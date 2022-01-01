Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стоунволл Стоунволл
Киноафиша Фильмы Стоунволл Стоунволл, 2015: актеры и роли
Stonewall Стоунволл 2015 / США
5.2 Оцените
13 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Стоунволл, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Эммерих Роланд Эммерих Roland Emmerich
В ролях
Джонатан Риз Майерс Джонатан Риз Майерс Jonathan Rhys Meyers Рон Перлман Рон Перлман Ron Perlman Джои Кинг Джои Кинг Joey King Джереми Ирвин Джереми Ирвин Jeremy Irvine Джонни Бошан Калеб Лэндри Джонс Калеб Лэндри Джонс Caleb Landry Jones Мэтт Крэйвен Мэтт Крэйвен Matt Craven Дэвид Кабитт David Cubitt
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Приложение киноафиши