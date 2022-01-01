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Разрушение
Разрушение, 2015: актеры и роли
Demolition
Разрушение
2015 / США
Трейлер
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Разрушение, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Марк Валле
Jean-Marc Vallée
В ролях
Джейк Джилленхол
Jake Gyllenhaal
Наоми Уоттс
Naomi Watts
Уасс М. Стивенс
Wass Stevens
Хезер Линд
Heather Lind
Крис Купер
Chris Cooper
Полли Дрэйпер
Polly Draper
Брендан Дулинг
Brendan Dooling
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