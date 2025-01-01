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Киноафиша Фильмы Наш бренд – кризис Цитаты из фильма Наш бренд – кризис

Цитаты из фильма Наш бренд – кризис

Jane Таков мир, такова политика. Вот как это работает. Сначала большие обещания, а в итоге — полный ноль. Но, как говорил один человек: «Если бы голосование что-то меняло, его бы запретили.»
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Pat Candy Знаете, когда Эдалай Стивенсон баллотировался в президенты, одна женщина подошла к нему на митинге и сказала: «Каждый думающий человек будет голосовать за вас». А Стивенсон ответил: «Мэм, этого недостаточно. Мне нужно большинство.»
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Jane [лама уходит с площадки и попадает под машину] Кажется, он лучше покончил с собой, чем сниматься в нашей рекламе.
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Jane "Власть можно удержать с помощью оружия, но гораздо лучше завоевать сердце нации."
Pat Candy Приятно слышать.
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[последние реплики]
Jane Я просто каталась по кругу и по кругу. Пока не вырвалась. Сошла с этого каруселя.
Jane Как кто-то сказал: «Если тебе не нравится дорога, по которой идёшь, начни прокладывать другую».
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Castillo Вы меня наняли?
Jane Извините?
Castillo Вы меня наняли?
Jane Нет, нет...
Castillo Я нанял *вас*!
Jane Нет, меня никто не нанимал. Меня нельзя нанять. Если только вы не имеете в виду, в э-э, техническом смысле, тогда да, наверное, меня и наняли.
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Castillo Лидер должен быть отцом для своего народа. Я всегда так думал. Иногда отец должен быть строг с детьми ради их же блага. Те люди там этого не понимают.
Eddie Что бы ни случилось, сэр, я очень горжусь, что работаю на вас.
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Pat Candy [Джейн, которая молчит] Если слишком долго сражаешься с монстрами, сам становишься монстром. А если слишком долго смотришь в бездну... «Чёрт знает, что там дальше. Я не знаю...»
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Jane Тот, кто не решится рисковать, в жизни ничего не добьётся.
Hugo О, смотрите. Давайте без этих ваших Сунь-Цзы.
Jane Это не Сунь-Цзы, это Мохаммед Али.
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Castillo Я тут главный. Понял?
Jane Нет, нет. Слушай, ты не главный. Ты не главный. *Я* не главный. Понял? Почему ты этого не понимаешь?
Castillo Что ты только что сказал?
Jane Может, вообще никто не главный! Может, мы все просто катимся по хреновой горе и за рулём никого нет. Не знаю! Сэр, почему вы не можете сказать то, что должны? В чём проблема?
Castillo Потому что я не кукла, с которой ты играешь!
Jane Конечно, ты кукла! Конечно! Как и я! Мы просто... пешки.
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Pat Candy Так вот, слушай, когда это всё закончится — то есть, как бы ни сложилось — когда мы вернёмся домой, я собираюсь провести часы, доставляя себе удовольствие, думая о тебе.
Jane Для меня будет честь, Пэт. Большое спасибо.
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Jane [её первый разговор с Кастильо] Люди забывают, что ты сказал, но они помнят, как ты заставил их почувствовать. Уоррен Битти. А сейчас ты заставляешь людей чувствовать, что собираешься их пристрелить. Люди тебя не любят. Но это нормально. Ведь любовь и страх редко уживаются вместе, и если выбирать между ними, то безопаснее быть в страхе, чем в любви. Это тоже Уоррен Битти. Нет, это не он. Это Макиавелли.
[задушевный смешок]
Jane Прости, я просто шутила.
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Jane Это похищение души? Да, это похищение души. Это реклама. Ты убеждаешь людей в том, что им нужно то, что им не нужно, потом даёшь это им, и при этом зарабатываешь.
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Pat Candy Так может, потом, да?
Jane Возможно.
Pat Candy Да?
Jane Ага.
Pat Candy Ты понимаешь, о чём я, да?
Jane Могу только предполагать.
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Interviewer Когда вы начинали карьеру, у вас, наверное, были герои, образцы для подражания?
Jane Кто мои герои? Ну, когда я только начала работать в этой сфере, моими героями были политики и лидеры. А потом я с ними познакомилась.
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Jane Линдон Джонсон баллотировался в конгресс и говорит своему менеджеру запустить слух, что его соперник ебет свиней. Менеджер отвечает: «Никто в это не поверит». А он говорит: «Я знаю. Мне просто хочется услышать, как он это отрицает.»
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