И всё время что-то происходит, происходит, ПРОИСХОДИТ. Это никогда не останавливается. Плюс мир постоянно меняет яркость и жару. И повсюду летают невидимые микробы. Когда я был маленький, я знал только маленькие вещи. Но теперь мне пять, и я знаю ВСЁ!
JackВ мире столько мест. А времени всё меньше, потому что его нужно растягивать тоньше, чем масло, по всем этим местам. И все люди говорят: «Поторопись! Давай! Быстрее! Заканчивай скорее!». Мама спешила «бум» в Небеса, но забыла обо мне. Дурашка Мама! И инопланетяне её обратно сбросили. БУМ! И сломали её.
Джек[про себя]Жил-был, до того как я появился, ты плакал и плакал и смотрел телевизор весь день, пока не стал зомби. Но потом я пролетел с небес, через люк, в Комнату. Фьють! И я толкал тебя изнутри. Бум, бум! А потом вылетел на Ковер с широко открытыми глазами, а ты перерезал шнур и сказал: «Привет, Джек!»
JackЗдесь столько всего вокруг. И иногда страшно. Но ничего, ведь мы с тобой вдвоём...
NancyПривет, Джек. Спасибо, что спас нашу маленькую девочку.
MaЯ знала, что смогу поправиться. Ты спас меня... снова.
JackКогда мне было четыре, я даже не знал, что такое мир, а теперь мы с мамой будем жить в нём вечно, пока не умрём. Это улица в городе в стране, которая называется Америка, и на планете Земля. Это синяя и зелёная планета, которая всё время вращается, и я не понимаю, почему мы не падаем. Потом есть космос. И никто не знает, где находится небеса. Мы с мамой решили, что раз мы не знаем, что нам нравится, мы можем попробовать всё. Здесь так много всего. И иногда страшно, но это нормально, потому что всё равно остаёмся только ты и я.
MaНе учи меня, как воспитывать сына. Извини, что я больше не добрая, но знаешь что? Может, если бы голос в моей голове не говорил «будь хорошей», я бы не помогла тому ур#ду с больной собакой! Оставайся там, Джек. Я вызываю черт#вого адвоката. Я не могу больше оставаться в этом месте.
JackЭггснейк — наш самый давний и самый модный друг. Расплавленная ложка — лучшая, чтобы есть, потому что она более мягкая. Лабиринт — самый запутанный, и она прячет вещи, так что я не знаю, где они. Туалет — лучший в исчезновении какашек. Лампа — самая яркая, если только не отключили свет. Ты лучший в чтении, пении и многом другом, если только у тебя не плохой день. А я лучший в рисовании, прыжках, росте и почти во всём!
MaПрости, что я больше не добрая, но знаешь что? Может, если бы твой голос с фразой «будь добрее» не звучал у меня в голове, я бы и не помогла этому чуваку с его чёртовой больной собакой!
Jack[думает про себя]Раз, два, три... Сначала комната, потом космос с его телевизионными планетами, затем небо. Планета настоящая, но деревья — нет. Пауки настоящие, и однажды комар, который сосал мою кровь. А вот белки и собаки — только на ТВ, кроме Лаки. Он моя собака, которая может когда-нибудь придёт. Монстры слишком большие, чтобы быть настоящими, и море. Телевизионные люди плоские и сделаны из цветов. Но я и ты — настоящие.
MaСлушай, я знаю, что раньше говорила тебе другое, но ты был намного младше. Я не думала, что ты поймёшь, а теперь ты такой взрослый, такой умный. Я знаю, что ты это понимаешь. Откуда, как ты думаешь, старик Ник берёт нашу еду?
MaНет! Это та история, которую ты получишь! Он поместил меня в его садовый сарай. Вот. Комната — это сарай. Он закрыл дверь. Единственный, кто знает код. Ты знаешь, секретные цифры, которые открывают дверь? Он единственный знает, и меня заперли здесь семь лет. Я здесь уже семь лет, ладно.
Officer Parker54-09 вызов. Диспетчер, слушайте внимательно. У нас есть примерное место. Итак, юг по Элм, три стопа после пересечения с Бич. Ищите садовый сарай со световым люком. Также проверьте последние спутниковые снимки на наличие красного пикапа во дворе. 54-09 выдвигаемся.