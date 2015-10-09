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Новые русские 2 2015 / Россия
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Отзывы о фильме «Новые русские 2»

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Тимур 9 октября 2015, 16:47
Отличные короткометражки с именами девочек - Настя и Кира - и очень смешная про портфолио, режиссер очень талантливый.

Во всяком случае, смотрится на одном дыхании, и даже есть общая сюжетная линия у некоторых, совершенно не связанных историй. Так, например, перекликаются первая и последняя короткометражки (и там и там речь заходит об отношениях отцов и детей).

Да и в целом кино оставляет приятное ощущение.
9 октября 2015, 16:47 Ответить
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