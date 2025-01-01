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Мустанг
Цитаты из фильма Мустанг
Цитаты из фильма Мустанг
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Цитаты
Lale
Дом превратился в фабрику жён, из которой мы так и не вышли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Selma
Я спала со всем миром.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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