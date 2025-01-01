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Киноафиша Фильмы Пусть идёт снег Цитаты из фильма Пусть идёт снег

Цитаты из фильма Пусть идёт снег

Dorrie Ты когда-нибудь была с кем-то и сидела до четырёх утра, просто разговаривая обо всём, и думаешь: не могу поверить, что мы существуем в одно и то же время?
Keon Нет, но я правда за тебя рад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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