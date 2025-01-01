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Киноафиша Фильмы Восставший Цитаты из фильма Восставший

Цитаты из фильма Восставший

Clavius Я видел две вещи, которые не могут сосуществовать: человека, без сомнений мёртвого, и того же человека — живого снова. Я преследую Его, Назарянина, чтобы выведать правду.
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Yeshua Что тебя пугает?
Clavius Ошибиться.
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Clavius Я не могу примирить всё это с тем миром, который я знаю.
Yeshua Ты видел своими глазами, но всё равно сомневаешься. Представь себе сомнения тех, кто никогда не видел. Вот с чем им приходится сталкиваться.
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[последние слова]
Клавий [задумчиво после рассказа истории]
Трактирщик Трибун?
Клавий Моя награда.
Трактирщик Трибун! Ты правда во всё это веришь?
Клавий Верю... Я уже не смогу быть прежним.
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Yeshua Здесь нет врагов.
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Clavius Я спрашиваю в последний раз: где остальные ученики? Больше не буду спрашивать. Скажи — и ты свободен.
Bartholomew Дай слово.
Clavius Моё слово. Где они?
Bartholomew [встаёт, подходит к Клавию и шёпотом говорит на ухо] Они... повсюду.
[смеётся радостно]
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Clavius А что если я прикажу распять тебя?
Bartholomew Что? Я с радостью подчинюсь. Ударь!
[опускается на колени, раскинув руки]
Clavius Ты когда-нибудь видел, как распинают человека?
Bartholomew Нет.
Clavius Нет? Не припомню, чтобы ты там был. Наверное, потому что убежал. Не так ли? Хочешь, расскажу, что ты пропустил.
[бросает большой гвоздь у его ног]
Clavius Почувствуй!
Bartholomew [поднимает гвоздь]
Clavius Представь, что это вбивают в твои руки. А потом такое же — в ноги. В ноги. Представляешь? Вот на чём тебя будут вешать. Гвозди трут о кость. Тебе придётся выбрать, что хуже. Мука здесь
[схватывает его за руку]
Clavius или здесь?
[пинает его в ребра]
Clavius Ты выбираешь, какая пытка твоим собственным весом будет причинять страдания, постоянно. А потом понимаешь, что не можешь дышать. И осознаёшь, что никогда больше не вздохнёшь свободно. Каждый вдох до конца твоей ужасной жизни — как дышать через мокрую тряпку. Йешуа повезло, он висел так всего несколько часов, большинство мучаются днями — задыхаясь с надеждой, что кто-то их убьёт. И если он ещё что-то чувствовал в конце, то точно ощутил копьё, которое вонзилось под рёбра, пронзив сердце и лёгкие. Я не рассматривал внимательно, но им, должно быть, приходилось ломать кости, чтобы снять его с креста. Иногда их хоронят с гвоздями в теле...
Bartholomew Хватит!
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Lucius [нахождение записки] "Не ищи меня. Не следуй и не блуждай. Не преследуй никого по моей просьбе. Я видел две вещи, которые не могут сосуществовать. Человека мёртвого, без сомнений. И того же человека живым снова. Я преследую его, Назарянина, чтобы выведать правду. Клавий Аквила Валерий." Это его печать, сэр. Должно быть, чума.
Pilate Моя правая рука повернулась против меня. Как он мог последовать за тем евреем?
Lucius Возможно... это правда.
Pilate Если так... я убью его снова.
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Clavius Яхве являет себя через сумасшедшего, бедного мёртвого еврея?
Bartholomew Похоже на то!
Clavius Что значит это возрождение?
Bartholomew Вечная жизнь! Для всех. Для всех, кто поверит.
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[первые реплики]
Inn Keeper Роман, да? Это кольцо трибуна?
Clavius Да.
Inn Keeper Далеко зашёл?
Clavius [рассказывает, вспоминая битву в Иудее] Тридцать лет римский император Тиберий Цезарь правит пустошами Иудеи и её народом. Будучи трибуном при префекте Понтии Пилате, моя задача — поддерживать порядок в городе, погружённом в смуту. Иудеи молятся своему единому Богу, Яхве, в надежде на приход мистического Мессии. В качестве их религиозного лидера Санхедрин пытается сохранять шаткий мир. Но каждый день рождает новых фанатиков, готовых бросить вызов власти Рима и добиться свободы. Вместо этого мы приносим им смерть.
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Pilate Назарянин... ты заметил в нём что-то другое?
Clavius Я нашёл его мёртвым.
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Clavius В этот момент любое тело могло бы быть Назарянином. Но я всё равно мог бы найти того, кто его забрал. Вот в чём угроза.
Pilate Угроза — это существо с множеством голов.
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Пётр Духа, которого Он обещал, мы призваны принять здесь, Римлянин.
Клавий Твоя задача — ловить людей.
Пётр Да, людей! Как я теперь могу делать что-то другое? Ты тоже будешь ловить, Клавий?
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Clavius Ты знал, что он воскреснет?
Bartholomew Он говорил, что воскреснет, но... если честно, мы в это не верили.
Clavius Почему ты пошёл за Ним?
[вдруг появляется прокажённый, которого гонят прочь]
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Pilate Твоя амбиция заметна. К чему ты надеешься прийти?
Clavius В Рим.
Pilate И?
Clavius Должность. Власть.
Pilate Что это даст?
Clavius Богатство. Хорошую семью. Когда-нибудь — дом в деревне.
Pilate Где ты найдёшь?
Clavius Конец страданиям. День без смерти. Мир.
Pilate Всё это ради мира? Нет другого пути?
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Zealot Leader [на коленях] Я знаю, чем это закончится.
Clavius Тогда скажи Яхве, что ты идёшь, с любезностью от Марса.
Zealot Leader Тебе, наверное, больно осознавать, что единственный истинный Бог выбирает нас, а не вас.
Clavius Но не сегодня.
Zealot Leader Когда придёт Мессия, Рим станет ничем!
Clavius До тех пор...
[ударяет его ножом]
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