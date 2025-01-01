[думает]

Мои родители уехали сегодня днем в Тампу, а я остался в аэропорту еще на пару часов, наблюдая, как люди ходят туда-сюда с багажом. Вдруг я охвачен... подожди... меня переполняет... растущее любопытство. Что в этих сумках? Хочу знать, без чего эти люди не могут четыре дня в Баффало. Хочу пройтись по каждому из них и вывалить их барахло в огромную кучу.