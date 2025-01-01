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Киноафиша Фильмы Я плюю на ваши могилы 3 Цитаты из фильма Я плюю на ваши могилы 3

Цитаты из фильма Я плюю на ваши могилы 3

Jennifer Hills Прости меня, отец, но мне по б##у.
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Jennifer Hills Там снаружи — одни хищники и жертвы. Либо ты тот, либо другой.
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Would-be Rapist [Насильно наваливаясь] Ну давай, умник, сделай что-нибудь толковое. Ты же знаешь, тебе нравится по-жёсткому.
Would-be Rapist [Принимая минет] Вот так. Не только кончик, дорогая.
Jennifer Hills [Достаёт нож и наносит удар себе в член]
Would-be Rapist [Кричит]
Jennifer Hills [Откусывает кончик, разрезает член пополам, многократно наносит удары ножом и выплёвывает] Только кончик, дорогая.
🧡
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Jennifer Hills Справедливость — это не то, что получают, а то, что отдают взад.
🧡
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🥺
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Detective Glen Bolton Почему ты изменила имя?
Jennifer Hills [спокойно, без эмоций] Я больше не хотела быть Дженнифер Хиллс.
🧡
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Jennifer Hills Я сказала нет.
Would-be Rapist [Сильно целуя её] Давай, я знаю, ты хочешь почувствовать это.
Jennifer Hills Что ты за жалкая отмороженная п#зда. Я думала, это у тебя клитор.
🧡
👏
🥺
🤔
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