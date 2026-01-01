Яичная скорлупа для дачников — как швейцарский нож: спасает томаты, пугает слизней и превращает «мёртвую» почву в пух

Вот как нужно отвечать на «спасибо», чтобы бед не знать: срочно уберите из своей речи эти 3 слова

Сперва зарядить, потом работать? Можно ли пользоваться ноутбуком подключенным к сети - запоминайте, чтобы не «убить» батарею

Устали получать по серии «Дома дракона» в неделю? 5 похожих фильмов и сериалов скрасят ожидание

Все лучшие ходы «Игры престолов» Мартин подсмотрел в этом сериале — настолько хорош, что 8,7 на IMDb для него даже мало

«Первый отдел 6» – не единственная громкая премьера: НТВ готовит сразу 3 свежих детектива – в №1 сыграет Колесников

Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул

Голливуд скрестил «Властелин колец» с зомби-апокалипсисом — и потратил $80 000 000, чтобы мы на это посмотрели

«Первый отдел» хорош, но этот детектив с Колесниковым сравнивают с фильмами Гая Ричи: «сюжет закрученный, актеры убедительны»

После недель слухов всё изменилось: Том Харди всё-таки вернётся в «Гангстерленд» — конфликт удалось уладить не без помощи Гая Ричи