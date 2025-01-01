Lucius [нахождение записки] "Не ищи меня. Не следуй и не блуждай. Не преследуй никого по моей просьбе. Я видел две вещи, которые не могут сосуществовать. Человека мёртвого, без сомнений. И того же человека живым снова. Я преследую его, Назарянина, чтобы выведать правду. Клавий Аквила Валерий." Это его печать, сэр. Должно быть, чума.

Pilate Моя правая рука повернулась против меня. Как он мог последовать за тем евреем?

Lucius Возможно... это правда.