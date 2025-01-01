[её первый разговор с Кастильо]

Люди забывают, что ты сказал, но они помнят, как ты заставил их почувствовать. Уоррен Битти. А сейчас ты заставляешь людей чувствовать, что собираешься их пристрелить. Люди тебя не любят. Но это нормально. Ведь любовь и страх редко уживаются вместе, и если выбирать между ними, то безопаснее быть в страхе, чем в любви. Это тоже Уоррен Битти. Нет, это не он. Это Макиавелли.