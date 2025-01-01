[Последние слова]

[закадровый голос]

Мидоу сделала богатых толстушек чуть менее толстыми, богатых тупых детей — чуть менее тупыми, а хромых богатых мужчин — чуть менее хромыми. И ей так хотелось оказаться на другой стороне... быть толстой, тупой, хромой и богатой. Но больше всего, больше даже чем то, что она никогда не получит этот ресторан, она не могла понять, что эти люди — *ничто* по сравнению с ней. Они были спичками рядом с её костром. Она — последний ковбой, вся в романтике и провалах. Мир менялся, и её виду некуда было идти. Быть маяком надежды для менее удачливых... это одинокое дело.