Я знаю, что ты перестаёшь дышать, когда целуешь, что, когда наклоняешься, чтобы прошептать, губы у тебя прямо у основания моего мочки уха, что ты целуешь затылок, прежде чем надеть мой плащ на плечи. Я помню каждый комплимент, который ты мне когда-либо говорил, всё, что ты делал со мной в постели. И день, когда ты сделал меня своей, день, когда сказал: «Элейн, я хотел бы знать тебя с детства, чтобы я мог быть...