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Я плюю на ваши могилы 3
Цитаты из фильма Я плюю на ваши могилы 3
Цитаты из фильма Я плюю на ваши могилы 3
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Цитаты
Jennifer Hills
Прости меня, отец, но мне по б##у.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jennifer Hills
Там снаружи — одни хищники и жертвы. Либо ты тот, либо другой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Would-be Rapist
[Насильно наваливаясь] Ну давай, умник, сделай что-нибудь толковое. Ты же знаешь, тебе нравится по-жёсткому.
Would-be Rapist
[Принимая минет] Вот так. Не только кончик, дорогая.
Jennifer Hills
[Достаёт нож и наносит удар себе в член]
Would-be Rapist
[Кричит]
Jennifer Hills
[Откусывает кончик, разрезает член пополам, многократно наносит удары ножом и выплёвывает] Только кончик, дорогая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jennifer Hills
Справедливость — это не то, что получают, а то, что отдают взад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective Glen Bolton
Почему ты изменила имя?
Jennifer Hills
[спокойно, без эмоций] Я больше не хотела быть Дженнифер Хиллс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jennifer Hills
Я сказала нет.
Would-be Rapist
[Сильно целуя её] Давай, я знаю, ты хочешь почувствовать это.
Jennifer Hills
Что ты за жалкая отмороженная п#зда. Я думала, это у тебя клитор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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