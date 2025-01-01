Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов

«Действовал не по закону»: кинокритик объяснил, почему Каневского так любят со времен «Следствия ведут ЗнаТоКи»

6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов

Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг

Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков

«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла

Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон

Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот

Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»

«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)