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Взгляд тишины
Киноафиша Фильмы Взгляд тишины Награды и номинации фильма Взгляд тишины
The Look of Silence Взгляд тишины 2014 / Дания / Индонезия / Финляндия / Норвегия / Великобритания / Израиль / Франция / США / Германия / Нидерланды
8.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Награды и номинации фильма Взгляд тишины

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2014 Венецианский кинофестиваль 2014
Главный приз жюри
Победитель
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Праздники
Праздники
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Китай, анимация
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, США, триллер
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2023, Франция, биография, драма, исторический
Оппенгеймер
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2023, США, биография, драма, исторический
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Гнев материнский
2023, США, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Телекинез
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2023, Россия, триллер
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2023, Россия, анимация
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