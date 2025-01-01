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Киноафиша Фильмы Эйзенштейн в Гуанахуато Цитаты из фильма Эйзенштейн в Гуанахуато

Цитаты из фильма Эйзенштейн в Гуанахуато

Sergei Eisenstein Мой х## — это безбилетный пассажир, и он ещё печальнее меня, грустный клоун. На нём шлем грустного клоуна.
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Palomino Cañedo Это может быть оправданием... чтобы напомнить тебе о порабощении.
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Sergei Eisenstein Сеньор П##р, веди себя прилично!
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Sergei Eisenstein Нас всех очистит горячая вода революции.
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Sergei Eisenstein Я — научный дилетант с энциклопедическими интересами.
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Sergei Eisenstein Мы никогда не осознаём момент своего зачатия; можем ли мы по-настоящему стать свидетелями собственной смерти?
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