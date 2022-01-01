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Рождественские каникулы
Рождественские каникулы, 1989: актеры и роли
Christmas Vacation
Рождественские каникулы
1989 / США
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Рождественские каникулы, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеримайя С. Чечик
Jeremiah S. Chechik
В ролях
Чеви Чейз
Chevy Chase
Беверли Д’Анджело
Beverly D'Angelo
Джульетт Льюис
Juliette Lewis
Джонни Галэки
Johnny Galecki
Джон Рэндольф
John Randolph
Дайан Лэдд
Дорис Робертс
Doris Roberts
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