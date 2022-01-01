Боксер 3D, 2004

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о выходе в прокат О фильме Фильм "Боксер 3D" посвящен кинозвездам будущего – виртуальным актерам, создаваемым с помощью компьютерных технологий. Вы увидите процесс создания главного героя фильма – боксера Слима. Прямо на ваших глазах он будет придуман, нарисован, получит объем, обретет плоть, будет одет и, наконец, научится двигаться. Полностью подготовленный к жизни, Слим рвется совершать подвиги. В роли боксера наилегчайшего веса он должен выйти на ринг и сразиться с боксером-тяжеловесом по прозвищу Киллер! Станьте свидетелем самого захватывающего боксерского поединка года! Развернуть 7.2 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 6 Продолжительность 40 минут Год выпуска 2004 Прокатчик Киносфера Режиссер Пьер Ляшапелль В ролях Мартен Дренвий Бенуа Брир Рональд Уль Дид Белизер Все актеры и съемочная группа 1 постер

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