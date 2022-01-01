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Рождественские каникулы Рождественские каникулы
Киноафиша Фильмы Рождественские каникулы Рождественские каникулы, 1989: актеры и роли
Christmas Vacation Рождественские каникулы 1989 / США
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Рождественские каникулы, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеримайя С. Чечик Jeremiah S. Chechik
В ролях
Чеви Чейз Чеви Чейз Chevy Chase Беверли Д’Анджело Беверли Д’Анджело Beverly D'Angelo Джульетт Льюис Джульетт Льюис Juliette Lewis Джонни Галэки Джонни Галэки Johnny Galecki Джон Рэндольф John Randolph Дайан Лэдд Дорис Робертс Doris Roberts
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