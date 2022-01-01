Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эйзенштейн в Гуанахуато Эйзенштейн в Гуанахуато
Киноафиша Фильмы Эйзенштейн в Гуанахуато Эйзенштейн в Гуанахуато, 2015: актеры и роли
Eisenstein in Guanajuato Эйзенштейн в Гуанахуато 2015 / Нидерланды / Мексика / Финляндия / Бельгия / Франция
6.4 Оцените
13 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Эйзенштейн в Гуанахуато, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Гринуэй Питер Гринуэй Peter Greenaway
В ролях
Элмер Бэк Луис Алберти Майя Сапата Maya Zapata Лиза Оуэн Lisa Owen Стелио Саванте Stelio Savante Якоб Ёрман Алан дель Кастильо Alan Del Castillo Райно Ранта Raino Ranta
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Приложение киноафиши