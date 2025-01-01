ClaviusТы выбираешь, какая пытка твоим собственным весом будет причинять страдания, постоянно. А потом понимаешь, что не можешь дышать. И осознаёшь, что никогда больше не вздохнёшь свободно. Каждый вдох до конца твоей ужасной жизни — как дышать через мокрую тряпку. Йешуа повезло, он висел так всего несколько часов, большинство мучаются днями — задыхаясь с надеждой, что кто-то их убьёт. И если он ещё что-то чувствовал в конце, то точно ощутил копьё, которое вонзилось под рёбра, пронзив сердце и лёгкие. Я не рассматривал внимательно, но им, должно быть, приходилось ломать кости, чтобы снять его с креста. Иногда их хоронят с гвоздями в теле...
BartholomewХватит!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lucius[нахождение записки]"Не ищи меня. Не следуй и не блуждай. Не преследуй никого по моей просьбе. Я видел две вещи, которые не могут сосуществовать. Человека мёртвого, без сомнений. И того же человека живым снова. Я преследую его, Назарянина, чтобы выведать правду. Клавий Аквила Валерий." Это его печать, сэр. Должно быть, чума.
PilateМоя правая рука повернулась против меня. Как он мог последовать за тем евреем?
Clavius[рассказывает, вспоминая битву в Иудее]Тридцать лет римский император Тиберий Цезарь правит пустошами Иудеи и её народом. Будучи трибуном при префекте Понтии Пилате, моя задача — поддерживать порядок в городе, погружённом в смуту. Иудеи молятся своему единому Богу, Яхве, в надежде на приход мистического Мессии. В качестве их религиозного лидера Санхедрин пытается сохранять шаткий мир. Но каждый день рождает новых фанатиков, готовых бросить вызов власти Рима и добиться свободы. Вместо этого мы приносим им смерть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PilateНазарянин... ты заметил в нём что-то другое?