JaneТаков мир, такова политика. Вот как это работает. Сначала большие обещания, а в итоге — полный ноль. Но, как говорил один человек: «Если бы голосование что-то меняло, его бы запретили.»
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Pat CandyЗнаете, когда Эдалай Стивенсон баллотировался в президенты, одна женщина подошла к нему на митинге и сказала: «Каждый думающий человек будет голосовать за вас». А Стивенсон ответил: «Мэм, этого недостаточно. Мне нужно большинство.»
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Jane[лама уходит с площадки и попадает под машину]Кажется, он лучше покончил с собой, чем сниматься в нашей рекламе.
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Jane"Власть можно удержать с помощью оружия, но гораздо лучше завоевать сердце нации."
Jane[её первый разговор с Кастильо]Люди забывают, что ты сказал, но они помнят, как ты заставил их почувствовать. Уоррен Битти. А сейчас ты заставляешь людей чувствовать, что собираешься их пристрелить. Люди тебя не любят. Но это нормально. Ведь любовь и страх редко уживаются вместе, и если выбирать между ними, то безопаснее быть в страхе, чем в любви. Это тоже Уоррен Битти. Нет, это не он. Это Макиавелли.
InterviewerКогда вы начинали карьеру, у вас, наверное, были герои, образцы для подражания?
JaneКто мои герои? Ну, когда я только начала работать в этой сфере, моими героями были политики и лидеры. А потом я с ними познакомилась.
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JaneЛиндон Джонсон баллотировался в конгресс и говорит своему менеджеру запустить слух, что его соперник ебет свиней. Менеджер отвечает: «Никто в это не поверит». А он говорит: «Я знаю. Мне просто хочется услышать, как он это отрицает.»