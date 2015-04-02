Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полиция Майами. Отдел нравов Полиция Майами. Отдел нравов
Киноафиша Фильмы Полиция Майами. Отдел нравов Отзывы о фильме «Полиция Майами. Отдел нравов»
Miami Vice Полиция Майами. Отдел нравов 2006 / Германия / США
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Полиция Майами. Отдел нравов»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Майкл Манн решил тряхнуть стариной и воскресить в киноформате культовый сериал 80-х Miami Vice, одним из сценаристов и исполнительных продюсеров которого он, собственно говоря, и подвизался два десятилетия тому назад. Однако на новом своем витке «Полиция Майами» лишилась прежнего глянца и лоска: Манн оправил картину в рамку предельного – с привкусом документалистики – реализма, сдержанного и беспощадного. Лишенные патетики диалоги, репортажная съемка, правдоподобные (без сворачивания шей,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Stranger 2 апреля 2015, 12:51
Народ, как фильм?! :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Loly 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (bmw, 03/08/2006 - 18:36:05):Сегодня идем на премьеру, блин уже не терпиться, мне кажется что интересно сняли,что-то наверное в стиле "Плохих парней"

Завтра обсудим

Да "Плохие парни это клево" все части - мои любимеы актеры и сюжеты прикольные...............Если отдел нравов такой же, я пойду тоже)✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Shizik 2 апреля 2015, 12:51
А кто-нибудь может подсказать где можно музыку из фильма скачать. Мне из начала, там где они в клубе. Там еще слова звучат типа "Their are"?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непослушная
Непослушная 42 комментария
Капернаум
Капернаум 2 комментария
Праведник
Праведник 76 комментариев
Титаник
Титаник 2 комментария
Крушение
Крушение 20 комментариев
Изумительный Морис
Изумительный Морис 17 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши