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Пусть идёт снег
Цитаты из фильма Пусть идёт снег
Цитаты из фильма Пусть идёт снег
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Цитаты
Dorrie
Ты когда-нибудь была с кем-то и сидела до четырёх утра, просто разговаривая обо всём, и думаешь: не могу поверить, что мы существуем в одно и то же время?
Keon
Нет, но я правда за тебя рад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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