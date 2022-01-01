Боксер 3D, 2004

Фильм "Боксер 3D" посвящен кинозвездам будущего – виртуальным актерам, создаваемым с помощью компьютерных технологий.
Вы увидите процесс создания главного героя фильма – боксера Слима. Прямо на ваших глазах он будет придуман, нарисован, получит объем, обретет плоть, будет одет и, наконец, научится двигаться. Полностью подготовленный к жизни, Слим рвется совершать подвиги. В роли боксера наилегчайшего веса он должен выйти на ринг и сразиться с боксером-тяжеловесом по прозвищу Киллер!
Станьте свидетелем самого захватывающего боксерского поединка года!