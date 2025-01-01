PhilМужчина теряет жену — он вдовец. Ребенок теряет родителя — он сирота. Но потерять ребенка... для этого нет слова. И не должно быть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DavisУважаемая компания Champion Vending: я положил в ваш автомат пять четвертаков и нажал B2, что должно было дать мне арахисовые M&M's. К сожалению, этого не произошло. Меня это расстроило, потому что я был очень голоден, да и моя жена умерла десять минут назад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DavisА как насчёт мальчиков в школе? Есть кто-то, кто тебе нравится, кто кажется привлекательным?
ChrisМожет, Эндрю Уайт. Он на курс младше, и у нас вместе физкультура. Нам приходится переодеваться вместе.
DavisЧто? Я... Знаешь, я просто считаю, что женское нижнее бельё заслуживает отдельного места.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Крис[в его письме]Дорогой Дэвис, спасибо за письмо. Восстанавливаюсь медленно, но верно. Несмотря на боль, должен сказать — быть собой приятно. Кстати, мама ушла от Карла, к сведению. У меня для тебя небольшой подарок. Будь на причале 64 в эту субботу ровно в 11:00. Поверь мне.
Дэвис[прибывает как раз вовремя, чтобы увидеть снос здания]
КрисП.С. Иди п######. С наилучшими пожеланиями, Дэвис с. Митчелл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RayНикому сейчас не нужны карусели. Люди хотят американские горки, которые переворачивают тебя и вызывают рвоту.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karen[по телефону]Ещё раз извиняюсь, мистер Митчелл. Это очень непрофессионально.
DavisРазрушение, уничтожение. Ну неужели тебе никогда не хотелось просто разнести что-нибудь к чёртям?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Davis[думает]Мои родители уехали сегодня днем в Тампу, а я остался в аэропорту еще на пару часов, наблюдая, как люди ходят туда-сюда с багажом. Вдруг я охвачен... подожди... меня переполняет... растущее любопытство. Что в этих сумках? Хочу знать, без чего эти люди не могут четыре дня в Баффало. Хочу пройтись по каждому из них и вывалить их барахло в огромную кучу.
DavisА этот парень из национальной гвардии? Хочу подержать его оружие. Хочу защищать свою страну.
[представляет, как целится в плохих парней]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris[Дэвис весь серьезный, но потом Крис хватает его за щеки и пытается заставить улыбнуться]Стой, так, ровно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тодд[Дэвис прервал собеседование на стипендию]Эм... потерял нить. Мы выиграли.