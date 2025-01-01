[финальные реплики]

Когда я думаю об этой поездке, я вижу, как мы с Дэвидом сидим на переднем сиденье его машины. Мы оба так молоды. Он хочет чего-то лучше, чем у него есть. А я хочу ровно то, что у него уже есть. Никто из нас не знает, куда пойдут наши жизни. Там пахнет жвачкой, содовой и дымом. И это был лучший разговор, который у меня когда-либо был. Дэвид считал, что книги существуют, чтобы не дать тебе чувствовать себя одиноким. Если бы я мог, я сказал бы Дэвиду, что те дни с ним напоминали мне, какова жизнь, а не были отдушиной от неё. И я бы сказал ему, что это заставляло меня чувствовать себя гораздо менее одиноким.