BrookeКажется, я больна, и не знаю, есть ли у моей болезни название. Просто я сижу и уставляюсь в интернет или телевизор часами, пытаясь этого не делать, а потом вру про то, чем занималась. А потом я так взволнована чем-то, что возбуждение меня переполняет, и я не могу ни спать, ни ничего делать, просто люблю всё на свете, но не понимаю, как заставить себя работать в этом мире.
Трейси[закадровый голос]Мидоу сделала богатых толстушек чуть менее толстыми, богатых тупых детей — чуть менее тупыми, а хромых богатых мужчин — чуть менее хромыми. И ей так хотелось оказаться на другой стороне... быть толстой, тупой, хромой и богатой. Но больше всего, больше даже чем то, что она никогда не получит этот ресторан, она не могла понять, что эти люди — *ничто* по сравнению с ней. Они были спичками рядом с её костром. Она — последний ковбой, вся в романтике и провалах. Мир менялся, и её виду некуда было идти. Быть маяком надежды для менее удачливых... это одинокое дело.
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BrookeЯ знаю, что я смешная. Я всё о себе знаю. Вот почему я не могу ходить к психологу.
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BrookeТы не можешь *по-настоящему* знать, что значит *хотеть* чего-то, пока тебе *хотя бы* не стукнет 30. А потом с каждым годом это желание только растёт... потому что *хотелок* становится больше, а *возможностей* меньше. Как с каждым годом жизнь кажется короче, потому что это всё меньшая часть твоей общей жизни. Вот так. Но наоборот. Всё превращается в чистое желание.
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BrookeВ восемнадцать лет измены не бывает. Вы все должны постоянно друг друга трогать.
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TonyМне нужен кто-то, кого я могу любить, а не кто-то, с кем нужно поспевать.
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BrookeТы намного больший му#ак, чем казался сначала.
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BrookeНаверное, я в итоге сделаю что-то грустное, но молодое.
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TracyИногда мне кажется, что я умнее и лучше всех вокруг. Не обязательно в математике или науке, или в том, где "восток", а где "запад", но практически во всём остальном. И если бы я смогла найти свой стиль, я бы ещё и стала самой красивой женщиной в мире.
TonyИногда мне кажется, что я гений. И мне бы хотелось просто перемотать жизнь вперёд до того момента, когда все это поймут.
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NicoletteПочему бы тебе просто не засунуть пасту ей в п****?
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TracyБыло ясно, что то, чего Мидоу хотела больше всего на свете, то, что должно было определить её, дать ей смысл жизни, всю её энергию и талант — этот ресторан — никогда не осуществится. Самое удивительное было то, что Мидоу действительно была этому удивлена. Она видела мир с жёсткой точностью, но не могла увидеть себя и свою судьбу. А я, потому что был в неё влюблён, решил, что не увижу этого тоже.
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BrookeМне пофиг, потому что я не подруга Теннесси Уильямса.
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TracyЯ так впечатлена тобой и в то же время так за тебя переживаю.
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BrookeСтранно, что человек, который изучает камни, так увлечён Иисусом.
BrookeПожалуйста, кто-нибудь защитите меня от этого монстра.
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BrookeЯ думала, я реально пойду в колледж. Я же не ампутантка.
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BrookeЯ хочу всего и сразу. Хочу чувствовать себя разбитой, просыпаться, и мне уже 40. Всю жизнь я бегала за чем-то и стучалась в двери... и мне надоело бегать за людьми. Я хочу стать тем местом, куда люди сами приходят. Хочу создать дом для всех тех, кто стучится и убегает. В этом я хороша. Мне это нравится. Я храню очаг. Это же слово, да? Очаг?
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BrookeХватит называть её этими старомодными именами.
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BrookeЯ никогда не ходила в колледж. Я самоучка. Знаешь, что это значит?