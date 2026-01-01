Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Папа, купи пёсика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Метаморфозис Кадры из фильма «Метаморфозис»

Кадры из фильма «Метаморфозис»

Вся информация о фильме
Метаморфозис (2015) - фото 1 Метаморфозис (2015) - фото 2 Метаморфозис (2015) - фото 3 Метаморфозис (2015) - фото 4 Метаморфозис (2015) - фото 5 Метаморфозис (2015) - фото 6 Метаморфозис (2015) - фото 7
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Яичная скорлупа для дачников — как швейцарский нож: спасает томаты, пугает слизней и превращает «мёртвую» почву в пух
Вот как нужно отвечать на «спасибо», чтобы бед не знать: срочно уберите из своей речи эти 3 слова
Сперва зарядить, потом работать? Можно ли пользоваться ноутбуком подключенным к сети - запоминайте, чтобы не «убить» батарею
Устали получать по серии «Дома дракона» в неделю? 5 похожих фильмов и сериалов скрасят ожидание
Все лучшие ходы «Игры престолов» Мартин подсмотрел в этом сериале — настолько хорош, что 8,7 на IMDb для него даже мало
«Первый отдел 6» – не единственная громкая премьера: НТВ готовит сразу 3 свежих детектива – в №1 сыграет Колесников
Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул
Голливуд скрестил «Властелин колец» с зомби-апокалипсисом — и потратил $80 000 000, чтобы мы на это посмотрели
«Первый отдел» хорош, но этот детектив с Колесниковым сравнивают с фильмами Гая Ричи: «сюжет закрученный, актеры убедительны»
После недель слухов всё изменилось: Том Харди всё-таки вернётся в «Гангстерленд» — конфликт удалось уладить не без помощи Гая Ричи
Этот фильм 51 год держит планку в 97%: даже Тарантино заявляет, что «лучше ничего не было и не будет»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше