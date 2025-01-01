Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Эйзенштейн в Гуанахуато
Цитаты из фильма Эйзенштейн в Гуанахуато
Цитаты из фильма Эйзенштейн в Гуанахуато
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Sergei Eisenstein
Мой х## — это безбилетный пассажир, и он ещё печальнее меня, грустный клоун. На нём шлем грустного клоуна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Palomino Cañedo
Это может быть оправданием... чтобы напомнить тебе о порабощении.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sergei Eisenstein
Сеньор П##р, веди себя прилично!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sergei Eisenstein
Нас всех очистит горячая вода революции.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sergei Eisenstein
Я — научный дилетант с энциклопедическими интересами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sergei Eisenstein
Мы никогда не осознаём момент своего зачатия; можем ли мы по-настоящему стать свидетелями собственной смерти?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Элмер Бэк
Elmer Bäck
Луис Алберти
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Люди должны были стать не батарейками: вот как в «Матрицу» собирались вплести нейросети
Зачем было мучить Фродо и Сэма? Нейросеть придумала 5 гениальных мест, где спрятать Кольцо — Саурон не нашел бы даже с GPS
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667