Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Любовь без обязательств Цитаты из фильма Любовь без обязательств

Цитаты из фильма Любовь без обязательств

Jake Я люблю тебя просто так, Лейни.
Lainey Я люблю тебя просто так, Джейк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lainey Если хочешь, чтобы кто-то в тебя влюбился, будь собой.
Jake Да не, я себя недостаточно люблю, чтобы знакомить его с другими.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Xander Что за х###ня?
Jake Это была остроумная реплика.
Xander Именно поэтому ты не можешь прийти на вечеринку, потому что у тебя остроумие со всеми. Ты обожаешь остроумные ответы. Все, что ты хочешь — это сновать по вечеринке, флиртовать с мамочками. А потом все злятся, начинают ссориться, кричат на Наоми, Наоми кричит на меня, и тогда они не дают своим детям играть с моими. А я вынужден играть с моим ребенком, потому что у моих детей нет друзей. Я растю детей без друзей из-за тебя! Ты понимаешь?
Jake Я...
Xander Это настоящая каскадная к###ня, которую ты создал.
Jake Это просто невероятное количество логических прыжков по Малкольму Гладуэллу.
Xander А ты потратил десять тысяч часов, п###дя мою жизнь, так что приводи Лейни на вечеринку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lainey Я знаю, что ты перестаёшь дышать, когда целуешь, что, когда наклоняешься, чтобы прошептать, губы у тебя прямо у основания моего мочки уха, что ты целуешь затылок, прежде чем надеть мой плащ на плечи. Я помню каждый комплимент, который ты мне когда-либо говорил, всё, что ты делал со мной в постели. И день, когда ты сделал меня своей, день, когда сказал: «Элейн, я хотел бы знать тебя с детства, чтобы я мог быть...
Matthew ...твоей настоящей любовью. Я тоже помню, знаешь ли.
Lainey Что-то из этого Эмме покажется знакомым?
Matthew Частично, да.
Lainey Не думаю, что ей нужно знать, что то, что она хранит в сердце, было отрепетировано для кого-то другого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Xander Моя любовь условна!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paula Ты можешь выбрать любую женщину, какую захочешь.
Jake Правда? А я всё равно выбрал тебя.
Paula Почему? Потому что я случайно оказалась в твоём поле зрения?
Jake Возможно потому, что ты равнодушна, но скорее потому, что ты потрясающая и успешная.
Paula Я разведенa.
Jake Твоя потеря.
Paula У меня есть ребёнок.
Jake Я люблю детей. Дети любят меня. По сути, я сам ребёнок.
Paula И я не сплю со своими сотрудниками.
Jake *Я увольняюсь.*
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lainey Прежде всего, ты не Марк Цукерберг вагин.
Jake Не знаю, кто это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thea Почему мы до сих пор не занялись сексом? Ты просто хочешь быть друзьями? Потому что, если честно, у меня друзей и так хватает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lainey Ты хочешь сказать, что я — крэк?
Jake Да. Не преуменьшай себя. Без тебя у нас не было бы западного крыла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Ты не сможешь стать лучше. Лейни, ты не наркоманка. Ладно.
[начинает рыдать]
Sam Ты просто шл#ха. Ты шл#ха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lainey *Ты* сошла с ума.
Jake А *ты* потерял голову. Значит, ничья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jake Во-первых, в наших первых разговорах об эксклюзивности я отчетливо помню, что ты говорила что-то про «оставаться на расслабоне», да?
Hannah Я только это и говорила...
Jake Скорее всего, потому что ты думала, что это то, что я хочу услышать, да?
Hannah Да.
Jake Ладно. То, что я поверил тебе на слово, не делает меня му#аком. Зато делает тебя лжецом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jake У меня есть прозвище! Вау!
Paula *Прозвище*. Вот до чего дошло.
Jake Это плохо? Я... блин, я...
Paula Или, наоборот, это хорошо.
Jake Верно? Вот о чём я и говорю. Я... я думал, что обо мне будут говорить, но ожидал что-то вроде...
Paula Восхитительных отзывов на Yelp?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
«Действовал не по закону»: кинокритик объяснил, почему Каневского так любят со времен «Следствия ведут ЗнаТоКи»
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше