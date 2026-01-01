Оповещения от Киноафиши
Take That

Take That

Take That 18+
О фильме

Вас ждет незабываемое шоу! Феерия, магия и эпатаж – те самые слова, которыми вполне можно охарактеризовать живые выступления этих талантливых английских музыкантов. У вас есть уникальная возможность увидеть своими глазами их новое, но уже успевшее наделать много шума, концертное шоу из Арены О2 в кинотеатрах! Там будет на что посмотреть: этот концерт снят в потрясающем качестве с невероятно объемным звучанием, которое позволяет насладиться всеми любимыми хитами, в сопровождении с прекрасными, яркими декорациями. Это будет яркое, динамичное шоу с великолепной хореографией в исполнении Марка и Ховарда, купающихся в столпах света и дождя из фейерверков! И это далеко не всё, чем вас смогут удивить эти зажигательные британцы!
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2015

