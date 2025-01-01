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Цитаты из фильма Разрушение

Davis Ты, наверное, Крис.
Chris Ты еб## мою маму?
Davis Нет, не еб##. Мы просто спали...
Chris [перебивает] Она с##а сумасшедшая. Если ты не заметил, она — еб##ая наркоманка. Она называет это каннабисом, потому что так ей кажется, что она меньше еб##ая наркоманка.
Davis Ты слишком часто говоришь "еб##".
Chris И что?
Davis Значит, ты просто не умеешь это правильно использовать.
Chris Что за хрень?
Davis Вот что я имею в виду. "Еб##" — отличное слово, но если слишком часто его использовать, оно теряет смысл, и ты звучишь глупо.
Chris Иди на х#р.
Davis Именно. Я ничего не чувствую, а ты звучишь как идиот. Всего хорошего.
[Дэвис уходит]
Chris Кто, б...
[думает об этом]
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Phil Мужчина теряет жену — он вдовец. Ребенок теряет родителя — он сирота. Но потерять ребенка... для этого нет слова. И не должно быть.
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Davis Уважаемая компания Champion Vending: я положил в ваш автомат пять четвертаков и нажал B2, что должно было дать мне арахисовые M&M's. К сожалению, этого не произошло. Меня это расстроило, потому что я был очень голоден, да и моя жена умерла десять минут назад.
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Davis А как насчёт мальчиков в школе? Есть кто-то, кто тебе нравится, кто кажется привлекательным?
Chris Может, Эндрю Уайт. Он на курс младше, и у нас вместе физкультура. Нам приходится переодеваться вместе.
Davis Ты смотришь на него, когда переодеваешься?
Chris Нет.
Davis Тогда я думаю, что ты не гей, Крис.
Chris Я стараюсь не смотреть. Говорю себе, что нельзя.
Davis Да, нет, это нормально, понимаешь. Ты молодой, любопытный, это...
Chris Иногда я представляю его член у себя во рту.
Davis О. Это другое дело.
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Davis Кто, б#я, ездит на универсале?
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Davis [Филу] Между вашей дочерью и мной была любовь, просто я не сумел её удержать
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Davis Ты реально сломанный ребенок.
Chris Ты сломанный взрослый.
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Karen Я не могу с тобой переспать. Это было бы опасно.
Davis Опять это слово. Карл правда уехал, или ты его порезала на куски и засунула в ящик для носков?
Karen Это абсурд. У меня нет ящика для носков.
Davis Так... где ты тогда хранишь все свои носки?
Karen В том же ящике, что и нижнее бельё.
Davis Что? Я... Знаешь, я просто считаю, что женское нижнее бельё заслуживает отдельного места.
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[последние слова]
Крис [в его письме] Дорогой Дэвис, спасибо за письмо. Восстанавливаюсь медленно, но верно. Несмотря на боль, должен сказать — быть собой приятно. Кстати, мама ушла от Карла, к сведению. У меня для тебя небольшой подарок. Будь на причале 64 в эту субботу ровно в 11:00. Поверь мне.
Дэвис [прибывает как раз вовремя, чтобы увидеть снос здания]
Крис П.С. Иди п######. С наилучшими пожеланиями, Дэвис с. Митчелл.
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Ray Никому сейчас не нужны карусели. Люди хотят американские горки, которые переворачивают тебя и вызывают рвоту.
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Karen [по телефону] Ещё раз извиняюсь, мистер Митчелл. Это очень непрофессионально.
Davis Обслуживание клиентов — это профессия?
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Chris Бульдозер. Знаешь, на eBay можно купить почти всё. Только бы инструкция к нему шла в комплекте.
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Chris [покупки в хозяйственном магазине] Зачем тебе вся эта хрень?
Davis Эээ, инструменты профессии, мой юный друг.
Chris Какая профессия?
Davis Разрушение, уничтожение. Ну неужели тебе никогда не хотелось просто разнести что-нибудь к чёртям?
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Davis [думает] Мои родители уехали сегодня днем в Тампу, а я остался в аэропорту еще на пару часов, наблюдая, как люди ходят туда-сюда с багажом. Вдруг я охвачен... подожди... меня переполняет... растущее любопытство. Что в этих сумках? Хочу знать, без чего эти люди не могут четыре дня в Баффало. Хочу пройтись по каждому из них и вывалить их барахло в огромную кучу.
Davis А этот парень из национальной гвардии? Хочу подержать его оружие. Хочу защищать свою страну.
[представляет, как целится в плохих парней]
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Chris [Дэвис весь серьезный, но потом Крис хватает его за щеки и пытается заставить улыбнуться] Стой, так, ровно.
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Тодд [Дэвис прервал собеседование на стипендию] Эм... потерял нить. Мы выиграли.
Дэвис О. Что выиграл?
Тодд Плавание. Я пловец.
Дэвис А. Ты плаваешь? Знаешь, я раньше плавал в бассейне при спортзале, а потом понял, сколько там людей, которые, ну, п##дят в воду, и это меня как-то оттолкнуло. Да.
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Dr. Brodkey [после проведения нескольких тестов] Дэвис... не знаю, как тебе это сказать. Давай. Сам посмотри...
[теперь указывает на экран, другие врачи смотрят]
Dr. Brodkey Часть твоего сердца отсутствует.
Davis Что? Как это могло случиться?
Dr. Brodkey Судя по следам укусов, это, наверное, вороные моли.
Davis [внезапно возвращается в реальность в кабинете врача]
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Davis [его первые слова по телефону] Я только что разобрал кофемашину за две тыщи баксов.
Karen Зачем ты позвонил, мистер Митчелл?
Davis А ты зачем взяла трубку?
Karen В твоих письмах что-то есть. Я прямо сейчас перечитываю одно в ванной. Я не моюсь, просто сижу здесь.
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Davis Пусть п#т Фил!
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Chris [на его кухне с кувалдами] Что ты, собственно, делаешь?
Davis Я разбираю свой брак.
[начинает размахивать]
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Davis Извините, здесь Карен Морено?
Bucaneer Diner Waitress Кто?
Davis Блондинка, карие глаза, но не латиноамериканка, как можно подумать по имени.
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Todd Итак, Карен... можно мне потрогать твои с#с#?
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Phil Французский поэт Поль Валери сказал, и я с ним согласен: «Будущее уже не то, что раньше.»
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