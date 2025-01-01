XanderИменно поэтому ты не можешь прийти на вечеринку, потому что у тебя остроумие со всеми. Ты обожаешь остроумные ответы. Все, что ты хочешь — это сновать по вечеринке, флиртовать с мамочками. А потом все злятся, начинают ссориться, кричат на Наоми, Наоми кричит на меня, и тогда они не дают своим детям играть с моими. А я вынужден играть с моим ребенком, потому что у моих детей нет друзей. Я растю детей без друзей из-за тебя! Ты понимаешь?
XanderЭто настоящая каскадная к###ня, которую ты создал.
JakeЭто просто невероятное количество логических прыжков по Малкольму Гладуэллу.
XanderА ты потратил десять тысяч часов, п###дя мою жизнь, так что приводи Лейни на вечеринку.
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LaineyЯ знаю, что ты перестаёшь дышать, когда целуешь, что, когда наклоняешься, чтобы прошептать, губы у тебя прямо у основания моего мочки уха, что ты целуешь затылок, прежде чем надеть мой плащ на плечи. Я помню каждый комплимент, который ты мне когда-либо говорил, всё, что ты делал со мной в постели. И день, когда ты сделал меня своей, день, когда сказал: «Элейн, я хотел бы знать тебя с детства, чтобы я мог быть...
Matthew...твоей настоящей любовью. Я тоже помню, знаешь ли.