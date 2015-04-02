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Майкл Манн решил тряхнуть стариной и воскресить в киноформате культовый сериал 80-х Miami Vice, одним из сценаристов и исполнительных продюсеров которого он, собственно говоря, и подвизался два десятилетия тому назад. Однако на новом своем витке «Полиция Майами» лишилась прежнего глянца и лоска: Манн оправил картину в рамку предельного – с привкусом документалистики – реализма, сдержанного и беспощадного. Лишенные патетики диалоги, репортажная съемка, правдоподобные (без сворачивания шей,…