Himself, former commander of a civilian militia Я не Рэмбо. Я был Генеральным секретарём Командо Акси.

Himself, brother of murdered Ramli Rukun Или это такое страшное преступление, что ты не хотел в этом признаваться?

Himself, former commander of a civilian militia Нет, я не считаю, что это страшно.

Himself, brother of murdered Ramli Rukun Но погиб миллион человек...

Himself, former commander of a civilian militia Это политика. Политика — это процесс достижения своих идеалов.

[смеётся]