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Боксер 3D
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Adventures in Animation 3D

Боксер 3D, 2004

2004 / Канада
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Фильм "Боксер 3D" посвящен кинозвездам будущего – виртуальным актерам, создаваемым с помощью компьютерных технологий.

Вы увидите процесс создания главного героя фильма – боксера Слима. Прямо на ваших глазах он будет придуман, нарисован, получит объем, обретет плоть, будет одет и, наконец, научится двигаться. Полностью подготовленный к жизни, Слим рвется совершать подвиги. В роли боксера наилегчайшего веса он должен выйти на ринг и сразиться с боксером-тяжеловесом по прозвищу Киллер!

Станьте свидетелем самого захватывающего боксерского поединка года!

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2004
Прокатчик Киносфера
Режиссер
Пьер Ляшапелль
В ролях
Мартен Дренвий
Бенуа Брир
Рональд Уль
Дид Белизер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Боксер 3D 1 постер
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