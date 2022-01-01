Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Стоунволл
Стоунволл, 2015: актеры и роли
Stonewall
Стоунволл
2015 / США
5.2
Оцените
13
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Стоунволл, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Эммерих
Roland Emmerich
В ролях
Джонатан Риз Майерс
Jonathan Rhys Meyers
Рон Перлман
Ron Perlman
Джои Кинг
Joey King
Джереми Ирвин
Jeremy Irvine
Джонни Бошан
Калеб Лэндри Джонс
Caleb Landry Jones
Мэтт Крэйвен
Matt Craven
Дэвид Кабитт
David Cubitt
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать