David Foster WallaceРаньше это называли духовным кризисом: ощущение, что каждый аксиома в твоей жизни оказалась ложной... и на самом деле ничего нет. И ты — ничто. И всё это — обман, и ты намного лучше всех, потому что видишь, что это просто обман, и в то же время ты намного хуже, потому что не можешь нормально функционировать.
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David Foster WallaceЯ не говорю, что смотреть телевизор — это плохо или пустая трата времени, так же как и — ну, скажем — мастурбация не плоха и не пустая трата времени; это приятный способ провести несколько минут — но если ты делаешь это по 20 раз в день; если твои основные сексуальные отношения — с рукой — значит, что-то не так...
David LipskyДа, но при мастурбации хотя бы какое-то действие происходит, верно? Разве это не лучше?
David Lipsky[смеётся]Нет, не собираюсь — но если можешь, говори в микрофон...
David Foster WallaceДа, ты совершаешь мышечные движения рукой, когда дрочишь. Но на самом деле, я думаю, ты запускаешь фильм в своей голове. У тебя фантазийные отношения с кем-то нереальным... просто чтобы вызвать нейрологическую реакцию. Так что по мере того, как интернет будет развиваться в следующие 10–15 лет... и виртуальная реальность порно станет реальностью, нам придётся создать какую-то настоящую штуку внутри себя... чтобы выключать чистое, неразбавленное удовольствие. Или, не знаю, как ты, а я буду вынужден покинуть планету. Потому что технологии будут становиться всё лучше и лучше. И всё легче и легче... и всё удобнее и приятнее... сидеть одному с изображениями на экране... которые дают нам люди, не любящие нас, а желающие наших денег. И это нормально в малых дозах, но если это — основной элемент твоего рациона, ты умрёшь.
David Foster WallaceНу, я думаю, что застенчивость — это, по сути, быть настолько погружённым в себя, что становится трудно находиться рядом с другими людьми.
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David Foster WallaceВ книге есть одна мысль: когда кто-то прыгает из горящего небоскрёба, дело не в том, что он перестал бояться падения, а в том, что альтернатива куда ужаснее. И вот тогда тебя приглашают задуматься — что же может быть настолько ужасным, что прыжок в смерть кажется спасением. Не знаю, был ли у тебя опыт с такими вещами. Но это хуже любой физической травмы. Возможно, раньше это называли духовным кризисом: ощущением, что все аксиомы твоей жизни оказались ложью... и на самом деле ничего нет. И ты — ничто. И всё это — иллюзия, и ты лучше всех, потому что видишь, что это всего лишь иллюзия, и хуже всех, потому что ты, чёрт возьми, не можешь нормально жить. Это действительно ужасно.
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David LipskyОн хочет больше, чем имеет. Я хочу ровно то, что у него уже есть.
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David Lipsky[финальные реплики]Когда я думаю об этой поездке, я вижу, как мы с Дэвидом сидим на переднем сиденье его машины. Мы оба так молоды. Он хочет чего-то лучше, чем у него есть. А я хочу ровно то, что у него уже есть. Никто из нас не знает, куда пойдут наши жизни. Там пахнет жвачкой, содовой и дымом. И это был лучший разговор, который у меня когда-либо был. Дэвид считал, что книги существуют, чтобы не дать тебе чувствовать себя одиноким. Если бы я мог, я сказал бы Дэвиду, что те дни с ним напоминали мне, какова жизнь, а не были отдушиной от неё. И я бы сказал ему, что это заставляло меня чувствовать себя гораздо менее одиноким.
David Foster WallaceДа, думаю, писать книги — это немного как растить детей, понимаешь — надо быть осторожным; мм; можно гордиться своей работой, но я считаю, что плохо, когда кто-то хочет, чтобы слава отражалась на нём.