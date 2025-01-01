Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Госпожа Америка Цитаты из фильма Госпожа Америка

Цитаты из фильма Госпожа Америка

Brooke Кажется, я больна, и не знаю, есть ли у моей болезни название. Просто я сижу и уставляюсь в интернет или телевизор часами, пытаясь этого не делать, а потом вру про то, чем занималась. А потом я так взволнована чем-то, что возбуждение меня переполняет, и я не могу ни спать, ни ничего делать, просто люблю всё на свете, но не понимаю, как заставить себя работать в этом мире.
Tracy Кажется, у меня тоже это есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Последние слова]
Трейси [закадровый голос] Мидоу сделала богатых толстушек чуть менее толстыми, богатых тупых детей — чуть менее тупыми, а хромых богатых мужчин — чуть менее хромыми. И ей так хотелось оказаться на другой стороне... быть толстой, тупой, хромой и богатой. Но больше всего, больше даже чем то, что она никогда не получит этот ресторан, она не могла понять, что эти люди — *ничто* по сравнению с ней. Они были спичками рядом с её костром. Она — последний ковбой, вся в романтике и провалах. Мир менялся, и её виду некуда было идти. Быть маяком надежды для менее удачливых... это одинокое дело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Я знаю, что я смешная. Я всё о себе знаю. Вот почему я не могу ходить к психологу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Ты не можешь *по-настоящему* знать, что значит *хотеть* чего-то, пока тебе *хотя бы* не стукнет 30. А потом с каждым годом это желание только растёт... потому что *хотелок* становится больше, а *возможностей* меньше. Как с каждым годом жизнь кажется короче, потому что это всё меньшая часть твоей общей жизни. Вот так. Но наоборот. Всё превращается в чистое желание.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke В восемнадцать лет измены не бывает. Вы все должны постоянно друг друга трогать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Мне нужен кто-то, кого я могу любить, а не кто-то, с кем нужно поспевать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Ты намного больший му#ак, чем казался сначала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Наверное, я в итоге сделаю что-то грустное, но молодое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tracy Иногда мне кажется, что я умнее и лучше всех вокруг. Не обязательно в математике или науке, или в том, где "восток", а где "запад", но практически во всём остальном. И если бы я смогла найти свой стиль, я бы ещё и стала самой красивой женщиной в мире.
Tony Иногда мне кажется, что я гений. И мне бы хотелось просто перемотать жизнь вперёд до того момента, когда все это поймут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nicolette Почему бы тебе просто не засунуть пасту ей в п****?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tracy Было ясно, что то, чего Мидоу хотела больше всего на свете, то, что должно было определить её, дать ей смысл жизни, всю её энергию и талант — этот ресторан — никогда не осуществится. Самое удивительное было то, что Мидоу действительно была этому удивлена. Она видела мир с жёсткой точностью, но не могла увидеть себя и свою судьбу. А я, потому что был в неё влюблён, решил, что не увижу этого тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Мне пофиг, потому что я не подруга Теннесси Уильямса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tracy Я так впечатлена тобой и в то же время так за тебя переживаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Странно, что человек, который изучает камни, так увлечён Иисусом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tracy Твоя трагедия — твоя броня.
Brooke Пожалуйста, кто-нибудь защитите меня от этого монстра.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Я думала, я реально пойду в колледж. Я же не ампутантка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Я хочу всего и сразу. Хочу чувствовать себя разбитой, просыпаться, и мне уже 40. Всю жизнь я бегала за чем-то и стучалась в двери... и мне надоело бегать за людьми. Я хочу стать тем местом, куда люди сами приходят. Хочу создать дом для всех тех, кто стучится и убегает. В этом я хороша. Мне это нравится. Я храню очаг. Это же слово, да? Очаг?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Хватит называть её этими старомодными именами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Я никогда не ходила в колледж. Я самоучка. Знаешь, что это значит?
Tracy Да
Brooke Это слово — одна из вещей, которым я научилась сама.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Что там происходит в колледже?
Tracy Все в полном восторге от автомата с замороженным йогуртом в студенческом центре.
Brooke Я видела, как умирала моя мама.
Tracy Что?
Brooke Я была с мамой, когда она умирала.
Tracy Я не знаю ни одного умершего.
Brooke Это круто с этим автоматом. Все, кого я люблю, умирают.
Brooke Brooke, Tracy: Смех
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tracy's mom Ты не саркастична, не притворяйся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Иногда мне кажется, что у меня толстые руки.
Dylan Мне нравятся толстые руки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Конечно, меня можно ранить. Я самый чувствительный человек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dylan Я только вчера узнал, что значит «чувствительный к регистру», серьезно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Ты думаешь, я беглая туша, обречённая на провал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tracy Если меня нет в моём теле, то где я?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Меня так не воспитывали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tracy Если бы я только могла поддерживать свой вид, я была бы самой красивой женщиной в мире.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Круто, что у вас есть аппарат для замороженного йогурта. Все, кого я знаю, умирают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Нью-Йорк уже не тот Нью-Йорк, который я знала. Тут слишком много стройки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tracy Ты хочешь, чтобы другие делали то, что ты не можешь, чтобы потом свалить на них вину.
Tony *Раньше ты был таким милым.*
Tracy Я тот же самый. Просто теперь я иду в другую сторону.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Первые реплики]
Трейси [за кадром] Она говорила что-то вроде: «Разве не каждая история — это история предательства?» Нет, я так не думала. Но я никогда не могла ей возразить. Мне было слишком приятно с ней соглашаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dylan Что бы ты ни делал, это работает.
Brooke Нет, не работает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Мне по#уй, потому что я не подруга Теннесси Уильямса!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dylan Если бы ты открыл ресторан, через год ты бы вернулся сюда и просил *в пять* раз больше.
Brooke Если бы он был успешным — нет.
Dylan А каковы шансы?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tracy У меня тоже был разрыв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Мне нравится выпивать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Все читают историю Трейси. Брук начинает переворачивать страницу. Все одновременно]
Karen Просто...
Tony Да, пожалуйста.
Dylan Нет...
Mamie-Claire Подожди, она еще не закончена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dylan Я играю эту роль для тебя. Я парень в флисовой куртке, но я не просто какой-то х#й, который финансирует твои фитнес-цели.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brooke Госпожа Америка. Разве это не звучит как героиня Америки?
Tracy Скорее как любовница Америки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
Люди должны были стать не батарейками: вот как в «Матрицу» собирались вплести нейросети
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше